«Спартак» и «Зенит» опубликовали стартовые составы на матч 8-го тура чемпионата России по футболу. Место в воротах «Спартака» в игре с «Зенитом» займет голкипер Александр Максименко. В защите сыграют Айртон, Георгий Джикия, Самюэль Жиго и Николай Рассказов.

«Спартак» и «Зенит» назвали составы на матч 8-го тура РПЛ

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