Футбол

«Спартак» потерял шансы на чемпионствоSport24.ru 16:04

«Спартак» после поражения от «Арсенала» (0:3) в гостевом матче 25-го тура РПЛ лишился математических шансов на чемпионство. После 25 туров у «Спартака» 39 очков: на 15 меньше, чем у лидирующего «Зенита».
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«Спартак» растерял все шансы на чемпионство

Спорт БИЗНЕС Online16:20

«Спартак» потерял шансы на чемпионство

Sport24.ru16:04

«Спартак» потерял шансы на чемпионство в текущем сезоне

Бомбардир.ру15:47

«Спартак» лишился теоретических шансов на чемпионство

Soccer.ru15:44

«Спартак» точно не станет чемпионом в этом сезоне

Спорт день за днем15:52

«Спартак» лишился шансов на чемпионство в сезоне-2018/19

Матч ТВ15:52

«Спартак» потерял математические шансы на чемпионство

Sports.ru15:25
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Путешествия

Чартеры из России в Египет возобновят поздней осенью

Ближе к сентябрю-октябрю текущего года туроператоры России ждут возобновления чартерных авиаперевозок в Египет.
Обновлено вчера в 21:36
Политика

Первый саммит Путина и Ким Чен Ына завершился во Владивостоке

Первый саммит президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ын завершился во Владивостоке.
Обновлено в 03:56
Футбол

«Спартак» разгромно проиграл тульскому «Арсеналу»

Обновлено в 15:29
Футбол

Адебайор рассказал, как Моуринью критиковал Роналду в «Реале»

Бывший нападающий «Реала» Эмманюэль Адебайор рассказал, как тренировавший мадридский клуб Жозе Моуринью резко раскритиковал звездного форварда Криштиану Роналду.
Обновлено в 14:17
Политика

Козак пообещал наказать виновных в загрязнении нефти в «Дружбе»

Российский вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что попадание загрязненной нефти в трубопровод «Дружба» нанесло существенный ущерб компании «Транснефть» и российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), пишет в четверг, 25 апреля, «РИА Новости».
Обновлено в 11:12
Футбол

6 мая пройдет последнее заседание по делу Кокорина и Мамаева

6 мая в Пресненском суде Москвы состоится заключительное заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 15:39
Политика

Путин поручил правительству принять меры поддержки виноделов

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для поддержки отечественных виноградарских хозяйств и производителей винодельческой продукции из российского винограда.
Обновлено в 13:30
Музыка

Егору Криду оставили его псевдоним после ухода из Black Star

24-летний музыкант Егор Булаткин прекратил сотрудничество с лэйблом Black Star, но при этом сохранил псевдоним - Егор Крид.
Обновлено в 06:43
Политика

Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено в 13:54
Армия и оружие

Самая длинная подлодка в мире: «Белгород» впечатлил западные СМИ

Западные СМИ эмоционально отреагировали на спуск на воду новейшей российской атомной подлодки "Белгород".
Обновлено в 02:27
Шоу-бизнес

Почему Прохор Шаляпин скрыл смерть отца, выяснил Андрей Малахов

Обновлено в 11:04
Экономика

Кудрин предложил создать в России 4 новых метрополии

Глава российской Счетной палаты полагает, что было бы целесообразно создать в нашей стране к двум уже имеющимся метрополиям (Москва и Петербург) еще 4 новых.
Обновлено в 08:18
Общество

В Карском море нашли неизвестную подлодку

В Карском море возле побережья полуострова Таймыр найдена подводная лодка времен ВОВ.
Обновлено в 07:58
Происшествия

В Китае погибли 11 человек в результате поломки лифта

Обновлено в 03:12
Происшествия

Нурмагомедов отреагировал на смерть отца бойца MMA от рук полицейских

Обновлено в 03:52
Музыка

Музыкальный критик выступил против культа личности Юлии Началовой

Обновлено в 09:12
Политика

ЦИК Украины ответила на обвинения Зеленского

Замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Евгений Радченко прокомментировал обвинения победившего на президентских выборах страны Владимира Зеленского о том, что ведомство тянет с объявлением итогов выборов.
Обновлено в 13:31
Гаджеты

Apple отзывает свои адаптеры из-за риска удара током

Компания Apple объявила в четверг об отзыве произведенных ею адаптеров, которые предназначаются для сетевых розеток, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:54
Энергетика

«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новый договор по транзиту

«Нафтогаз» на предстоящих трехсторонних переговорах предложит «Газпрому» на десять лет забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей в год, заявил в ходе брифинга исполнительный директор госкомпании Юрий Витренко.
Обновлено в 14:29
Политика

Симоньян опасается, что Россия станет мусульманской страной

В ближайшем будущем Россия может превратиться в мусульманскую страну, если власти не изменят свою демографическую политику.
Обновлено в 09:43
Происшествия

СМИ сообщили о пропаже более 30 граждан Венесуэлы в Карибском море

Тридцать три человека считаются пропавшими без вести в результате кораблекрушения судна, отправившегося из венесуэльского города Гуирия в штате Сукре в Тринидад и Тобаго, сообщило венесуэльское издание Nacional.
Обновлено в 14:43
Гаджеты

В Weibo показали рендеры Honor 20 Moschino Edition и Honor 20 Pro

Источник показал Honor 20 в красном исполнении Moschino Edition.
Обновлено в 11:45
Авто

Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero

Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено вчера в 07:47
Шоу-бизнес

Вдова Кобзона стала чаще посещать светские мероприятия

Нелли Кобзон решила не замыкаться и посещать светские мероприятия.
Обновлено в 08:49
Происшествия

МЧС направит спасателей в ЛНР к месту ЧП на шахте

"По просьбе органов власти ЛНР для оказания помощи и проведения спасательных работ на шахте в район ЧП направляются сотрудники МЧС, в том числе отряд горноспасателей МЧС", - уточнили в ведомстве.
Обновлено в 15:05
Кино

Карта вселенной «Игры престолов» появилась в 2ГИС

2ГИС вместе с Amediateka Home of HBO 25 апреля презентовали интерактивную карту Семи Королевств и Вольных городов Вестероса и Эссоса из вселенной «Игра престолов» Карта сделана на русском языке, она доступна на сайте 2ГИС и в приложениях для iOS и Android.
Обновлено в 12:08
Политика

Путин объяснил раздачу российских паспортов жителям Донбасса

Президент России Владимир Путин не собирался провоцировать Киев, когда подписывал указ об упрощенном порядке предоставления гражданства для жителей ряда районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено в 09:04
Хоккей

Овечкин прокомментировал вылет «Вашингтона» из Кубка Стэнли

Капитан хоккейной команды НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин отметил, что вылет клуба из Кубка Стэнли обусловлен «двумя неудачными отскоками».
Обновлено в 11:28
Футбол

«Урал» обыграл «Крылья Советов» в Самаре

Екатеринбургский «Урал» в гостях оказался сильнее самарских «Крыльев Советов» в матче 25-го тура чемпионата России.
Обновлено в 13:22
Политика

Кадыров отреагировал на санкции США против главы правительства Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на санкции США, введенные против главы правительства республики Муслима Хучиева.
Обновлено в 14:35
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Спартак
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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