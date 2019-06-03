Футбол

«Спартак» потратил 688 млн рублей на услуги агентов и посредниковЕвро-футбол.ру 11:42

"Спартак" потратил 688,7 миллиона рублей на услуги агентов и посредников по поиску и регистрации футболистов.
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В 2018 году «Спартак» заплатил агентам 689 миллионов рублей. Это на 1 миллион меньше, чем суммарно у 10 других клубов РПЛ

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Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье

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Черчесов прокомментировал разгром «Чертаново»

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Напомним, что с 1 по 17 мая этого года в Саратовской области наблюдалась первая вспышка заболевания, когда геморрагическую лихорадку диагностировали у 65 жителей.
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В Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле»

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Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключает проведения встречи парламентариев РФ с руководством ПАСЕ в начале июня.
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Экс-тренер «Рубина» может заменить Сарри в «Челси»

Главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия претендует на место наставника "Челси", если Маурицио Сарри решит уйти в "Ювентус".
Обновлено в 14:51
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Прокуратура обвинила свидетеля по делу Захарченко в фальсификациях

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Футбол

Украина разгромила Панаму и вышла в четвертьфинал молодежного ЧМ-2019

Сборная Украины разгромила команду Панамы (4:1) в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира (U-20).
Обновлено в 13:56
Общество

Студентам официально разрешат работать в школе

Законопроект, который позволит студентам без педагогического образования работать в школе, готовится к первому чтению в Госдуме.
Обновлено в 04:50
Политика

Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы

Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию газеты The Wall Street Journal об отзыве российских военных специалистов из страны.
Обновлено в 03:04
Происшествия

Умер раненный пьяными украинскими полицейскими мальчик

В киевской больнице скончался мальчик, которого ранили пьяные полицейские. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
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Седан Hyundai Solaris получил в России спецверсию

Дилеры Hyundai в России начали продажи лимитированной версии седана Hyundai Solaris — Super Series.
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Geely представила новый Vision X3 по цене Lada Granta

Компания Geely представила обновленный компактный кроссовер Vision X3.
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Культура

Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска компании Kinodanz

По мнению блогера, в российском законодательстве точной информации о нормах цитирования нет, что делает ситуацию противоречивой.
Обновлено в 14:14
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Скончался актер Геннадий Матвеев

Обновлено в 06:11
Гаджеты

Apple представила черную iOS 13

Обновлено в 14:21
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Для полицейских Словакии купили LADA Vesta SW Cross

Автопарк муниципальной полиции города Гуменне, что на востоке Словакии, пополнился российским универсалом LADA Vesta SW Cross.
Обновлено в 02:42
Общество

Выпускники Тульской области сдают ЕГЭ по русскому языку

Сегодня 660 тысяч выпускников российских школ сдают ЕГЭ по русскому языку. Это самый массовый предмет единого госэкзамена.
Обновлено в 04:36
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В России выросло число острых отравлений алкоголем

"Всего за период с 2013 по 2018 год на территории Российской Федерации зарегистрировано 297 467 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, в том числе 78 252 случая - с летальным исходом (26,3%)", - говорится в докладе.
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Королева Великобритании приняла Трампа в Букингемском дворце

Королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа и первую леди Меланью Трамп в Букингемском дворце.
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Киев готовится к захвату Крыма в Брюсселе

Речь идет о планах по захвату российского полуострова.
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Samsung анонсировал ноутбуки Notebook 7 и Notebook 7 Force

Новые модели ноутбуков Samsung Notebook 7 получили платформу Intel.
Обновлено в 02:29
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Варфоломей: Киевский патриархат не существует и никогда не существовал

Константинопольский патриарх Варфоломей заявил украинским журналистам в Стамбуле, что Киевского патриархата не существовало ранее и не существует сейчас.
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Происшествия

Вертолёт вылетел на поиски упавшего за борт в Азовском море матроса

Спасатели на вертолёте МЧС вылетели на поиски матроса, упавшего за борт судна в Азовском море. Об этом сообщили в спасательном ведомстве.
Обновлено в 13:15
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Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили

Компания Volvo представила первый в России сервис «подписки на автомобиль» Volvo Car Drive.
Обновлено в 06:59
Экономика

В России захотели ввести сбор за сигареты

Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».
Обновлено в 02:29
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Кучма прокомментировал возвращение в контактную группу по Донбассу

Экс-президент Украины Леонид Кучма, которого нынешний глава государства Владимир Зеленский в понедельник назначил представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, прокомментировал свое назначение, заявив, что будет работать на благо своей страны.
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Зверева раскритиковала Седокову за «подарок смерти» онкобольным детям

Обновлено вчера в 20:49
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной Национальной Лиге.
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