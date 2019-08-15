Футбол

«Спартак» посвятил победу над «Туном» погибшему болельщикуРидус вчера в 16:43

Победу в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы UEFA над швейцарским «Туном» футболисты московского «Спартака» посвятили погибшему фанату «красно-белых» Алексею «Бахыту».
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Георгий Джикия о победе над «Туном»: Бахыт, для тебя

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Чем запомнился домашний матч «Спартака» в Лиге Европы

RT на русском05:11

Матч «Спартака» в ЛЕ начался с минуты молчания в память о погибшем фанате

Life.ruвчера в 13:14

«Спартак» простился с легендарным фанатом Бахытом: минута молчания, баннеры, игроки в футболках с его портретом

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«Спартак» обыграл «Тун» в память о Бахыте, колонка Дмитрия Егорова

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Футболисты «Спартака» посвятил победу над «Туном» погибшему болельщику

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Джикия: «„Спартак“ посвятил победу над „Туном“ погибшему болельщику»

Sport24.ruвчера в 15:29
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Происшествия

Рейс из Тель-Авива в Петербург сел в Краснодаре из-за авиадебошира

Летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за авиадебошира, который пытался разбить головой иллюминатор.
Обновлено в 10:22
Происшествия

ФСИН выявила в «Крестах-2» случаи избиения и вымогательства

Обновлено в 10:25
Армия и оружие

Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем

На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Технологии

В сети криптовалюты Dash обнаружили уязвимость. Проблема уже решена

В блокчейне криптовалюты Dash была обнаружена неисправность, которая могла быть вызвана стресс-тестированием системы или хакерской атакой.
Обновлено в 09:24
Футбол

Агент Аит-Беннасера подтвердил интерес ЦСКА к игроку «Монако»

Агент Марио Кнез, представляющий интересы полузащитника «Монако» Юссефа Аит-Беннасера, подтвердил интерес к игроку со стороны ЦСКА.
Обновлено в 04:58
Политика

Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах

Обновлено вчера в 11:14
Происшествия

Пилоты севшего в поле А321 вернулись в Екатеринбург

Обновлено в 05:53
Политика

В Госдуме детально обсудят тему фейковых новостей в «Яндексе»

Поводом стало активное продвижением новостным агрегатором «Яндекс» информации о якобы предложенной инициативе, запрещающей использование старых автомобилей.
Обновлено в 01:36
Политика

Мосгорсуд оставил в СИЗО еще пять украинских моряков

Мосгорсуд в пятницу признал законным продление на три месяца ареста еще пяти украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 09:39
Происшествия

Макгрегор ударил по лицу отказавшегося пить виски посетителя паба

Отмечается, что боец посетил паб The Marble Arch Pub, где решил угостить виски собственной марки всех посетителей.
Обновлено вчера в 06:59
Происшествия

Американец сбежал от СБУ перед экстрадицией в Израиль

Находящийся в международном розыске гражданин США и Израиля Амос Дов Сильвер сбежал от сотрудников Службы безопасности Украины, которые должны были передать его израильским правоохранительным органам в киевском аэропорту, сообщается на сайте прокуратуры украинской столицы.
Обновлено в 10:37
Происшествия

Под Киевом напали на депутата Верховной рады, введён план «Перехват»

В Киевской области полиция разыскивает неизвестных, которые этим утром напали на внефракционного депутата Верховной рады Виталия Куприя и скрылись на сером "опеле".
Обновлено в 07:04
Технологии

Составлен рейтинг мобильных приложений — «пожирателей времени»

Больше всего времени российские владельцы смартфонов проводят за играми от компании Playrix, сообщает Forbes со ссылкой на проведенное по просьбе издания исследование Mediascope.
Обновлено в 02:12
Экономика

В Индии «наелись» дорогими Су-30МКИ

Источники издания рассказали о том, что предприятие отправило индийскому правительству официальный запрос на выпуск дополнительной партии на 72 единицы Су-30МКИ на сумму в пять миллиардов долларов.
Обновлено в 01:51
Здоровье

Врача из Новосибирска Аллу Дробинскую назначили главврачом ЦГБ Бердска

Завтра, 16 августа, министр здравоохранения региона Константин Хальзов в 11.00 представит коллективу ЦГБ Бердска нового главного врача.
Обновлено вчера в 06:45
Происшествия

Пираты захватили судно у берегов Камеруна с россиянами на борту

Обновлено в 09:06
Происшествия

Вор в законе из Казани отказался от титула

Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула.
Обновлено в 11:17
Футбол

Все матчи 6-го тура РПЛ начнутся с оваций в честь экипажа Airbus A321

Обновлено в 09:56
Происшествия

В Подмосковье проверили мусорные объекты у Жуковского после ЧП с А321

Сотрудники Росприроднадзора и Министерства экологии и природопользования Московской области провели проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский, где утром 15 августа совершил аварийную посадку самолёт А321.
Обновлено в 10:04
Происшествия

Объяснено возбуждение дела после покупки россиянкой лекарства для сына

Уголовное дело после покупки жительницей Москвы в интернете препарата «Фризиум» для тяжелобольного ребенка возбудили сотрудники таможни.
Обновлено в 08:21
Экономика

Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей

Министерство труда и социальной занятости РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с сегодняшних 11 280 рублей до 12 130 рублей – с 2020 года.
Обновлено в 09:57
Политика

Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике

Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Авто

Внедорожники Lada отзывают в Германии из-за опасности возгорания

В Германии отзовут 1,5 тыс. внедорожников Lada 4x4, проданных в 2017-2018 годах.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие

Российские летчики могут получить вместо Калашникова новый ПП-2000

Агентство отмечает, что сейчас в состав носимого аварийного запаса летчика входят не только еда, вода, аптечка, средства связи и другие вещи, которые могут пригодиться в мирное время, но также автомат Калашникова АКС-74У, боеприпасы к нему и гранаты.
Обновлено в 07:28
Общество

В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными

Всего в России выпущено более 60 млн транспортных карт в 75 городах, половина из них работает по модели электронного кошелька, пояснил РБК Дмитрий Пьянковский, гендиректор компании «Технезис» — разработчика программного обеспечения и методики управления транспортными предприятиями.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

На Курском направлении произошел сбой в движении электричек

«Сегодня в 15:40 на участке Подольск — Гривно Курского направления МЖД, по предварительной информации, сторонней организацией был поврежден кабель устройства сигнализации, централизации и блокировки, отвечающий за движение поездов в автоматическом режиме», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:09
Общество

С организаторов несогласованных акций в Москве потребовали ₽13 млн

Обновлено в 11:18
Футбол

Эден Азар получил травму на тренировке «Реала»

Форвард мадридского «Реала» Эден Азар получил травму на сегодняшнем тренировке, сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 09:59
Авто

Новый УАЗ-452 «Буханка» показали на изображениях

Независимые дизайнеры разработали рендерные изображения, на которых представили свое видение на новый УАЗ-452, известный автолюбителям как «Буханка».
Обновлено в 06:23
Политика

Кремль пригласил Бориса Джонсона и Ким Чен Ына в Москву на 9 мая

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону направлено приглашение присутствовать 9 мая следующего года на мероприятиях в Москве по случаю 75-й годовщины Победы в Великой отечественной войне.
Обновлено в 09:30
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