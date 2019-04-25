Футбол

«Спартак» разгромно проиграл тульскому «Арсеналу»Свободная Пресса 15:29

Арсенал (Тула) — Спартак
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
Эванс Кангва
6′
Игорь Горбатенко
22′
Сергей Ткачев
24′
Резиуан Мирзов
37′
Эванс Кангва
Анри Хагуш
46′
Сергей Ткачев
57′
59′
Аяз Гулиев
Денис Глушаков
59′
Лоренсо Мельгарехо
Георгий Мелкадзе
Георгий Костадинов
60′
75′
Фернандо
Максим Глушенков
Сергей Ткачев
Кантемир Берхамов
90′+2′
Лука Джорджевич
Гурам Аджоев
90′+2′
В заключительном матче 25 тура чемпионата России московский «Спартак» на выезде с крупным счётом уступил тульскому «Арсеналу». «Оружейники» оправили в ворота «красно-белых» три безответных мяча и поднялись на шестую строчку в турнирной таблице.
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