«Спартак» потерпел первое поражение в премьер-лиге при КононовеСпорт-Экспресс 13:59

"Спартак" проиграл ЦСКА в матче 22-го тура премьер-лиги (0:2). Красно-белые потерпели первое поражение в премьер-лиге при Олеге Кононове.

«Спартак» потерпел первое поражение в премьер-лиге при Кононове

Экономика Стоимость аренды квартир выросла в большинстве регионов Цены на аренду жилья выросли в 48 из 79 регионов России, свидетельствуют данные Domofond.ru за первый квартал 2019 года.

Политика Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище.

Происшествия В Нидерландах истребитель F-16 на учениях подстрелил сам себя В ходе учений на авиабазе Леуварден, которые проходили 21 января, истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения после того, как подбил сам себя.

Армия и оружие ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.

Гаджеты Студенты из Китая обманули Apple почти на $1 млн Китайские студенты из Орегона сумели обмануть американскую компанию Apple почти на один миллион долларов.

Шоу-бизнес Сестра Эмина Агаларова стала мамой в третий раз Сестра певца Сабина Агаларова стала мамой в третий раз в минувшую пятницу.

Энергетика Бразильская Petrobras продаст оператора газопроводов TAG за $9 млрд Бразильская государственная нефтегазовая компания Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) договорилась о продаже подразделения Transportadora Associada de Gas (TAG), оператора сети газопроводов внутри страны, французской энергокомпании Engie SA и канадскому пенсионному фонду Caisse de Depot et Placement du Quebec.

Футбол Президент «Краснодара» высказался о скандале с Мамаевым Президент "Краснодара" Сергей Галицкий, комментируя ситуацию с разрывом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, заявил, что руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, отметив, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.

Театры Юрий Соломин переназначен художественным руководителем Малого театра С артистом подписан бессрочный трудовой договор Актер и режиссер Юрий Соломин переназначен художественным руководителем Малого театра, который он возглавляет с 1988 года, сообщает РИА Новости.

Шоу-бизнес Стас Михайлов отменил концерт в Костроме из-за болезни Российский певец Стас Михайлов сообщил о переносе планировавшегося в пятницу концерта в Костроме из-за ангины и высокой температуры.

Армия и оружие Украинские радикалы и пограничники устроили бой в Донбассе Снайпер «Правого сектора» (организация запрещена в России) открыл огонь по украинским пограничникам, сообщил официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.

Политика Мэй обозначила принципиальную позицию по Brexit Великобритания стоит перед выбором - либо выход из ЕС со сделкой, либо вообще никакого Brexit, объяснила Мэй текущую принципиальную позицию британского парламента.

Единоборства Багаутинов победил Асатряна на турнире Fight Nights Global 92 Боец смешанного стиля (ММА) Али Багаутинов одержал победу над Вартаном Асатряном в поединке на турнире Fight Nights Global 92 в весовой категории до 56,7 кг.

Происшествия Суд отстранил от должности замминистра здравоохранения Якутии Суд в Якутии отстранил от должности заместителя министра здравоохранения региона Людмилу Вербицкую.

Общество The Telegraph (Великобритания): хорошие упражнения при боли в пояснице (The Telegraph UK) Боль в пояснице может быть парализующей и непреодолимой, но, по данным международной страховой компании «Бупа» (Bupa), ежегодно ее испытывает каждый третий из нас.

Общество 4 основных варианта отжиманий Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал и показал, какие варианты отжиманий существуют и чем они отличаются друг от друга.

Происшествия Уголовное дело возбуждено по факту убийства девушки в московском отеле Управление Следственного комитета (СК) по Москве возбудило уголовное дело по статье «Убийство» после обнаружения тела девушки в номере отеля на северо-западе столицы.