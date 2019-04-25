«Спартак» разгромно проиграл тульскому «Арсеналу»Свободная Пресса 15:29

В заключительном матче 25 тура чемпионата России московский «Спартак» на выезде с крупным счётом уступил тульскому «Арсеналу». «Оружейники» оправили в ворота «красно-белых» три безответных мяча и поднялись на шестую строчку в турнирной таблице.

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