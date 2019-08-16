Футбол

«Спартак» посвятил победу над «Туном» погибшему болельщикуРидус 16:43

Победу в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы UEFA над швейцарским «Туном» футболисты московского «Спартака» посвятили погибшему фанату «красно-белых» Алексею «Бахыту».
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Матч «Спартака» в ЛЕ начался с минуты молчания в память о погибшем фанате

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