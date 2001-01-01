Футбол
«Спартак» поздравил Бесчастных с 45-летиемЧемпионат 03:13
«Спартак» поздравил бывшего нападающего команды Владимира Бесчастных с днём рождения. Сегодня ему исполняется 45 лет. В составе красно-белых четыре раза становился чемпионом России, один раз выигрывал Кубок СССР и дважды — Кубок России.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:13, Ашберн
Политика
Зеленский и Порошенко проходят во второй тур
Шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко проходят во второй тур президентских выборов, согласно данным Национального экзитпола, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 13:14
Политика
США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро
Россия может «заплатить высокую цену» за поддержку режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 15:10
Экономика
Социальные пенсии в России увеличились
Средний размер социальной пенсии увеличится на 182 рубля и после повышения составит 9 266 рублей.
Обновлено вчера в 23:32
Экономика
ГОСА АФК «Система» пройдет 29 июня
Годовое обще собрание акционеров АФК "Система" пройдет 29 июня 2019 года в Москве, следует из сообщения эмитента.
Обновлено в 03:09
Общество
В Подмосковье увеличат посевные площади
Обновлено в 03:24
Политика
«Интерфакс»: глава МВД Ингушетии подал в отставку
Глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава подал рапорт об отставке, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес
Бывший супруг Марии Порошиной оспаривает отцовство
Пока нет информации, в отцовстве над каким ребенком мужчина сомневается — этого он в исковом заявлении не указал.
Обновлено в 01:00
Политика
Зеленский обошёл Петра Порошенко в ключевом для него регионе Украины
Даже 22% голосов оказалось достаточно Владимиру Зеленскому, чтобы обойти Петра Порошенко на выборах президента Украины там, где сосредоточен бизнес действующего главы государства - в Винницкой области.
Обновлено в 02:42
Энергетика
Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу
По данным агентства, США поставили в 2018 году поставили в Европу 2,7 млн тонн сжиженного газа.
Обновлено в 00:54
Музыка
На Киркорова подали жалобу в ЕСПЧ за плагиат
Обновлено вчера в 13:53
Происшествия
На разбившемся в Германии самолете могут отсутствовать «черные ящики»
Бортовых самописцев может не оказаться на разбившемся в Германии частном самолете Epic LT.
Обновлено в 02:17
Политика
Договор о дружбе России и Украины прекратил действие
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией от 1997 года официально прекращает свое действие 1 апреля.
Обновлено в 02:06
Политика
В Госдуму внесли проект постановления о непризнании выборов на Украине
ЛДПР внесла в Госдуму проект постановления о непризнании Россией результатов президентских выборов на Украине, сообщил лидер партии Владимир Жириновский в эфире телеканала «Россия 24».
Обновлено вчера в 18:04
Важное за сутки
Названо оптимальное число стирок джинсов в месяц
В британском представительстве компании Levi's рассказали, сколько раз в месяц стоит стирать джинсы.
Обновлено в 02:54
Здоровье
Состояние кожи сигнализирует о симптомах опасных заболеваний
Медики советуют бдительно следить за состоянием кожи, особенно в тех случаях, когда с ней не все в порядке.
Обновлено вчера в 06:50
Интернет
Google окончательно закрыл сервис сокращения ссылок goo.gl
Google окончательно прекратил поддержку сервиса Google URL Shortener, который позволял пользователям создавать короткие ссылки вида goo.gl.
Обновлено в 03:12
Общество
Организатор лотереи назвал самые удачливые и невезучие регионы России
Чтобы определить самые везучие и самые невезучие регионы, компания изучила плотность «лотерейных миллионеров» в каждом из субъектов России.
Обновлено в 00:00
Здоровье
В России начинается дополнительная иммунизация против кори
Подчищающая иммунизация населения и трудовых мигрантов против кори начинается в понедельник во всех регионах России, контролировать процесс будет лично глава Роспотребнадзора Анна Попова, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено вчера в 17:34
Армия и оружие
В России стартовал весенний призыв
В ходе весеннего призыва на военную службу, который начался 1 апреля, в Российскую армию будут направлены 135 тыс. человек.
Обновлено вчера в 19:23
Происшествия
Оюб Титиев отказался обжаловать приговор
Правозащитник отказался обжаловать решение суда – так он сможет подать на условно-досрочное освобождение уже в мае 2018 года.
Обновлено в 03:57
Политика
Зеленский рассказал, о чем бы говорил с Путиным при встрече
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который лидирует в первом туре выборов, рассказал о том, какой первый вопрос задал бы Владимиру Путину в случае встречи.
Обновлено вчера в 17:55
Энергетика
Заморозку цен на бензин в России продлили еще на три месяца
В России продлили заморозку цен на бензин и дизельное топливо до 1 июля.
Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес
Побледневшую Бузову увели с концерта под руки
Певице и звезде реалити-шоу Ольге Бузовой стало плохо во время собственного концерта в Мытищах.
Обновлено в 03:58
Армия и оружие
Агрессивный взлёт Ми-24 впечатлил военных экспертов
Военные эксперты издания The Drive отметили, что при таком взлёте Ми-24 начинает выглядеть ещё более устрашающе, как "кобра, готовая к броску". https: / / twitter.com / Rotarywings1 / status / 1111936113483104256 Издание поясняет, что манёвр используется в условиях высокой температуры или в случае сильной загруженности вертолёта.
Обновлено в 04:04
Происшествия
В Мурино неизвестный ограбил двух женщин, угрожая им осколком стекла
Как сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах, 31 марта около трёх часов ночи в кабине лифта одного из домов по Петровскому бульвару в Мурино неизвестный, угрожая осколком стекла, отобрал 500 рублей у 41-летней безработной, после чего с места происшествия скрылся.
Обновлено в 02:58
Общество
Рассказываем, как будут отдыхать россияне в мае 2019 года
Праздничные дни начнутся с сокращенного рабочего вторника, 30 апреля. Отдыхать россияне будут с 1 по 5 мая.
Обновлено 29 марта в 10:42
Экономика
Минфин предложил отменить НДС в 10% для сахаросодержащих напитков
Замглавы Министерства финансов Илья Трунин направил в правительство предложения об отмене льготной ставки налога на добавленную стоимость для напитков с высоким содержанием сахара (сейчас она установлена на уровне 10%), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Трунина и представителя министерства.
Обновлено вчера в 23:52
Экономика
Минэкономики хочет выделить на развитие туризма 100 млрд рублей
Как рассказал изданию федеральный чиновник, на финансирование стратегии до 2024 года могут выделить до 100 млрд руб.
Обновлено в 02:08
Происшествия
Рэпера Nipsey Hussle застрелили в Лос-Анджелесе
Рэпера Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) скончался в возрасте 33 лет в американском городе Лос-Анджелес.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП под Тулой
В Тульской области в результате ДТП с участием легкового автомобиля погибли пять человек.
Обновлено вчера в 23:07