Футбол

«Спартак» после матча с «Зенитом» оштрафовали на 300 тыс. рубРБК 10:35

За использование пиротехники болельщиками клуба "Спартак" был оштрафован на 125 тыс. руб, а за их нецензурные кричалки — на 100 тыс. руб. Кроме того, фанаты клуба кидали на поле посторонние предметы (20 тыс. руб.), а игрок команды не явился на флеш-интервью (50 тыс. руб.).
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КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 10 тысяч рублей

Sport24.ru06:54

КДК РФС оштрафовал «Спартак» почти на 300 тысяч рублей по итогам матча с «Зенитом»

ТАСС07:08

«Анжи» оштрафован по итогам матча с «Крыльями Советов»

РИА Новости07:22

Тренер «Ростова» Кафанов оштрафован на 30 тысяч рублей

Спорт-Экспресс07:20

«Спартак» оштрафовали почти на 300 тыс. рублей за матч с «Зенитом»

Газета.Ru07:17

КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 295 тысяч рублей за поведение фанатов на матче с «Зенитом»

RT на русском07:32

«Спартак» после матча с «Зенитом» оштрафовали на 300 тыс. руб

РБК10:35
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 15:19, Ашберн
Экономика

ПФР начнет доплаты к пенсиям сверх прожиточного минимума уже в мае

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) достаточен, чтобы уже в мае начать доплаты к пенсиям по новому порядку сверх прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 04:43
Политика

Трамп заявил, что не против публикации доклада Мюллера

Президент США Дональд Трамп заявил, что не против публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по "российскому расследованию".
Обновлено в 13:11
Происшествия

Девочку-маугли выписали из больницы: что дальше

Пятилетнюю девочку, которую в начале марта обнаружили в захламленной московской квартире, выписали из детской больницы.
Обновлено в 14:39
Финансы

ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5%

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на нынешнем уровне - 2,25-2,5%. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора в среду по итогам заседания его руководства.
Обновлено в 14:25
Политика

Глава Алтая Александр Бердников подал в отставку

Глава Алтая Александр Бердников подал в отставку. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он сообщил в своем Facebook.
Обновлено в 02:45
Наука

Названа смертельная опасность горячего чая и кофе

Американские ученые пришли к выводу, что употребление слишком горячего чая или кофе может удвоить риск рака пищевода.
Обновлено в 13:17
Здоровье

В Великобритании пациентку три года лечили от депрессии вместо рака

Обновлено в 00:33
Политика

Президент Казахстана Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан

Обновлено в 03:08
Политика

Украина ввела санкции против крупнейших книжных издательств России

Под новые санкции Украины попали 848 россиян и 294 компании, среди которых присутствуют крупнейшие книжные издательства: «Эксмо», АСТ, «ЛитРес» и книжный онлайн-магазин «Лабиринт», под запретом также оказался Ozon.ru.
Обновлено в 14:16
Происшествия

Полиция возбудила дело о клевете по заявлению Рогозина

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено в 14:58
Политика

Радован Караджич приговорен к пожизненному сроку

Обновлено в 10:14
Происшествия

СМИ раскрыли данные черных ящиков с разбившегося в Индонезии Boeing

Обновлено в 10:59
Политика

Ляшко сорвал заседание кабмина Украины

Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено в 06:59
Спорт

Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию

Короткий прокат у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме завершился победой действующей олимпийской чемпионки россиянки Алина Загитовой.
Обновлено в 07:59
Политика

Мэй официально обратилась к ЕС с просьбой об отсрочке брексита

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к председателю Европейского совета Дональду Туску с запросом об отсрочке брексита до 30 июня.
Обновлено в 08:21
Здоровье

В Подмосковье смертность от онкозаболеваний снизилась на 5%

В Московской области с 2015 года смертность от онкологических заболеваний снизилась на 4,5%. Эту информацию сообщает "360" со ссылкой на главного онколога областного Министерства здравоохранения Андрея Костина.
Обновлено в 09:38
Происшествия

В Третьяковской галерее посетитель разделся до трусов

По залам Третьяковской галереи прогулялся посетитель, раздетый до трусов.
Обновлено в 14:52
Футбол

РФС запретил «Крыльям Советов» регистрировать новых футболистов

Российский футбольный союз (РФС) запретил самарскому клубу "Крылья Советов" регистрировать новых футболистов.
Обновлено в 14:06
Происшествия

В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке

В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Обновлено в 12:43
Политика

МИД: Россия ответит на санкции Австралии

В российском МИД заявили, то санкции, введенные Австралией против семи россиян из-за ситуации в Керченском проливе, не пройдут незамеченными.
Обновлено в 13:07
Шоу-бизнес

Представитель Фролова опроверг иск о правах на квартиру Юлии Началовой

Обновлено вчера в 15:53
Музыка

Сергей Шнуров заявил о прощальном туре группы «Ленинград»

Музыканты выступят на стадионах, которые принимали матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Завершится тур в Петербурге 12 октября.
Обновлено в 11:23
Общество

Рост самой маленькой девочки России составляет 72 см

В России определили самую маленькую жительницу страны: это 13-летняя Анжела из Грозного, рост которой на данный момент составляет 72,3 см. Как сообщает РИА "Новости", рост девочки уже внесли в Книгу рекордов России.
Обновлено в 13:59
Футбол

Игра «Динамо» — «Локомотив» состоится на «Арене Химки»

Встреча 21-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Локомотивом» пройдет на «Арене Химки».
Обновлено в 08:20
Политика

Путин запустил освоение нового месторождения Ямала

Президент РФ Владимир Путин в режиме телемоста в среду, 20 марта, запустил освоение месторождения Харасавейского на полуострове Ямал.
Обновлено в 05:06
Футбол

Игрок сборной России Ахметов назвал лучшего футболиста страны

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов назвал лучшего футболиста страны, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:27
Происшествия

Суд в Греции объявил перерыв по делу россиянина Винника до 28 марта

Греческий суд объявил перерыв в рассмотрении иска об освобождении из-под стражи россиянина Александра Винника.
Обновлено в 14:42
Происшествия

В Петербурге арестовали продавцов БАДов

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в квартирах и офисах продавцов БАДов в Петербурге проходят проверки.
Обновлено в 14:20
Гаджеты

Apple представила новые беспроводные наушники AirPods

Обновлено в 09:40
Политика

Генпрокурор Украины заявил о переданном послом США списке «неприкасаемых»

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено в 11:38
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