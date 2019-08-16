Футбол
«Спартак» посвятил победу над «Туном» погибшему накануне болельщикуМК-Спорт 02:24
Московский «Спартак» посвятил победу над швейцарским «Туном» в квалификации Лиги Европы погибшему болельщику команды Алексею по прозвищу «Бахыт». Об этом сообщает капитан «красно-белых» Георгий Джикия.
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Матч Лиги Европы «Спартак» — «Тун» начался с минуты молчания в память о погибшем фанате
RT на русскомвчера в 13:20
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