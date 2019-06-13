Футбол
«Спартак» отказался продавать футболиста Зе Луиша в «Порту»Pravda.Ru вчера в 11:59
По сведениям СМИ, "Спартак" хотел бы получить за футболиста 10 млн евро, переговоры продолжатся. Ранее сообщалось, что игрок согласовал контракт с "Порту" и согласился на снижение зарплаты с 1,9 до 1,5 млн евро. Зе Луиш ранее выступал за "Брагу" и "Жил Висенте".
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В Португалии опубликовали информацию о Зе Луише, ссылаясь на слова уволенного Трахтенберга
Евро-футбол.рувчера в 11:38
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