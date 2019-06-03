Футбол
«Спартак» потратил 688 млн рублей на услуги агентов и посредниковЕвро-футбол.ру вчера в 11:42
"Спартак" потратил 688,7 миллиона рублей на услуги агентов и посредников по поиску и регистрации футболистов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Спартак» за год потратил почти 690 миллионов рублей на агентов и посредников
Спорт-Экспрессвчера в 12:34
В 2018 году «Спартак» потратил на выплаты агентам почти 10 миллионов евро. К кому здесь вопросы?
Спорт день за днемвчера в 14:09
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 00:33, Ашберн
Культура
Тимур Еремеев стал ведущим нового скандального шоу на Первом канале
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия
Установлены подозреваемые в убийстве экс-спецназовца в Подмосковье
Обновлено вчера в 08:16
Политика
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено вчера в 10:37
Здоровье
Почти 60% регионов не выполнили указ Путина по зарплатам медработников
Майские указы 2012 года президента России Владимира Путина по повышению зарплат среднему и младшему медперсоналу не были выполнены в 50 из 85 российских регионов.
Обновлено вчера в 09:15
Технологии
В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении
Дизайн современной камеры Zenit M, созданной для съемки в различных условиях, повторяет облик легендарных фотоаппаратов семейства "Зенит" и "Зоркий".
Обновлено вчера в 20:13
Интернет
ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»
Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Басманный суд арестовал бывшего губернатора Ивановской области
Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в присвоении денег.
Обновлено вчера в 11:52
Происшествия
В Токио задержали россиянина за попытку запустить дрон
Обновлено в 00:23
Происшествия
Тело пропавшей магаданки нашли в контейнере на сопке
Пропавшую 27 мая 56-летнюю магаданку нашли мертвой сегодня утром.
Обновлено вчера в 23:16
Экономика
Пятая часть россиян пожаловалась на снижение зарплат
По итогам 2018 года выяснилось, что 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено 02 июня в 20:04
Энергетика
Все три нитки нефтепровода «Дружба» с 1 июля включат в эксплуатацию
Польская компания — оператор трубопровода «Дружба» PERN по итогам переговоров в Москве о поставках российской нефти сообщила, что эксплуатация всех трёх ниток нефтепровода начнётся 1 июля.
Обновлено вчера в 13:57
Политика
Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.
Обновлено вчера в 18:02
Энергетика
Аргентина начинает экспорт сжиженного природного газа
Обновлено вчера в 17:37
Политика
Помпео призвал Европу исключить Россию из системы энергопоставок в ЕС
Госсекретарь США Майкл Помпео на Глобальном саммите по предпринимательству в Гааге призвал Европу исключить Россию из системы энергопоставок в Евросоюз.
Обновлено вчера в 22:30
Транспорт
В ГИБДД предложили запретить каршеринг для злостных нарушителей ПДД
ГИБДД планирует ввести запрет на использование каршеринга водителями, которые регулярно нарушают правила дорожного движения и хотя бы единожды были лишены водительских прав, сообщил газете «Известия» начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Роман Мишуров.
Обновлено вчера в 21:41
Экономика
Бразилия приостановила поставки говядины в Китай
Минсельхоз Бразилии приостановил на неопределенный срок экспорт говядины в Китай.
Обновлено вчера в 19:32
Гаджеты
Apple отказалась от медиаплеера iTunes
Обновлено вчера в 17:34
Политика
Трамп: Россия сообщила о выводе большинства «своих людей» из Венесуэлы
«Россия проинформировала нас, что вывела большую часть своих людей из Венесуэлы»,— говорится в сообщении президента США Дональда Трампа в Twitter.
Обновлено вчера в 15:07
Наука
Внимание и забота отцов помогают развитию больших мозгов
Обновлено вчера в 05:57
Общество
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Вакарчук призвал Зеленского разработать закон об отношениях с Россией
Певец, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук призвал президента Украины Владимира Зеленского разработать чёткий закон для регулирования отношений с Россией.
Обновлено вчера в 22:18
Авто
В России выросли продажи праворульных автомобилей
В России по состоянию на 1 января 2019 года насчитывается 3,34 млн легковых автомобилей с правым расположением руля, что соответствует 7,7% всего автопарка страны.
Обновлено вчера в 08:59
Здоровье
Число случаев заражения лихорадкой Эбола в ДРК превысило две тысячи
Число случаев заражения смертельно опасным вирусом геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 2 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.
Обновлено вчера в 23:01
Общество
Собчак прокомментировала ситуацию с BadComedian
Обновлено вчера в 22:03
Политика
Кучма отреагировал на возвращение в контактную группу по Донбассу
Ранее Зеленский вернул Кучму в контактную группу по Донбассу.
Обновлено вчера в 10:26
Авто
Маткапитал предложили тратить на покупку автомобиля
Обновлено вчера в 01:48
Кино
Киноляп в сериале «Чернобыль» обсуждают в Сети
Обновлено вчера в 18:27
Экономика
Изменились правила расходования материнского капитала на ипотеку
Изменились и правила подачи документов на использование материнского капитала на строительство и реконструкцию жилья.
Обновлено в 00:19
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 миллиардов рублей
Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства имущество бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя на 9 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 06:12