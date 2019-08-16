Футбол
«Спартак» посвятил победу над «Туном» погибшему болельщикуРидус 16:43
Победу в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы UEFA над швейцарским «Туном» футболисты московского «Спартака» посвятили погибшему фанату «красно-белых» Алексею «Бахыту».
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 23:18, Ашберн
Политика
Жители Донбасса подали более 60 тысяч заявлений на гражданство России
Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик подали более 60 тыс. заявлений на получение российского гражданства.
Обновлено в 06:32
Происшествия
При крушении самолета в США пострадал чемпион автогонок NASCAR
Легкомоторный самолет, на борту которого находился чемпион автогонок NASCAR Дейл Эрнхардт-младший и его семья, потерпел крушение в США, все участники инцидента были госпитализированы, сообщает телеканал NBC.
Обновлено в 18:57
Происшествия
Росприроднадзор подтвердил наличие свалки у аэропорта Жуковский
«В связи с повышенным вниманием к несанкционированной свалке в районе аэропорта Жуковский Федеральная служба по надзору в сфере экологии сообщает: в районе не более двух километров от взлетно-посадочной полосы размещены следующие объекты по обращению с отходами: мусороперегрузочная станция ООО „Экосерсвис“ и несанкционированная свалка отходов» - цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.
Обновлено в 15:03
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Политика
В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
Футбол
Кононов: в первые минуты «Спартак» не ожидал такого настроя соперника
В первые минуты наши игроки не ожидали такого настроя соперника.
Обновлено в 15:36
Происшествия
Москвичку задержали за покупку лекарства для больного ребенка
В Москве таможенники задержали на почте женщину, заказавшую лекарство для ребенка, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 22:11
Политика
WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию
Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено в 19:46
Общество
Как рацион россиян изменился за 40 лет, узнал Росстат
Обновлено в 21:14
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день
Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени.
Обновлено в 14:30
Экономика
Промпроизводство в России с начала 2019 года выросло на 2,6%
Промышленное производство в России за период с января по июль 2019 года выросло на 2,6% в годовом выражении.
Обновлено в 09:13
Футбол
«Локомотив» на станции «Динамо»: дерби возвращается из Химок в Москву
С весны 2013 года «Динамо» ни разу не обыгрывало «Локомотив». И к предстоящему матчу красно-зеленые подходят в статусе фаворита.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес
Ермолаева показала искусанные на необитаемом острове ноги
Обновлено вчера в 12:47
Футбол
Определились все пары раунда плей-офф Лиги Европы
Завершились заключительные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20.
Обновлено в 17:16
Путешествия
В Турции хотят отменить систему «все включено»
Обновлено в 21:18
Армия и оружие
Американский самолет совершил круговой облет Калининградской области
Самолет ВВС США провел разведывательный полет вокруг Калининградской области, сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.
Обновлено в 21:38
Финансы
Ниже какого курса доллар уже не упадет в 2019 году
Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - На фоне уверенного укрепления национальной валюты в первом полугодии 2019 года август резко выделяется динамичным снижением рубля в парах с евро и долларом.
Обновлено в 23:00
Происшествия
В ДТП в Туве погибли четыре человека
Четыре человека погибли при столкновении ВАЗ-21074 и ЗиЛ-130 на участке 855-го километра автодороги Р-257 "Енисей" на территории Кызылского района Республики Тыва, сообщается на сайте республиканского МВД.
Обновлено в 22:38
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Политика
Экипаж аварийного Airbus внесен в список «Миротворца»
Всех членов экипажа самолета Airbus-321 "Уральских авиалиний", аварийно севшего в Подмосковье, включили в базу данных украинского сайта "Миротворец".
Обновлено в 16:01
Армия и оружие
Пентагон предупредил о росте влияния России в Африке
Обновлено в 21:42
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Нил Бломкамп ушел с поста режиссера нового «Робокопа»
Обновлено в 15:27
Финансы
Китай уступил Японии статус крупнейшего держателя госбумаг США
"Япония обогнала Китай (владеет госбумагами США на сумму $1,11 трлн - прим. ред.) и впервые с мая 2017 года стала крупнейшим держателем американских облигаций", - говорится в сообщении.
Обновлено в 17:53
Происшествия
Волк напал на спящих в палатке туристов
Обновлено в 17:53
Общество
Минприроды предложило урезать права губернаторов после пожаров
Ранее министерство выступало с предложением пересмотра границы зон контроля лесных пожаров.
Обновлено в 18:59
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
Будущие убийцы ВСУ? Детей украинских боевиков учат войне в Прибалтике
Обновлено в 22:00
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено в 11:14