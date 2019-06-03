Футбол

«Спартак» потратил 688 млн рублей на услуги агентов и посредниковЕвро-футбол.ру вчера в 11:42

"Спартак" потратил 688,7 миллиона рублей на услуги агентов и посредников по поиску и регистрации футболистов.
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