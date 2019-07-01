Футбол

«Спартак» поздравил Бакаева с днем рожденияМатч ТВ вчера в 07:13

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Московский «Спартак» поздравил с днем рождения полузащитника команды Зелимхана Бакаева. Об этом сообщается в официальном Twitter красно-белых.
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«Спартак» поздравил Бакаева с днем рождения

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