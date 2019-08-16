Футбол
«Спартак» попросил перенести время начала матча с «Крыльями Советов»ТРК Губерния вчера в 03:23
Время начала матча седьмого тура чемпионата России между "Крыльями Советов" и "Спартаком" может измениться. Напомним, игра должна состояться 25 августа на стадионе "Самара Арена" и начаться в 15:00 по местному времени.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 02:45, Ашберн
Происшествия
Конор Макгрегор ударил по лицу пожилого мужчину
Обновлено 15 августа в 05:28
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
При пожаре в гостинице в Одессе погибли восемь человек
На месте пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе найдены тела восьми человек, сообщает портал Думская.net.
Обновлено в 02:35
Происшествия
Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
Самолет A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку около 07:00 утра 15 августа на кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено вчера в 06:13
Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено вчера в 12:56
Армия и оружие
В Крыму случайно запустили управляемую ракету
Обновлено вчера в 22:09
Кино
Умер голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 20:41
Здоровье
7 продуктов, которые бодрят не хуже кофе
Обновлено вчера в 06:20
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено вчера в 05:44
Здоровье
Без помощи Никита не сможет дышать
Никита стал часто плакать, бить себя крохотными ручками по голове.
Обновлено в 01:50
Общество
Онлайн-продажи школьных дневников выросли на 797%
Рост продаж письменных принадлежностей на 300% отмечает и онлайн-ретейлер Ozon.
Обновлено в 02:00
Политика
В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1
Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара.
Обновлено вчера в 21:31
Армия и оружие
ВСУ обстреляли Горловку из минометов
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) заявили об обстреле окрестностей Горловки.
Обновлено вчера в 15:03
Энергетика
Bloomberg: китайская CNPC перестанет закупать нефть у Венесуэлы
CNPC уже отменила закупку порядка 5 млн баррелей нефти у Венесуэлы, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Командир аварийно севшего А321 извинился перед пассажирами
Обновлено вчера в 04:20
Политика
Глава МИД Польши назвал способ военного сдерживания России
Сдерживать российскую сторону поможет размещение американский войск на территории Польши.
Обновлено в 01:51
Общество
К организаторам акций в Москве подали иски на сумму 13 млн рублей
«Мосгортранс» и другие организации подали иски о возмещении ущерба к инициаторам акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на сумму около 13 млн рублей.
Обновлено вчера в 14:28
Политика
Вице-спикер Крыма ответил на отказ Киева снять водную блокаду
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков заявил, что отказ киевских властей от снятия водной блокады полуострова был ожидаемым, так как Украина живет в параллельной реальности.
Обновлено вчера в 01:56
Авто
В России появился новый способ «подставы» водителей
В интернете набирает популярность видеоролик, где автомобилиста провоцирует на обгон машина, оборудованная комплексом фиксации нарушений.
Обновлено вчера в 07:17
Происшествия
Застрявшие в аэропорту турецкой Антальи россияне вылетели на родину
После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 16:17
Шоу-бизнес
Аккаунт Бузовой в Instagram требуют заблокировать
Обновлено вчера в 06:34
Общество
Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детей
Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов.
Обновлено вчера в 18:39
Игры
Ремастеры Commandos 2 и Praetorians получили первые трейлеры
На фоне ожидаемой выставки Gamescom, которая состоится в Кельне с 20 по 24 августа, представители компании Kalypso Media анонсировали свое посещение выставки с презентаций двух новых видеоигр под названиеми Commandos 2 HD Remaster и Praetorians HD Remaster.
Обновлено вчера в 22:52
Армия и оружие
Ким Чен Ын наблюдал за испытанием нового оружия КНДР
Северокорейский лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытанием "нового оружия" в пятницу, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Обновлено вчера в 18:29
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Футбол
Адурис оценил победу «Атлетика» над «Барселоной»
Нападающий «Атлетика» Ариц Адурис оценил победу над «Барселоной» (1:0) в матче 1-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 00:56
Наука
В Калифорнии хотят сделать все крыши «холодными». Так ученые планируют уменьшить воздействие жары на людей
Новое исследование, проведенное учеными из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли при Министерстве энергетики США, показало: если в самых густонаселенных районах Калифорнии Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Сан-Диего и Сакраменто уставить «холодные» крыши, то к 2050 году это поможет снизить воздействие аномальной жары на людей.
Обновлено вчера в 11:01
Футбол
Филипп: мама боялась моего перехода в «Динамо»
Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп признался, что его мама сильно переживала из-за его перехода в российский клуб.
Обновлено в 02:02