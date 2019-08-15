Футбол
«Спартак» посвятил победу над «Туном» погибшему болельщикуРидус вчера в 16:43
Победу в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы UEFA над швейцарским «Туном» футболисты московского «Спартака» посвятили погибшему фанату «красно-белых» Алексею «Бахыту».
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:22, Ашберн
Происшествия
Рейс из Тель-Авива в Петербург сел в Краснодаре из-за авиадебошира
Летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за авиадебошира, который пытался разбить головой иллюминатор.
Обновлено в 10:22
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Технологии
В сети криптовалюты Dash обнаружили уязвимость. Проблема уже решена
В блокчейне криптовалюты Dash была обнаружена неисправность, которая могла быть вызвана стресс-тестированием системы или хакерской атакой.
Обновлено в 09:24
Футбол
Агент Аит-Беннасера подтвердил интерес ЦСКА к игроку «Монако»
Агент Марио Кнез, представляющий интересы полузащитника «Монако» Юссефа Аит-Беннасера, подтвердил интерес к игроку со стороны ЦСКА.
Обновлено в 04:58
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
Пилоты севшего в поле А321 вернулись в Екатеринбург
Обновлено в 05:53
Политика
В Госдуме детально обсудят тему фейковых новостей в «Яндексе»
Поводом стало активное продвижением новостным агрегатором «Яндекс» информации о якобы предложенной инициативе, запрещающей использование старых автомобилей.
Обновлено в 01:36
Политика
Мосгорсуд оставил в СИЗО еще пять украинских моряков
Мосгорсуд в пятницу признал законным продление на три месяца ареста еще пяти украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Макгрегор ударил по лицу отказавшегося пить виски посетителя паба
Отмечается, что боец посетил паб The Marble Arch Pub, где решил угостить виски собственной марки всех посетителей.
Обновлено вчера в 06:59
Происшествия
Американец сбежал от СБУ перед экстрадицией в Израиль
Находящийся в международном розыске гражданин США и Израиля Амос Дов Сильвер сбежал от сотрудников Службы безопасности Украины, которые должны были передать его израильским правоохранительным органам в киевском аэропорту, сообщается на сайте прокуратуры украинской столицы.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Под Киевом напали на депутата Верховной рады, введён план «Перехват»
В Киевской области полиция разыскивает неизвестных, которые этим утром напали на внефракционного депутата Верховной рады Виталия Куприя и скрылись на сером "опеле".
Обновлено в 07:04
Технологии
Составлен рейтинг мобильных приложений — «пожирателей времени»
Больше всего времени российские владельцы смартфонов проводят за играми от компании Playrix, сообщает Forbes со ссылкой на проведенное по просьбе издания исследование Mediascope.
Обновлено в 02:12
Экономика
В Индии «наелись» дорогими Су-30МКИ
Источники издания рассказали о том, что предприятие отправило индийскому правительству официальный запрос на выпуск дополнительной партии на 72 единицы Су-30МКИ на сумму в пять миллиардов долларов.
Обновлено в 01:51
Здоровье
Врача из Новосибирска Аллу Дробинскую назначили главврачом ЦГБ Бердска
Завтра, 16 августа, министр здравоохранения региона Константин Хальзов в 11.00 представит коллективу ЦГБ Бердска нового главного врача.
Обновлено вчера в 06:45
Происшествия
Вор в законе из Казани отказался от титула
Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула.
Обновлено в 11:17
Происшествия
В Подмосковье проверили мусорные объекты у Жуковского после ЧП с А321
Сотрудники Росприроднадзора и Министерства экологии и природопользования Московской области провели проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский, где утром 15 августа совершил аварийную посадку самолёт А321.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Объяснено возбуждение дела после покупки россиянкой лекарства для сына
Уголовное дело после покупки жительницей Москвы в интернете препарата «Фризиум» для тяжелобольного ребенка возбудили сотрудники таможни.
Обновлено в 08:21
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей
Министерство труда и социальной занятости РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с сегодняшних 11 280 рублей до 12 130 рублей – с 2020 года.
Обновлено в 09:57
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Авто
Внедорожники Lada отзывают в Германии из-за опасности возгорания
В Германии отзовут 1,5 тыс. внедорожников Lada 4x4, проданных в 2017-2018 годах.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие
Российские летчики могут получить вместо Калашникова новый ПП-2000
Агентство отмечает, что сейчас в состав носимого аварийного запаса летчика входят не только еда, вода, аптечка, средства связи и другие вещи, которые могут пригодиться в мирное время, но также автомат Калашникова АКС-74У, боеприпасы к нему и гранаты.
Обновлено в 07:28
Общество
В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными
Всего в России выпущено более 60 млн транспортных карт в 75 городах, половина из них работает по модели электронного кошелька, пояснил РБК Дмитрий Пьянковский, гендиректор компании «Технезис» — разработчика программного обеспечения и методики управления транспортными предприятиями.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
На Курском направлении произошел сбой в движении электричек
«Сегодня в 15:40 на участке Подольск — Гривно Курского направления МЖД, по предварительной информации, сторонней организацией был поврежден кабель устройства сигнализации, централизации и блокировки, отвечающий за движение поездов в автоматическом режиме», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:09
Футбол
Эден Азар получил травму на тренировке «Реала»
Форвард мадридского «Реала» Эден Азар получил травму на сегодняшнем тренировке, сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 09:59
Авто
Новый УАЗ-452 «Буханка» показали на изображениях
Независимые дизайнеры разработали рендерные изображения, на которых представили свое видение на новый УАЗ-452, известный автолюбителям как «Буханка».
Обновлено в 06:23
Политика
Кремль пригласил Бориса Джонсона и Ким Чен Ына в Москву на 9 мая
Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону направлено приглашение присутствовать 9 мая следующего года на мероприятиях в Москве по случаю 75-й годовщины Победы в Великой отечественной войне.
Обновлено в 09:30