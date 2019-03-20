Футбол
«Спартак» после матча с «Зенитом» оштрафовали на 300 тыс. рубРБК 10:35
За использование пиротехники болельщиками клуба "Спартак" был оштрафован на 125 тыс. руб, а за их нецензурные кричалки — на 100 тыс. руб. Кроме того, фанаты клуба кидали на поле посторонние предметы (20 тыс. руб.), а игрок команды не явился на флеш-интервью (50 тыс. руб.).
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 15:19, Ашберн
Экономика
ПФР начнет доплаты к пенсиям сверх прожиточного минимума уже в мае
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) достаточен, чтобы уже в мае начать доплаты к пенсиям по новому порядку сверх прожиточного минимума пенсионера.
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Трамп заявил, что не против публикации доклада Мюллера
Президент США Дональд Трамп заявил, что не против публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по "российскому расследованию".
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Девочку-маугли выписали из больницы: что дальше
Пятилетнюю девочку, которую в начале марта обнаружили в захламленной московской квартире, выписали из детской больницы.
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Финансы
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5%
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на нынешнем уровне - 2,25-2,5%. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора в среду по итогам заседания его руководства.
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Полиция возбудила дело о клевете по заявлению Рогозина
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
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Радован Караджич приговорен к пожизненному сроку
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Политика
Ляшко сорвал заседание кабмина Украины
Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
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Спорт
Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию
Короткий прокат у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме завершился победой действующей олимпийской чемпионки россиянки Алина Загитовой.
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Политика
Мэй официально обратилась к ЕС с просьбой об отсрочке брексита
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к председателю Европейского совета Дональду Туску с запросом об отсрочке брексита до 30 июня.
Обновлено в 08:21
Здоровье
В Подмосковье смертность от онкозаболеваний снизилась на 5%
В Московской области с 2015 года смертность от онкологических заболеваний снизилась на 4,5%. Эту информацию сообщает "360" со ссылкой на главного онколога областного Министерства здравоохранения Андрея Костина.
Обновлено в 09:38
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В Третьяковской галерее посетитель разделся до трусов
По залам Третьяковской галереи прогулялся посетитель, раздетый до трусов.
Обновлено в 14:52
Футбол
РФС запретил «Крыльям Советов» регистрировать новых футболистов
Российский футбольный союз (РФС) запретил самарскому клубу "Крылья Советов" регистрировать новых футболистов.
Обновлено в 14:06
Происшествия
В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке
В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Обновлено в 12:43
Политика
МИД: Россия ответит на санкции Австралии
В российском МИД заявили, то санкции, введенные Австралией против семи россиян из-за ситуации в Керченском проливе, не пройдут незамеченными.
Обновлено в 13:07
Шоу-бизнес
Представитель Фролова опроверг иск о правах на квартиру Юлии Началовой
Обновлено вчера в 15:53
Музыка
Сергей Шнуров заявил о прощальном туре группы «Ленинград»
Музыканты выступят на стадионах, которые принимали матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Завершится тур в Петербурге 12 октября.
Обновлено в 11:23
Общество
Рост самой маленькой девочки России составляет 72 см
В России определили самую маленькую жительницу страны: это 13-летняя Анжела из Грозного, рост которой на данный момент составляет 72,3 см. Как сообщает РИА "Новости", рост девочки уже внесли в Книгу рекордов России.
Обновлено в 13:59
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Игра «Динамо» — «Локомотив» состоится на «Арене Химки»
Встреча 21-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Локомотивом» пройдет на «Арене Химки».
Обновлено в 08:20
Политика
Путин запустил освоение нового месторождения Ямала
Президент РФ Владимир Путин в режиме телемоста в среду, 20 марта, запустил освоение месторождения Харасавейского на полуострове Ямал.
Обновлено в 05:06
Футбол
Игрок сборной России Ахметов назвал лучшего футболиста страны
Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов назвал лучшего футболиста страны, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:27
Происшествия
Суд в Греции объявил перерыв по делу россиянина Винника до 28 марта
Греческий суд объявил перерыв в рассмотрении иска об освобождении из-под стражи россиянина Александра Винника.
Обновлено в 14:42
Происшествия
В Петербурге арестовали продавцов БАДов
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в квартирах и офисах продавцов БАДов в Петербурге проходят проверки.
Обновлено в 14:20
Гаджеты
Apple представила новые беспроводные наушники AirPods
Обновлено в 09:40
Политика
Генпрокурор Украины заявил о переданном послом США списке «неприкасаемых»
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено в 11:38