Футбол
«Спартак» поздравил Айртона с рождением сынаSoccer.ru 03:19
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 04:21, Вашингтон
Происшествия
14 моряков-подводников погибли при пожаре на глубоководном аппарате
Причина пожара не раскрывается. Были ли среди моряков уроженцы Башкирии - пока неизвестно.
Обновлено 02 июля в 10:57
Происшествия
В результате извержения вулкана в Италии погиб турист
В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено вчера в 14:39
Происшествия
Крупный пожар на складе в Краснодаре тушат несколько часов
Крупный пожар на складе в Краснодаре произошёл утром 4 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие
Пентагон объяснил появление в Вашингтоне ржавой бронетехники
В Пентагоне не придают большого значения внешнему виду бронетехники.
Обновлено в 04:13
Наука
В Минздраве оценили исследование о препятствующих раку продуктах
Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
Обновлено в 04:06
Футбол
Лэмпард назначен главным тренером «Челси»
Обновлено в 04:09
Экономика
Средняя стоимость готового бизнеса за год упала на 8%
Средняя стоимость готового бизнеса за последний год снизилась на 8%, выяснили аналитики сервиса «Авито», данные которых приводит РБК.
Обновлено в 03:21
Политика
В Петербурге стартует общественное обсуждение будущего парка
В Санкт-Петербурге запускают онлайн-голосование за название и тематическую наполненность парковой зоны в центре города, следует из данных созданной интернет-площадки.
Обновлено в 04:15
Политика
Суд перенес заседание по делу Вышинского на 15 июля
Обновлено вчера в 10:43
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Обновлено вчера в 17:59
Общество
Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий
По планам ведомства, документ вступит в силу в 2021 году. В перечень войдут 98 профессий, которыми женщины не смогут заниматься.
Обновлено в 01:54
Происшествия
Панихида по морякам-подводникам пройдет в четверг в Кронштадте
Обновлено вчера в 11:18
Шоу-бизнес
Ушел из жизни актер Артуро Фернандес
Деятель искусства умер на 91-м году жизни. Известный в Испании актер Артуро Фернандес скончался в возрасте 90 лет.
Обновлено в 03:36
Общество
В Свердловской области появились лжеприставы
Как сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области, приставы не пишут должникам по электронной почте.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Опубликованы фотографии подлодки-носителя АС-31 в Баренцевом море
Обновлено вчера в 18:18
Общество
Роскомнадзор пошутил о сбоях в Facebook
Роскомнадзор иронически прокомментировал сбои в работе Facebook, WhatsApp и Instagram.
Обновлено в 03:29
Кино
Популярный блогер назвал американский сериал про Романовых «порнографией»
Популярный блогер Рустем Адагамов обрушился с критикой на новый американский сериал «Последние цари» от Netflix, первая серия которого вышла накануне.
Обновлено в 03:50
Общество
Голикова заявила о сокращении численности населения в малых городах
За последние 15 лет численность населения в малых городах России сократилась почти на 1,5 миллиона человек, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Обновлено в 03:44
Единоборства
После допинг-скандала Иван Штырков подписал контракт с Rizin
Боец клуба "Архангел Михаил" Иван Штырков подписал контракт с японской организацией Rizin, сообщили в пресс-службе клуба.
Обновлено в 02:24
Наука
Ученые расшифровали геном и раскрыли родину филистимлян
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео
В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Футбол
Кварацхелия получил €500 тысяч за подписание контракта с «Рубином»
По информации, которой располагает Metaratings.ru, руководство «Рубина» заплатило 18-летнему грузинскому хавбеку €500 тысяч в качестве подписного бонуса.
Обновлено в 02:40
Технологии
«Лаборатория Касперского» предупредила о новом вирусе-вымогателе
В ближайшее время эксперты ожидают всплеск подобных атак, так как в разработку вируса вложено достаточно много ресурсов, которые авторы захотят окупить.
Обновлено вчера в 10:20
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу
Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено вчера в 15:00
Общество
В Санкт-Петербурге из-за дождей подтопило несколько улиц
Накануне в городе было зафиксировано аномальное количество осадков, дождь не прекращался несколько часов.
Обновлено в 01:37
Политика
Путин назвал условие для переговоров с Зеленским
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал переговоры Путина и Зеленского потенциально возможными, отметив, что пока отношение украинского лидера к решению наиболее актуальных проблем остается Москве неизвестным.
Обновлено в 02:14
Общество
Рассекречены документы о партизанах в годы Великой Отечественной войны
Главархив Москвы рассекретил 51 документ о партизанском движении в годы Великой Отечественной войны, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено вчера в 23:33
Общество
Афинский Акрополь закроют для туристов из-за жары
Обновлено в 00:11
Спорт
Глава Федерации велоспорта Украины покинет пост из-за оскорбления гонщицы
Президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко в ближайшее время может быть отстранён с занимаемой должности в связи с конфликтом с велогонщицей Анной Соловей.
Обновлено в 02:27