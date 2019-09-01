Футбол

РБКРБК«Спартак» и «Зенит» назвали составы на матч 8-го тура РПЛ

Спартак — Зенит
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Аяз Гулиев
3′
Айртон Дантас
15′
27′
Магомед Оздоев
41′
Юрий Жирков
44′
Эмильяно Ариэль Ригони
46′
Эмильяно Ариэль Ригони
Александр Ерохин
54′
Юрий Жирков
61′
Бранислав Иванович
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
64′
66′
Дуглас Сантос
Аяз Гулиев
Наиль Умяров
74′
76′
Сердар Азмун
Олег Шатов
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
83′
85′
Юрий Жирков
Далер Кузяев
«Спартак» и «Зенит» опубликовали стартовые составы на матч 8-го тура чемпионата России по футболу. Место в воротах «Спартака» в игре с «Зенитом» займет голкипер Александр Максименко. В защите сыграют Айртон, Георгий Джикия, Самюэль Жиго и Николай Рассказов.
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