Футбол

«Спартак» посвятил победу над «Туном» погибшему накануне болельщикуМК-Спорт 02:24

Московский «Спартак» посвятил победу над швейцарским «Туном» в квалификации Лиги Европы погибшему болельщику команды Алексею по прозвищу «Бахыт». Об этом сообщает капитан «красно-белых» Георгий Джикия.
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Георгий Джикия о победе над «Туном»: Бахыт, для тебя

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Матч Лиги Европы «Спартак» — «Тун» начался с минуты молчания в память о погибшем фанате

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Эта победа для тебя, сорванец! «Спартак» простился с погибшим фанатом

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Болельщики «Спартака» пришли на церемонию прощания с Батыхом. Фото

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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 05:20, Ашберн
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Что раскрыла погранслужба ФСБ За первое полугодие 2019 года 2,4 млн иностранцев заявили, что прибыли в Россию ради работы, следует из расчетов РБК по данным статистики пограничной службы ФСБ по показателю "Въезд иностранных граждан в РФ".
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Новость сообщил муж актрисы Бывшая жена актера и телеведущего Марата Башарова, 44-летняя Екатерина Архарова, впервые стала мамой.
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Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321

Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.
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Скончался народный артист России композитор Роман Леденев

Народный артист России, композитор Роман Леденев скончался на 89-м году жизни 15 августа.
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Глава Минприроды не исключил введения запрета на экспорт леса в Китай

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин заявил, что в связи с проблемой незаконной вырубки леса может быть запрещен экспорт в КНР.
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Командир аварийно севшего А321 принес извинения пассажирам

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Экспертиза по делу «Седьмой студии» не выявила растрату госсредств

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МВД разъяснило ситуацию с выдачей автомобильных номеров нового образца

Первые заинтересованы в установке на задние площадки машин двухстрочных регистрационных знаков, так как обычный однострочный на них не помещается, а вторые — в меньших по сравнению с действующим стандартом (245x185 мм) номерах нового образца (190x145 мм).
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Иран не обещал, что освобожденный танкер не направится в Сирию

Иран не давал гарантий относительно того, что освобожденный властями Гибралтара танкер Grace 1 с иранской нефтью не направится в Сирию.
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Bloomberg: Санкции США увеличили спрос на российскую нефть

Спрос на российскую нефть марки Urals получил поддержку на фоне санкций США в отношении Ирана и Венесуэлы.
Обновлено в 03:27
Общество

Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи

Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.
Обновлено вчера в 09:01
Армия и оружие

Минобороны Украины внезапно прекратило разработку вооружения

Министерство обороны Украины внезапно прекратило разработку новых видов бронетехники и вооружения, пишут СМИ.
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С начала года из Петербурга выгнали более 1000 нелегальных мигрантов

С начала 2019 года по решению суда из Петербурга выдворили за пределы страны 1075 нелегальных мигрантов.
Обновлено в 04:25
Политика

Шумков представил Путину план, как вывести Зауралье из кризиса

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Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике

Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Армия и оружие

В Южной Корее потребовали от КНДР прекратить пуски снарядов

Ранее сообщалось о пуске Северной Кореей двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.
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Найденного в омском лесу мальчика перевели из реанимации

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В Ульяновске умер один из семи отравившихся подсолнечным маслом

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По стопам Волочковой: Собчак продемонстрировала растяжку на яхте

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Два человека погибли на Байкале при столкновении катера с пирсом

В ночь с четверга на пятницу на Байкале в районе поселка Култук катер типа "Амур" столкнулся с бетонным пирсом.
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Политика

Украинские раскольники решили сменить главу своей церкви

Главу Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания Думенко в ближайшее время может сменить митрополит Луцкий Михаил Зинкевич.
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Макгрегор ударил по лицу отказавшегося пить виски посетителя паба

Отмечается, что боец посетил паб The Marble Arch Pub, где решил угостить виски собственной марки всех посетителей.
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Офис Зеленского разработает план возвращения Крыма и Донбасса

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Нефтяной промышленности предрекли неминуемый крах

В ближайшие десять лет спрос на нефть неминуемо сократится из-за возобновляемых источников энергии и падения цен на аккумуляторы.
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Происшествия

Американец сравнил аварийную посадку A321 с «чудом на Гудзоне»

Переживший аварийную посадку самолета на Гудзон в 2009 году американец Дэйв Андерсон назвал «великими людьми» членов экипажа А321 «Уральских авиалиний», которые посадили самолет с отказавшими двигателями на кукурузное поле в Подмосковье.
Обновлено в 03:41
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Пригожин рассказал о последнем разговоре с Цоем

Продюсер Иосиф Пригожин к 29-й годовщине гибели музыканта Виктора Цой рассказал о своем последнем разговоре с ним.
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Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus

Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
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«Спартак» обыграл «Тун» и прошел в следующий раунд Лиги Европы

Московский "Спартак" обыграл "Тун" со счетом 2:1 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы и прошел в следующий этап турнира.
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Сценарист сериала «Чернобыль» от HBO посочувствовал коллегам с НТВ

Британский сценарист Крэйг Мазин обратился к создателям русской версии сериала о трагедии на Чернобыльской АЭС, сообщает "Национальная служба новостей".
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Нейросеть научилась предсказывать движения человека по позе

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