Футбол
«Спартак» поздравил Бакаева с днем рожденияМатч ТВ 07:13
Московский «Спартак» поздравил с днем рождения полузащитника команды Зелимхана Бакаева. Об этом сообщается в официальном Twitter красно-белых.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 18:07, Вашингтон
Общество
The Federalist (США): журнал Vogue пропагандирует подросткам карьеру проститутки (The federalist)
26 апреля журнал «Тин Вог» (Teen Vogue) для подростков опубликовал статью доктора Тлаленг Мофокенг (Tlaleng Mofokeng) «Почему секс-услуги — это серьезное занятие».
Обновлено в 17:50
Космос
Добровольский, Волков, Пацаев. 48 лет назад погиб экипаж «Союза-11»
30 июня 1971 года из-за разгерметизации спускаемого аппарата космического корабля «Союз-11» погибли советские космонавты Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев.
Обновлено в 01:17
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено в 12:40
Общество
Россиянам предоставили пенсионную льготу
Возраст выхода на пенсию в России подняли с 1 января 2019 года. Для мужчин он вырос с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60 лет.
Обновлено в 04:55
Футбол
Кварацхелия: уход из «Локомотива» не был запланирован
Обновлено в 16:37
Армия и оружие
CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард»
Россия не сможет произвести более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард», так как не нашла производителя углеродного волокна с необходимыми характеристиками.
Обновлено в 16:40
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук устроила фотосессию без макияжа
Певица Юлия Ковальчук удивила поклонников фотосессией без прически и макияжа.
Обновлено в 01:22
Политика
Климкин назвал конфликт с Зеленским «эмоциональной» историей
Глава МИД Украины Павел Климкин назвал конфликт с ним президента Украины Владимира Зеленского "эмоциональной" историей.
Обновлено в 17:54
Политика
Медведев рассказал о новой системе поддержки малоимущих россиян
Обновленная система для малоимущих граждан стартовала в качестве теста в 11 регионах страны.
Обновлено в 16:23
Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в России
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
Украина изменила планы учений с США из-за России
Обновлено в 11:22
Происшествия
На Украине в результате взрыва ранено шестеро детей
На Украине шестеро детей ранены в результате взрыва неустановленного предмета на детской площадке.
Обновлено в 17:54
Армия и оружие
Турция захотела купить российские самолеты вместо F-35
Обновлено в 15:48
Кино
На Первом канале стартует магический экшн «25-й час»
Обновлено в 07:39
Политика
США намерены продолжить давление на Иран, пока он не изменит политику
Давление на Иран будет продолжено, пока он не изменит свою политику, не покончит с ядерными амбициями, заявили в Белом доме.
Обновлено в 15:49
Экономика
Три четверти россиян назвали нынешнее время неудачным для кредитов
Отношение граждан России к банкам за минувший год не изменилось — почти половина (46%) считают, что вклады являются оптимальным решением, а 32% высказали противоположную точку зрения.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Появилось видео задержания трех чиновников в Дагестане
Обновлено в 04:04
Политика
Вакарчук назвал Крым российским
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским.
Обновлено в 11:42
Общество
«Вкусвилл» запустит новый формат магазинов
Компания «Вкусвилл» начала поиск помещений для открытия торговых точек нового формата, рассказали РБК три источника на рынке коммерческой недвижимости.
Обновлено в 06:32
Гаджеты
Sony Xperia 2 покажут на IFA 2019
Следующий смартфон Xperia 2 могут представить на выставке IFA 2019, которая пройдет в Берлине в сентябре этого года.
Обновлено в 16:18
Шоу-бизнес
Страшное горе постигло Николая Баскова
Обновлено в 11:25
Путешествия
В Анапе запретили купание на всех пляжах
Обновлено в 05:46
Армия и оружие
Появилось видео с места падения на Кипре неопознанного объекта
Сообщалось, что объект взорвался в небе. В сети появилось видео, сделанное на месте взрыва на Кипре.
Обновлено в 09:51
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено в 16:34
Путешествия
В Таиланде введут обязательное страхование для туристов
В Таиланде до конца года введут обязательное страхование для иностранных туристов, пишет Bangkok Post со ссылкой на Комиссию по страхованию.
Обновлено в 05:29
Политика
Туск приостановил экстренный саммит Евросоюза
Главы государств и правительств 28 стран Евросоюза на саммите в Брюсселе должны были согласовать кандидатов на пять ключевых постов — Европарламента, Евросовета, Европейского Центрального банка, Еврокомиссии, а также верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес
Хайди Клум вышла в свет с молодым женихом
Внимание публики и фотографов привелекла стильная пара — звезда мировых подиумов Хайди Клум и гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц.
Обновлено в 14:54
Экономика
Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроев
Федеральным министерством с самым большим количеством долгостроев — 85 объектов с уже осуществленными инвестициями на 13,5 млрд руб. — стало МЧС России.
Обновлено в 17:00