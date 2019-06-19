Футбол

«Спартак» поздравил Айртона с днем рожденияСпорт-Экспресс 01:20

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Айртон перешел в "Спартак" в январе 2019-го из "Флуминенсе" за 7 миллионов евро. В прошедшем сезоне 21-летний бразилец провел за красно-белых 14 матчей и отметился 3 результативными передачами. 🎂 С днем рождения, Айртон! ⠀ Сегодня нашему защитнику исполняется 22 года.
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«Спартак» поздравил Айртона с днем рождения

Газета.Ru02:22

«Спартак» поздравил Айртона с днем рождения

Матч ТВ01:39

«Спартак» поздравил Айртона с днем рождения

Sportbox.RU01:39

«Спартак» поздравил Айртона с днем рождения

Спорт-Экспресс01:20
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 03:37, Вашингтон
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