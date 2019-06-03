«Спартак» потратил 688 млн рублей на услуги агентов и посредниковЕвро-футбол.ру вчера в 11:42

"Спартак" потратил 688,7 миллиона рублей на услуги агентов и посредников по поиску и регистрации футболистов.

«Спартак» потратил 688 млн рублей на услуги агентов и посредников

Спорт день за днем

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Политика Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17 Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения рейса MH-17 на Украине в 2014 году.

Гаджеты Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.

Происшествия Пытавшийся потушить пожар на балконе подросток едва не сгорел В квартире дома 11/2 по проспекту Косыгина едва не погиб в пожаре 16-летний юноша, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Политика Трамп нарушил протокол, прикоснувшись к Елизавете II Президент США Дональд Трамп слегка коснулся спины королевы Великобритании Елизаветы II, чем нарушил протокол, сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Киеве у здания МВД начались протесты из-за убитого полицией мальчика В Киеве у здания Министерства внутренних дел проходит протестная акция после предполагаемого убийства пьяными полицейскими пятилетнего мальчика.

Транспорт ГИБДД предложила запретить каршеринг для нарушителей ПДД Как пишут "Известия" со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Романа Мишурова, нерадивым водителям запретят пользоваться сервисами по аренде автомобилей, так как нарушители ПДД несут угрозу для законопослушных граждан.

Происшествия В Южно-Сахалинске завели дело после нападения на сотрудника мэрии Городской следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Холмска, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Общество Разработаны два варианта российских электронных паспортов Чиновники окончательно определятся с внешним видом электронных паспортов до конца лета, в противном случае встанут портал госуслуг и ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации).

Религия Мусульмане отмечают Ураза-байрам Мусульмане 4 июня отмечают один из главных праздников Ураза-байрам, сообщает РИА "Новости".

Авто Kia назвала новый кроссовер в честь сына Геркулеса Маркетологи опирались на древнегреческую мифологию: Кельт (Celtos), сын Геркулеса, отличался твёрдым и характером и был очень смелым.

Путешествия Названы самые дешевые страны для отдыха летом Самыми дешевыми зарубежными направлениями для организованного отдыха этим летом стали Турция, Венгрия и Латвия, дорогими – Маврикий и Ямайка, сообщает OneTwoTrip.

Экономика Росстат назвал отрасли экономики с самым резким ростом зарплат В 2018 году 18,3% россиян почувствовали снижение зарплат, свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Происшествия В Токио задержали россиянина за попытку запустить дрон В Токио задержали россиянина, пишет агентство Киодо. Его подозревают в незаконном проникновении на крышу дома для запуска дрона.

Культура Собчак прокомментировала судебный иск против блогера BadComedian Баженов уточнил, что ещё в январе 2019 года в суд на него подала кинокомпания Kinodanz.