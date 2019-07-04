Футбол

«Спартак» поздравил Айртона с рождением сынаSoccer.ru 03:19

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"Спартак" поздравил своего защитника Айртона с пополнением в семействе.
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В семье защитника «Спартака» Айртона родился сын

Чемпионат02:58

«Спартак» поздравил Айртона с рождением сына

Soccer.ru03:19

«Спартак» поздравил Айртона с рождением ребенка

РИА Новости03:02

В семье Айртона родился сын (фото)

Советский спорт03:35

В семье Айртона родился сын. Фото

Спорт-Экспресс02:27
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 04:21, Вашингтон
Происшествия

14 моряков-подводников погибли при пожаре на глубоководном аппарате

Причина пожара не раскрывается. Были ли среди моряков уроженцы Башкирии - пока неизвестно.
Обновлено 02 июля в 10:57
Происшествия

В результате извержения вулкана в Италии погиб турист

В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено вчера в 14:39
Происшествия

Крупный пожар на складе в Краснодаре тушат несколько часов

Крупный пожар на складе в Краснодаре произошёл утром 4 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие

Пентагон объяснил появление в Вашингтоне ржавой бронетехники

В Пентагоне не придают большого значения внешнему виду бронетехники.
Обновлено в 04:13
Наука

В Минздраве оценили исследование о препятствующих раку продуктах

Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
Обновлено в 04:06
Футбол

Лэмпард назначен главным тренером «Челси»

Обновлено в 04:09
Экономика

Средняя стоимость готового бизнеса за год упала на 8%

Средняя стоимость готового бизнеса за последний год снизилась на 8%, выяснили аналитики сервиса «Авито», данные которых приводит РБК.
Обновлено в 03:21
Политика

В Петербурге стартует общественное обсуждение будущего парка

В Санкт-Петербурге запускают онлайн-голосование за название и тематическую наполненность парковой зоны в центре города, следует из данных созданной интернет-площадки.
Обновлено в 04:15
Политика

Суд перенес заседание по делу Вышинского на 15 июля

Обновлено вчера в 10:43
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Обновлено вчера в 17:59
Общество

Опрос показал негативное отношение россиян к мужским поцелуям

Обновлено в 04:00
Общество

Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий

По планам ведомства, документ вступит в силу в 2021 году. В перечень войдут 98 профессий, которыми женщины не смогут заниматься.
Обновлено в 01:54
Происшествия

Панихида по морякам-подводникам пройдет в четверг в Кронштадте

Обновлено вчера в 11:18
Шоу-бизнес

Ушел из жизни актер Артуро Фернандес

Деятель искусства умер на 91-м году жизни. Известный в Испании актер Артуро Фернандес скончался в возрасте 90 лет.
Обновлено в 03:36
Общество

В Свердловской области появились лжеприставы

Как сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области, приставы не пишут должникам по электронной почте.
Обновлено в 01:40
Происшествия

Опубликованы фотографии подлодки-носителя АС-31 в Баренцевом море

Обновлено вчера в 18:18
Общество

Роскомнадзор пошутил о сбоях в Facebook

Роскомнадзор иронически прокомментировал сбои в работе Facebook, WhatsApp и Instagram.
Обновлено в 03:29
Кино

Популярный блогер назвал американский сериал про Романовых «порнографией»

Популярный блогер Рустем Адагамов обрушился с критикой на новый американский сериал «Последние цари» от Netflix, первая серия которого вышла накануне.
Обновлено в 03:50
Общество

Голикова заявила о сокращении численности населения в малых городах

За последние 15 лет численность населения в малых городах России сократилась почти на 1,5 миллиона человек, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Обновлено в 03:44
Единоборства

После допинг-скандала Иван Штырков подписал контракт с Rizin

Боец клуба "Архангел Михаил" Иван Штырков подписал контракт с японской организацией Rizin, сообщили в пресс-службе клуба.
Обновлено в 02:24
Наука

Ученые расшифровали геном и раскрыли родину филистимлян

Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео

В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Футбол

Кварацхелия получил €500 тысяч за подписание контракта с «Рубином»

По информации, которой располагает Metaratings.ru, руководство «Рубина» заплатило 18-летнему грузинскому хавбеку €500 тысяч в качестве подписного бонуса.
Обновлено в 02:40
Технологии

«Лаборатория Касперского» предупредила о новом вирусе-вымогателе

В ближайшее время эксперты ожидают всплеск подобных атак, так как в разработку вируса вложено достаточно много ресурсов, которые авторы захотят окупить.
Обновлено вчера в 10:20
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу

Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено вчера в 15:00
Общество

В Санкт-Петербурге из-за дождей подтопило несколько улиц

Накануне в городе было зафиксировано аномальное количество осадков, дождь не прекращался несколько часов.
Обновлено в 01:37
Политика

Путин назвал условие для переговоров с Зеленским

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал переговоры Путина и Зеленского потенциально возможными, отметив, что пока отношение украинского лидера к решению наиболее актуальных проблем остается Москве неизвестным.
Обновлено в 02:14
Общество

Рассекречены документы о партизанах в годы Великой Отечественной войны

Главархив Москвы рассекретил 51 документ о партизанском движении в годы Великой Отечественной войны, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено вчера в 23:33
Общество

Афинский Акрополь закроют для туристов из-за жары

Обновлено в 00:11
Спорт

Глава Федерации велоспорта Украины покинет пост из-за оскорбления гонщицы

Президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко в ближайшее время может быть отстранён с занимаемой должности в связи с конфликтом с велогонщицей Анной Соловей.
Обновлено в 02:27
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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