Футбол
«Спартак» поздравил Бакаева с днем рожденияМатч ТВ вчера в 07:13
Московский «Спартак» поздравил с днем рождения полузащитника команды Зелимхана Бакаева. Об этом сообщается в официальном Twitter красно-белых.
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Бакаев — игрокам «Спартака»: «Надеюсь, мы станем чемпионами. Уверен, нам это по силам»
Sport24.ruвчера в 15:42
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Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения чешских властей
Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила часть рейсов в Прагу, которые были запланированы на вторник, 2 июля, из-за решения авиавластей Чехии аннулировать разрешения на данные полеты.
Обновлено вчера в 21:40
Экономика
Цены на мясо могут подскочить на 10%
О возможном подорожании на десять процентов мяса в российских магазинах сообщили в Национальной кормовой ассоциации, пишет 2 июля газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:37
Футбол
Леонид Федун: «Не было смысла возвращать Промеса»
Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "СЭ" отметил, что не было смысла возвращать вингера Квинси Промеса .
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
Обновлено вчера в 12:40
Наука
Учеными обнаружено новое свойство света
Ученые из Испании и Соединенных Штатов Америки обнаружили новое свойство светового излучения — свет, как оказалось, обладает так называемым "самокрутящим моментом".
Обновлено вчера в 02:31
Общество
Российский губернатор упрекнул подтопленцев в желании «качнуть права»
Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил затопленный город Канск и ответил на вопросы местных жителей, обеспокоенных последствиями разлива реки Кан.
Обновлено в 01:44
Авто
Названы 10 самых доступных автомобилей на российском рынке
Эксперты назвали ТОП-10 самых доступных автомобилей.
Обновлено в 01:33
Кино
В США умерла актриса Надежда Чередниченко
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия
Воду откачали из 453 домов в затопленных районах Иркутской области
За сутки в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском районах специалисты осмотрели 516 домов, еще 453 дома освободили от воды, очистили 1304 подворья, с помощью мотопомп откачали воду с 795 подворий (около 1000 куб. метра), сообщает 2 июля пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Обновлено в 00:00
Политика
Пекин осудил действия демонстрантов в Гонконге
Официальный Пекин решительно осудил действия протестующих в Гонконге, которые устроили погром в здании Законодательного собрания в Гонконге, этот акт насилия стал "откровенным вызовом" для принципа "одна страна, две системы", говорится в заявлении канцелярии по делам Гонконга при Госсовете КНР.
Обновлено в 01:10
Происшествия
19-летняя екатеринбурженка уехала отдыхать на озеро и пропала в лесу
Обновлено вчера в 14:32
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новой ракеты системы ПРО
Минобороны опубликовало видео испытаний новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Обновлено в 01:46
Политика
В «школу губернаторов» впервые попали высокопоставленные силовики
Кто попал в третий поток программы В субботу, 29 июня, на Гребном канале в Москве состоялись гонки на лодках-драконах участников "школы губернаторов" — программы РАНХиГС и администрации президента по подготовке кадрового резерва.
Обновлено в 01:00
Политика
Кикабидзе поддержал отказавшуюся выступать в России Катамадзе
Актер Вахтанг Кикабидзе выступил в поддержку грузинской певицы Нино Катамадзе, отказавшейся выступать в России после волны русофобских демонстраций в Грузии.
Обновлено вчера в 11:58
Происшествия
Кадыров прокомментировал нападение на полицейских
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал нападение с ножом на полицейских новшеством, которое пришло в Россию из западных стран.
Обновлено вчера в 13:50
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Политика
США могут ввести пошлины на товары из ЕС на $4 млрд
В апреле ведомство предлагало ввести пошлины на товары из стран Евросоюза на $21 млрд, теперь первоначальный список расширен.
Обновлено в 01:41
Происшествия
В Тулуне открыли движение автомобилей по мосту через реку Ия
Движение легковых автомобилей по мосту через реку Ия в городе Тулуне Иркутской области, перекрытое в связи с паводком, восстановлено, сообщил председатель областного правительства Руслан Болотов.
Обновлено в 01:32
Политика
В Италии нарисовали трактором портрет князя Владимира к визиту Путина
Итальянский художник Дарио Гамбарин, использующий вместо холста и красок трактор и огромное поле, нарисовал крестителя Руси князя Владимира, приурочив работу к предстоящему визиту в Италию и Ватикан президента России Владимира Путина.
Обновлено в 00:09
Путешествия
Эксперты назвали самые экзотические авиамаршруты года
Эксперты сервиса бронирования и покупки билетов Туту.ру составили рейтинг самых экзотических авиационных маршрутов первой половины 2019 года.
Обновлено в 01:42
Экономика
Домохозяйства сами вырастили ВВП
Хотя по данным статистиков капитальные инвестиции в первом квартале 2019 года выросли на 0,5%, валовое накопление основного капитала в первом квартале упало на 2,6%, а его вклад в изменение ВВП составил минус 0,5 п. п. (с учетом изменения запасов в минус 0,1 п. п.).
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
Под Днепром прогремел взрыв на детской площадке
Обновлено вчера в 15:04
Футбол
Бейсболист «Лос-Анджелес Энджелс» Скэггс умер в возрасте 27 лет
Питчер клуба Главной бейсбольной лиги (MLB) "Лос-Анджелес Энджелс" Тайлер Скэггс умер в возрасте 27 лет.
Обновлено вчера в 17:42
Армия и оружие
В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»
Обновлено вчера в 18:45
Экономика
Счетная палата оценила объемы замороженных бюджетных строек в России
Среди регионов лидерами по объему замороженных строек стали Ямало-Ненецкий автономный округ (приостановлено или законсервировано возведение объектов на 21 млрд рублей), Челябинская область (15 млрд) и Республика Кабардино-Балкария (6,3 млрд).
Обновлено вчера в 15:00
Экономика
Forbes составил рейтинг самых выгодных российских франшиз
Наиболее выгодной российский франшизой является сеть детских садов Sun School. Об этом сообщается в новом рейтинге журнала Forbes.
Обновлено в 01:47
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
Экономика
Правительство ввело новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний
На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества.
Обновлено вчера в 17:25
Политика
В Токио объяснили введение санкций против Сеула подрывом доверия
В правительстве Японии заявили, что Сеул причинил большой ущерб двусторонним отношениям, что побудило Токио усилить контроль за экспортом ряда товаров в Южную Корею.
Обновлено в 01:22