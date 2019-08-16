Футбол

«Спартак» посвятил победу над «Туном» погибшему болельщикуРидус 16:43

Победу в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы UEFA над швейцарским «Туном» футболисты московского «Спартака» посвятили погибшему фанату «красно-белых» Алексею «Бахыту».
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Эта победа для тебя, сорванец! «Спартак» простился с погибшим фанатом

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Футболисты «Спартака» посвятил победу над «Туном» погибшему болельщику

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«Спартак» простился с легендарным фанатом Бахытом: минута молчания, баннеры, игроки в футболках с его портретом

Sports.ru16:10
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 23:18, Ашберн
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В Москве таможенники задержали на почте женщину, заказавшую лекарство для ребенка, возбуждено уголовное дело.
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