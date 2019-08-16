Время начала матча седьмого тура чемпионата России между "Крыльями Советов" и "Спартаком" может измениться. Напомним, игра должна состояться 25 августа на стадионе "Самара Арена" и начаться в 15:00 по местному времени.

«Спартак» попросил перенести время начала матча с «Крыльями Советов»

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