«Спартак» потратил 688 млн рублей на услуги агентов и посредниковЕвро-футбол.ру 11:42

"Спартак" потратил 688,7 миллиона рублей на услуги агентов и посредников по поиску и регистрации футболистов.

«Спартак» потратил 688 млн рублей на услуги агентов и посредников

Спорт день за днем

Авто Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили Компания Volvo представила первый в России сервис «подписки на автомобиль» Volvo Car Drive.

Гаджеты Apple представила черную iOS 13 Корпорация Apple представила новую версию iOS под номером 13, в которой появилась темная тема оформления.

Футбол Украина вышла в четвертьфинал юношеского ЧМ Сборная Украины пробилась в четвертьфинал юношеского чемпионата мира для игроков не старше 20 лет.

Футбол Газинский не сыграет с Сан-Марино и Кипром Полузащитник сборной России Юрий Газинский пропустит матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Сан-Марино и Кипра.

Баскетбол НБА хочет отказаться от использования слова «владелец» В НБА хотят отказаться от терминологии, которая при характеристике отношений между баскетболистами и руководителями отсылает к конструкции «раб – владелец».

Авто Volkswagen ID. R стал быстрейшим электрокаром Нюрбургринга Volkswagen начал тестирование ID.R на Нюрбургринге в конце апреля с четкой целью: побить рекорд круга для электромобилей.

Общество В Роструде напомнили о короткой рабочей неделе 11 июня будет сокращённый рабочий день, сотрудники смогут уйти домой раньше на один час.

Транспорт Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня Несколько дней в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить багаж. Некоторым пришлось ждать чемоданы по пять часов.

Политика Слуцкий назвал условие возвращения России в ПАСЕ Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что российская делегация может вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), если она в первый день своей летней сессии 24 июня примет доклад по вопросу прав национальных делегаций с рекомендациями регламентного комитета.

Авто Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня "Автоваз" 12 июня 2019 года запускает в продажу универсал Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.

Политика Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель прокомментировала снос памятника маршалу Жукову в Харькове и рассказала о реакции Владимира Зеленского на эту ситуацию.

Происшествия В квартире на востоке Москвы найдено тело зарезанной девушки На съемной квартире одного из жилых домов в районе Новокосино обнаружено тело 32-летней женщины.

Культура Каналу BadComedian грозит закрытие из-за иска в 1 млн рублей Российский блогер и обозреватель фильмов BadComedian, которого на самом деле зовут Евгений Баженов, рассказал, что его YouTube-канал может быть закрыт в связи с иском кинокомпании Kinodanz.

Экономика Цена акций «Газпрома» выросла до максимума за 8 лет В середине мая совет директоров компании рекомендовал выплатить рекордные дивиденды — 16,61 руб. за бумагу, в два раза больше выплаченных по итогам 2017 года 8,04 руб.

Экономика Власти разрешили засекречивать информацию о сделках госбанков Если применить постановление правительства задним числом к сделкам, ходатайства о которых раскрывались ФАС, то, например, служба могла бы засекретить заявление Сбербанка о создании СП на базе «Яндекс.Маркет» в 2018 году (Сбербанк находится под секторальными санкциями, плюс он входил в число уполномоченных банков по гособоронзаказу).

Происшествия На Украине умер ребенок, раненный пьяными полицейскими Ребенок, которого тяжело ранили полицейские в Киевской области, умер в больнице, передает в понедельник телеканал "Прямой".

Политика Макрон настаивает на выходе Британии из ЕС в октябре Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что выход Великобритании из Евросоюза должен состояться в конце октября и больше никаких переносов этой даты быть не должно.

Происшествия У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 миллиардов рублей Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства имущество бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя на 9 миллиардов рублей.

Космос Проект самолёта-носителя Stratolaunch объявлен закрытым Компания довела разработку до лётного образца. 19 апреля этого года самолёт-носитель совершил первый полёт над пустыней Мохаве.

Гаджеты Apple представила новый Mac Pro Apple в ходе презентации WWDC 2019 представила новый настольный компьютер Mac Pro.

Гаджеты Apple объявила об отказе от iTunes Компания Apple на ежегодной конференции для разработчиков сообщила об отказе от iTunes.

Политика Вексельберг назвал санкции США «тотальным жизненным кризисом» Президент фонда «Сколково» и глава группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг назвал свое попадание в санкционный список США «полным жизненным кризисом».