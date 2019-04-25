Футбол
«Спартак» потерял шансы на чемпионствоSport24.ru 16:04
«Спартак» после поражения от «Арсенала» (0:3) в гостевом матче 25-го тура РПЛ лишился математических шансов на чемпионство. После 25 туров у «Спартака» 39 очков: на 15 меньше, чем у лидирующего «Зенита».
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Путешествия
Чартеры из России в Египет возобновят поздней осенью
Ближе к сентябрю-октябрю текущего года туроператоры России ждут возобновления чартерных авиаперевозок в Египет.
Обновлено вчера в 21:36
Политика
Первый саммит Путина и Ким Чен Ына завершился во Владивостоке
Первый саммит президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ын завершился во Владивостоке.
Обновлено в 03:56
Футбол
«Спартак» разгромно проиграл тульскому «Арсеналу»
Обновлено в 15:29
Футбол
Адебайор рассказал, как Моуринью критиковал Роналду в «Реале»
Бывший нападающий «Реала» Эмманюэль Адебайор рассказал, как тренировавший мадридский клуб Жозе Моуринью резко раскритиковал звездного форварда Криштиану Роналду.
Обновлено в 14:17
Политика
Козак пообещал наказать виновных в загрязнении нефти в «Дружбе»
Российский вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что попадание загрязненной нефти в трубопровод «Дружба» нанесло существенный ущерб компании «Транснефть» и российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), пишет в четверг, 25 апреля, «РИА Новости».
Обновлено в 11:12
Футбол
6 мая пройдет последнее заседание по делу Кокорина и Мамаева
6 мая в Пресненском суде Москвы состоится заключительное заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 15:39
Политика
Путин поручил правительству принять меры поддержки виноделов
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для поддержки отечественных виноградарских хозяйств и производителей винодельческой продукции из российского винограда.
Обновлено в 13:30
Музыка
Егору Криду оставили его псевдоним после ухода из Black Star
24-летний музыкант Егор Булаткин прекратил сотрудничество с лэйблом Black Star, но при этом сохранил псевдоним - Егор Крид.
Обновлено в 06:43
Политика
Макрон предложил сократить Шенгенскую зону
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено в 13:54
Армия и оружие
Самая длинная подлодка в мире: «Белгород» впечатлил западные СМИ
Западные СМИ эмоционально отреагировали на спуск на воду новейшей российской атомной подлодки "Белгород".
Обновлено в 02:27
Экономика
Кудрин предложил создать в России 4 новых метрополии
Глава российской Счетной палаты полагает, что было бы целесообразно создать в нашей стране к двум уже имеющимся метрополиям (Москва и Петербург) еще 4 новых.
Обновлено в 08:18
Общество
В Карском море нашли неизвестную подлодку
В Карском море возле побережья полуострова Таймыр найдена подводная лодка времен ВОВ.
Обновлено в 07:58
Происшествия
В Китае погибли 11 человек в результате поломки лифта
Обновлено в 03:12
Политика
ЦИК Украины ответила на обвинения Зеленского
Замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Евгений Радченко прокомментировал обвинения победившего на президентских выборах страны Владимира Зеленского о том, что ведомство тянет с объявлением итогов выборов.
Обновлено в 13:31
Гаджеты
Apple отзывает свои адаптеры из-за риска удара током
Компания Apple объявила в четверг об отзыве произведенных ею адаптеров, которые предназначаются для сетевых розеток, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:54
Энергетика
«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новый договор по транзиту
«Нафтогаз» на предстоящих трехсторонних переговорах предложит «Газпрому» на десять лет забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей в год, заявил в ходе брифинга исполнительный директор госкомпании Юрий Витренко.
Обновлено в 14:29
Политика
Симоньян опасается, что Россия станет мусульманской страной
В ближайшем будущем Россия может превратиться в мусульманскую страну, если власти не изменят свою демографическую политику.
Обновлено в 09:43
Происшествия
СМИ сообщили о пропаже более 30 граждан Венесуэлы в Карибском море
Тридцать три человека считаются пропавшими без вести в результате кораблекрушения судна, отправившегося из венесуэльского города Гуирия в штате Сукре в Тринидад и Тобаго, сообщило венесуэльское издание Nacional.
Обновлено в 14:43
Гаджеты
В Weibo показали рендеры Honor 20 Moschino Edition и Honor 20 Pro
Источник показал Honor 20 в красном исполнении Moschino Edition.
Обновлено в 11:45
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено вчера в 07:47
Шоу-бизнес
Вдова Кобзона стала чаще посещать светские мероприятия
Нелли Кобзон решила не замыкаться и посещать светские мероприятия.
Обновлено в 08:49
Происшествия
МЧС направит спасателей в ЛНР к месту ЧП на шахте
"По просьбе органов власти ЛНР для оказания помощи и проведения спасательных работ на шахте в район ЧП направляются сотрудники МЧС, в том числе отряд горноспасателей МЧС", - уточнили в ведомстве.
Обновлено в 15:05
Кино
Карта вселенной «Игры престолов» появилась в 2ГИС
2ГИС вместе с Amediateka Home of HBO 25 апреля презентовали интерактивную карту Семи Королевств и Вольных городов Вестероса и Эссоса из вселенной «Игра престолов» Карта сделана на русском языке, она доступна на сайте 2ГИС и в приложениях для iOS и Android.
Обновлено в 12:08
Политика
Путин объяснил раздачу российских паспортов жителям Донбасса
Президент России Владимир Путин не собирался провоцировать Киев, когда подписывал указ об упрощенном порядке предоставления гражданства для жителей ряда районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено в 09:04
Хоккей
Овечкин прокомментировал вылет «Вашингтона» из Кубка Стэнли
Капитан хоккейной команды НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин отметил, что вылет клуба из Кубка Стэнли обусловлен «двумя неудачными отскоками».
Обновлено в 11:28
Футбол
«Урал» обыграл «Крылья Советов» в Самаре
Екатеринбургский «Урал» в гостях оказался сильнее самарских «Крыльев Советов» в матче 25-го тура чемпионата России.
Обновлено в 13:22
Политика
Кадыров отреагировал на санкции США против главы правительства Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на санкции США, введенные против главы правительства республики Муслима Хучиева.
Обновлено в 14:35