«Спартак» потратил 688 млн рублей на услуги агентов и посредниковЕвро-футбол.ру 11:42

"Спартак" потратил 688,7 миллиона рублей на услуги агентов и посредников по поиску и регистрации футболистов.

«Спартак» потратил 688 млн рублей на услуги агентов и посредников

Спорт день за днем

Футбол Черчесов прокомментировал разгром «Чертаново» Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что товарищеская игра против «Чертаново» (6:0) была одним из этапов подготовки к отборочным матчам Евро-2020.

Здоровье Вспышка геморрагической лихорадки в Саратовской области пошла на убыль Напомним, что с 1 по 17 мая этого года в Саратовской области наблюдалась первая вспышка заболевания, когда геморрагическую лихорадку диагностировали у 65 жителей.

Происшествия У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 миллиардов рублей Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства имущество бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя на 9 миллиардов рублей.

Политика Российская делегация может принять участие в июньской сессии ПАСЕ Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключает проведения встречи парламентариев РФ с руководством ПАСЕ в начале июня.

Футбол Экс-тренер «Рубина» может заменить Сарри в «Челси» Главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия претендует на место наставника "Челси", если Маурицио Сарри решит уйти в "Ювентус".

Футбол Украина разгромила Панаму и вышла в четвертьфинал молодежного ЧМ-2019 Сборная Украины разгромила команду Панамы (4:1) в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира (U-20).

Общество Студентам официально разрешат работать в школе Законопроект, который позволит студентам без педагогического образования работать в школе, готовится к первому чтению в Госдуме.

Политика Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию газеты The Wall Street Journal об отзыве российских военных специалистов из страны.

Происшествия Умер раненный пьяными украинскими полицейскими мальчик В киевской больнице скончался мальчик, которого ранили пьяные полицейские. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Авто Седан Hyundai Solaris получил в России спецверсию Дилеры Hyundai в России начали продажи лимитированной версии седана Hyundai Solaris — Super Series.

Культура Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска компании Kinodanz По мнению блогера, в российском законодательстве точной информации о нормах цитирования нет, что делает ситуацию противоречивой.

Авто Для полицейских Словакии купили LADA Vesta SW Cross Автопарк муниципальной полиции города Гуменне, что на востоке Словакии, пополнился российским универсалом LADA Vesta SW Cross.

Общество Выпускники Тульской области сдают ЕГЭ по русскому языку Сегодня 660 тысяч выпускников российских школ сдают ЕГЭ по русскому языку. Это самый массовый предмет единого госэкзамена.

Здоровье В России выросло число острых отравлений алкоголем "Всего за период с 2013 по 2018 год на территории Российской Федерации зарегистрировано 297 467 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, в том числе 78 252 случая - с летальным исходом (26,3%)", - говорится в докладе.

Политика Королева Великобритании приняла Трампа в Букингемском дворце Королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа и первую леди Меланью Трамп в Букингемском дворце.

Политика Киев готовится к захвату Крыма в Брюсселе Речь идет о планах по захвату российского полуострова.

Политика Варфоломей: Киевский патриархат не существует и никогда не существовал Константинопольский патриарх Варфоломей заявил украинским журналистам в Стамбуле, что Киевского патриархата не существовало ранее и не существует сейчас.

Происшествия Вертолёт вылетел на поиски упавшего за борт в Азовском море матроса Спасатели на вертолёте МЧС вылетели на поиски матроса, упавшего за борт судна в Азовском море. Об этом сообщили в спасательном ведомстве.

Авто Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили Компания Volvo представила первый в России сервис «подписки на автомобиль» Volvo Car Drive.

Экономика В России захотели ввести сбор за сигареты Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».