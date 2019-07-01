Футбол
«Спартак» поздравил Бакаева с днем рожденияМатч ТВ вчера в 07:13
Московский «Спартак» поздравил с днем рождения полузащитника команды Зелимхана Бакаева. Об этом сообщается в официальном Twitter красно-белых.
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Бакаев — игрокам «Спартака»: «Надеюсь, мы станем чемпионами. Уверен, нам это по силам»
Sport24.ruвчера в 15:42
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Происшествия
Дело об экстрадиции экс-главы компании-владельца «Зимней вишни» передано в суд в Польше
Окружная прокуратура Польши передала в суд дело бывшего руководителя Кемеровского кондитерского комбината Вячеслава Вишневского, обвиняемого в нарушениях, повлекших за собой пожар в ТЦ "Зимняя вишня".
Обновлено вчера в 05:36
Транспорт
«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Чехию
Компания "Уральские авиалинии" со 2 июля приостанавливает выполнение рейсов в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского.
Обновлено в 00:28
Общество
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение
Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
Общество
На Ямале пресекли покупку для МФЦ «перламутровых» внедорожников
На Ямале отменена госзакупка дорогостоящих «перламутровых» внедорожников.
Обновлено в 02:31
Шоу-бизнес
Николай Басков тяжело переживает смерть отца
В Москве скончался отец известного российского певца Николая Баскова Виктор.
Обновлено в 02:39
Экономика
В Грузии уточнили ущерб от снижения турпотока из России
В 2019 году ожидалось около 1,7 млн туристов из РФ и 2,5 млрд лари (более 886 млн долларов), но теперь к концу года Грузия не досчитается порядка 1 млн отдыхающих и потеряет до 2 млрд лари (около 710 млн долларов).
Обновлено в 02:44
Общество
Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил приравнять базовую часть зарплаты учителей к минимальному размеру месячной оплаты труда (МРОТ).
Обновлено в 02:18
Политика
Торгпред США предложил новые пошлины на товары из ЕС
Торговое представительство США предложило ввести новые пошлины на продукцию из Евросоюза на четыре миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 21:46
Общество
Красноярский губернатор огрызнулся на «качающих права» пострадавших
Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил пострадавший от паводка город Канск.
Обновлено в 03:00
Политика
Председатель украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского «невеждой»
Столкновением позиций невежды и государственника назвал глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Владимир Арьев конфликт президента Украины Владимира Зеленского и главы МИД страны Павла Климкина.
Обновлено в 01:21
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Воронежской области
Обновлено в 02:28
Происшествия
МЧС: Жертвами наводнения в Иркутской области стали 14 человек
В Иркутской области в результате наводнения погибли 14 человек, 13 из которых уже опознаны. Еще 13 человек пропали без вести.
Обновлено в 02:42
Политика
В центре Харькова установлены виселицы
Харьковские неонацисты установили импровизированные виселицы в центре города, на которых повесили чучела сторонников возвращения имени маршала Жукова проспекту.
Обновлено вчера в 13:32
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено вчера в 00:15
Кино
В США умерла актриса Надежда Чередниченко
Обновлено вчера в 10:07
Футбол
«Зенит» расторг контракт с Маркизио
Обновлено вчера в 12:52
Энергетика
Азербайджан сообщил о готовности газопровода в Европу
Обновлено вчера в 05:49
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено вчера в 16:34
Теннис
15-летняя Гауфф обыграла 39-летнюю В. Уильямс в первом круге Уимблдона
Во втором круге Гауфф встретится с представительницей Словакии Магдаленой Рыбариковой.
Обновлено вчера в 14:40
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Авто
Названы топ-10 самых доступных автомобилей на российском рынке
Замкнули ТОП-10 самых доступных автомобилей в России Lifan Solano (706,8 тыс. рублей), Lifan X50 (737,5 тыс. рублей) и УАЗ «Хантер» (746,8 тыс. рублей).
Обновлено вчера в 07:24
Политика
В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком
Глава офиса Зеленского Андрей Богдан ранее заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным при условии, что государственным языком будет украинский, а сам Донбасс будет контролироваться Киевом.
Обновлено вчера в 18:34
Общество
Роскачество проверило мультизерновой хлеб
По стандарту, разработанному специалистами, был проверен хлеб 11 брендов по цене от 38 до 196 рублей.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Врачам роддома предъявили обвинение в убийстве младенца
Обновлено вчера в 02:49
Путешествия
В Анапе запретили купаться в Черном море
Обновлено в 02:42
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новой ракеты российской системы ПРО
Министерство обороны России опубликовало видео проведённых ВКС успешных испытаний новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО).
Обновлено в 02:43
Здоровье
Стало известно об угрозе эпидемии после паводка в Иркутской области
Обновлено вчера в 20:36
Гаджеты
Intel убеждена, что сможет увеличить плотность размещения транзисторов в 50 раз
Источник изображения: Twitter, Riva Tez В качестве решений, позволяющих в ближайшие годы и десятилетия увеличить плотность размещения транзисторов в 50 раз, представитель Intel упоминал использование нанопроводников в двух - и трёхмерной компоновке.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Домогавшегося до пассажирки таксиста задержали в Петербурге
Таксиста задержали в Петербурге за апрельские сексуальные домогательства.
Обновлено в 02:16