Футбол

«Спартак» отказался продавать футболиста Зе Луиша в «Порту»Pravda.Ru вчера в 11:59

По сведениям СМИ, "Спартак" хотел бы получить за футболиста 10 млн евро, переговоры продолжатся. Ранее сообщалось, что игрок согласовал контракт с "Порту" и согласился на снижение зарплаты с 1,9 до 1,5 млн евро. Зе Луиш ранее выступал за "Брагу" и "Жил Висенте".
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Глушаков ответил на вопрос о будущем в «Спартаке»

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