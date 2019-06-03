Футбол
«Спартак» потратил 688 млн рублей на услуги агентов и посредниковЕвро-футбол.ру 11:42
"Спартак" потратил 688,7 миллиона рублей на услуги агентов и посредников по поиску и регистрации футболистов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 15:16, Ашберн
Происшествия
Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье
Обновлено в 05:58
Футбол
Черчесов прокомментировал разгром «Чертаново»
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что товарищеская игра против «Чертаново» (6:0) была одним из этапов подготовки к отборочным матчам Евро-2020.
Обновлено в 11:29
Политика
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:37
Здоровье
Вспышка геморрагической лихорадки в Саратовской области пошла на убыль
Напомним, что с 1 по 17 мая этого года в Саратовской области наблюдалась первая вспышка заболевания, когда геморрагическую лихорадку диагностировали у 65 жителей.
Обновлено в 11:23
Кино
В Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле»
Обновлено в 13:08
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 миллиардов рублей
Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства имущество бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя на 9 миллиардов рублей.
Обновлено в 06:12
Политика
Российская делегация может принять участие в июньской сессии ПАСЕ
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключает проведения встречи парламентариев РФ с руководством ПАСЕ в начале июня.
Обновлено 01 июня в 05:01
Футбол
Экс-тренер «Рубина» может заменить Сарри в «Челси»
Главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия претендует на место наставника "Челси", если Маурицио Сарри решит уйти в "Ювентус".
Обновлено в 14:51
Футбол
Украина разгромила Панаму и вышла в четвертьфинал молодежного ЧМ-2019
Сборная Украины разгромила команду Панамы (4:1) в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира (U-20).
Обновлено в 13:56
Общество
Студентам официально разрешат работать в школе
Законопроект, который позволит студентам без педагогического образования работать в школе, готовится к первому чтению в Госдуме.
Обновлено в 04:50
Политика
Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы
Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию газеты The Wall Street Journal об отзыве российских военных специалистов из страны.
Обновлено в 03:04
Происшествия
Умер раненный пьяными украинскими полицейскими мальчик
В киевской больнице скончался мальчик, которого ранили пьяные полицейские. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
Обновлено в 13:20
Авто
Седан Hyundai Solaris получил в России спецверсию
Дилеры Hyundai в России начали продажи лимитированной версии седана Hyundai Solaris — Super Series.
Обновлено в 05:23
Авто
Geely представила новый Vision X3 по цене Lada Granta
Компания Geely представила обновленный компактный кроссовер Vision X3.
Обновлено вчера в 23:03
Культура
Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска компании Kinodanz
По мнению блогера, в российском законодательстве точной информации о нормах цитирования нет, что делает ситуацию противоречивой.
Обновлено в 14:14
Кино
Скончался актер Геннадий Матвеев
Обновлено в 06:11
Гаджеты
Apple представила черную iOS 13
Обновлено в 14:21
Авто
Для полицейских Словакии купили LADA Vesta SW Cross
Автопарк муниципальной полиции города Гуменне, что на востоке Словакии, пополнился российским универсалом LADA Vesta SW Cross.
Обновлено в 02:42
Общество
Выпускники Тульской области сдают ЕГЭ по русскому языку
Сегодня 660 тысяч выпускников российских школ сдают ЕГЭ по русскому языку. Это самый массовый предмет единого госэкзамена.
Обновлено в 04:36
Здоровье
В России выросло число острых отравлений алкоголем
"Всего за период с 2013 по 2018 год на территории Российской Федерации зарегистрировано 297 467 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, в том числе 78 252 случая - с летальным исходом (26,3%)", - говорится в докладе.
Обновлено в 10:24
Политика
Королева Великобритании приняла Трампа в Букингемском дворце
Королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа и первую леди Меланью Трамп в Букингемском дворце.
Обновлено в 09:08
Политика
Киев готовится к захвату Крыма в Брюсселе
Речь идет о планах по захвату российского полуострова.
Обновлено в 14:19
Гаджеты
Samsung анонсировал ноутбуки Notebook 7 и Notebook 7 Force
Новые модели ноутбуков Samsung Notebook 7 получили платформу Intel.
Обновлено в 02:29
Политика
Варфоломей: Киевский патриархат не существует и никогда не существовал
Константинопольский патриарх Варфоломей заявил украинским журналистам в Стамбуле, что Киевского патриархата не существовало ранее и не существует сейчас.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Вертолёт вылетел на поиски упавшего за борт в Азовском море матроса
Спасатели на вертолёте МЧС вылетели на поиски матроса, упавшего за борт судна в Азовском море. Об этом сообщили в спасательном ведомстве.
Обновлено в 13:15
Авто
Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили
Компания Volvo представила первый в России сервис «подписки на автомобиль» Volvo Car Drive.
Обновлено в 06:59
Экономика
В России захотели ввести сбор за сигареты
Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».
Обновлено в 02:29
Политика
Кучма прокомментировал возвращение в контактную группу по Донбассу
Экс-президент Украины Леонид Кучма, которого нынешний глава государства Владимир Зеленский в понедельник назначил представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, прокомментировал свое назначение, заявив, что будет работать на благо своей страны.
Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес
Зверева раскритиковала Седокову за «подарок смерти» онкобольным детям
Обновлено вчера в 20:49