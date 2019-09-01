Футбол
Metaratings«Спартак» потерпел поражение в матче с «Зенитом»
«Зенит» с минимальным счётом обыграл «Спартак» в выездном для себя матче чемпионата России. Победный мяч на счету Юрия Жиркова, который отличился впервые за два года. Ещё один мяч в исполнении Зелимхана Бакаева был отменён после просмотра VAR: мяч угодил ему в руку.
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Автоспорт
Даниил Квят: «„Торо Россо“ провел фантастическую гонку»
Спорт-Экспресс 15:05
Политика
Россия опередила Китай и США в покупке «Мотор Сич»
Как сообщает портал Ukraina.ru со ссылкой на политолога Ростислава Ищенко, Россия уже давно опередила США и Китай.
Политическая Экспертиза 14:09
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Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.
BFM.ru 09:10
Армия и оружие
Госдеп США назвал операцию в Идлибе точным ответом террористам
Операция США в сирийском Идлибе была целенаправленным и точным ответом террористам.
Известия 16:14
Происшествия
AFP: при обрушении здания в Мали погибли 12 человек
По меньшей мере 12 человек погибли в воскресенье в результате обрушения трехэтажного здания в малийской столице Бамако.
ТАСС 16:52
Наука
Целостность белого вещества покажет эффективность стимуляции мозга
Ученые из Великобритании установили, что эффективность применения микрополяризации с целью улучшения когнитивных функций после полученной травмы головного мозга непосредственно зависит от целостности трактов белого вещества, содержащегося в стимулируемых зонах.
Ugpressa.ru 16:37
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
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Московский Комсомолец 13:08
Политика
Правила призыва в армию изменились в России
С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.
РИА Новости 03:06
Происшествия
Сбившего ребенка водителя Porsche Cayenne поймали в Москве
Российская газета 18:48
Политика
Пенс намерен провести двустороннюю встречу с Зеленским в Варшаве
Вице-президент США Майк Пенс в воскресенье проведет в Варшаве двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, следует из распространенного Белым домом графика вице-президента.
РИА Новости вчера в 21:25
Общество
Минтруд назвал число работающих пенсионеров
В настоящее время в России число занятых людей старше трудоспособного возраста составляет 7,3 млн человек.
РБК 03:17
Футбол
«Зенит» победил «Спартак» благодаря голу Жиркова
Российская газета 14:13
Политика
Президент Германии извинился перед поляками
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер попросил прощения у поляков за действия нацистов в Польше во время Второй мировой войны, сообщает телеканал NDTV.
Lenta.ru 05:12
Происшествия
В Подмосковье купальщик попал под катер
Вести.Ru 18:44
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Основной прибор «Спектра-РГ» включили
Rusargument 03:32
Музыка
Член жюри «Новой волны» объяснил мат Киркорова и слезы Лолиты
Член жюри, вокалист группы Therr Maitz Антон Беляев объяснил причины таких происшествий.
Телеканал 360° 08:49
Происшествия
Артистка погибла на сцене из-за взрыва пиротехники в Испании
Танцовщица Джоана Сайнс скончалась после пиротехнического взрыва во время выступления в испанском Лас-Берланас, который находится на северо-западе от Мадрида.
ТК Звезда 17:01
Игры
В Warframe добавили возможность играть на гитаре
Недавнее обновление Saint of Altra ввело в Warframe местную гитару под названием шазин.
Игромания.ру 13:33
Кино
Триллер «Я иду искать» возглавил российский прокат в выходные
Лидер прошлой недели - американский анимационный фильм "Angry Birds 2 в кино" режиссеров Туропа Ван Ормана и Джона Райса - занял второе место, собрав за уикенд 59,4 миллиона рублей (общие сборы за три недели - 518,5 миллиона рублей).
РИА Новости 17:45
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В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости 13:25
Футбол
Гол Лукаку принес «Интеру» победу над «Кальяри»
В матче 2-го тура итальянской Серии A «Интер» в гостях обыграл «Кальяри». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу нерадзурри.
Sport24.ru 16:43
Армия и оружие
Нарышкин указал на опасность новой ядерной гонки
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью «Известиям» заявил, что система коллективной безопасности, существовавшая почти 50 лет, сегодня целенаправленно разрушается Соединенными Штатами.
Известия 17:48
Финансы
Орешкин прокомментировал возможные последствия падения цен на нефть
Министр экономического развития России заявил, что даже в случае снижения цены на нефть до $40 за баррель российская экономика не будет испытывать серьёзного давления и сохранит способность к инвестициям.
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Происшествия
Рейс из Еревана вылетел в Москву после экстренной посадки в Тбилиси
Самолет авиакомпании "Армения" Боинг-737, совершавший рейс Ереван-Москва, который вечером в воскресенье сделал экстренную посадку в аэропорту Тбилиси, уже вылетел в Москву, сообщили "Интерфаксу" в международном аэропорту грузинской столицы.
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Происшествия
В Мордовии девочка умерла от удара током, взяв телефон в руки
В Мордовии десятилетняя школьница умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном, который заряжался от сети.
РИА Новости 18:47
Шоу-бизнес
Муж бывшей подопечной Виктора Дробыша отбирает у нее дом за 360 миллионов рублей
Мужчина отобрал у нее шикарный «Бентли» за 20 миллионов рублей, а теперь хочет оставить певицу без элитной недвижимости.
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