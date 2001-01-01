Футбол
«Спартак» поздравил Айртона с днем рожденияСпорт-Экспресс 01:20
Айртон перешел в "Спартак" в январе 2019-го из "Флуминенсе" за 7 миллионов евро. В прошедшем сезоне 21-летний бразилец провел за красно-белых 14 матчей и отметился 3 результативными передачами. 🎂 С днем рождения, Айртон! ⠀ Сегодня нашему защитнику исполняется 22 года.
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Сегодня МВД сообщило о том, что его сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУВД Москвы поймали подпольных банкиров.
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В среду Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал за нарушения правил рыболовства на 37,6 миллиона рублей одну из компаний, занимавшихся отловом косаток, которые настоящее время содержатся в бухте Средняя в Приморском крае, сообщает РИА Новости из зала суда.
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Указывается, что новая клавиша будет отвечать за запуск приложений, входящих в пакет Microsoft Office, и будет находиться рядом с правой кнопкой Win.
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По количеству поисковых запросов на сервисе Google Ольга Бузова вышла в лидеры, она назвала себя популярнее президента РФ Владимира Путина.
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