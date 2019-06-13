Футбол
«Порту» отказывается платить 12 млн евро за Зе ЛуишаSoccer.ru вчера в 14:04
"Порту" и "Спартак" не могут договориться по трансферу нападающего "красно-белых" Зе Луиша. Москвичи хотят получить за форварда 12 млн евро, а "Порту" отказывается платить такие деньги.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 04:52, Ашберн
Происшествия
Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери
Младший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова задержан по делу об убийстве его матери Ирины.
Обновлено в 04:51
Политика
Саакашвили встал на военный учет на Украине
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что прошел медкомиссию и встал на военный учет в Святошинском военкомате в Киеве.
Обновлено в 04:28
Политика
Володин поддержал идею изъятия у чиновников незаконных доходов
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что поддерживает идею Минюста изымать у государственных служащих денежные средства, если они не могут подтвердить законность их получения.
Обновлено в 04:26
Происшествия
В Москве произошел пожар в Измайловском кремле
В Москве произошел пожар в музейном комплексе Измайловского кремля.
Обновлено вчера в 15:58
Футбол
Сборная России поднялась на 43 место в рейтинге ФИФА
Что касается сборной России, она улучшила свое положение на три позиции, поднявшись с 46 места на 43.
Обновлено в 04:33
Общество
Собчак возмутилась эфиром Малышевой о детях-кретинах
Обновлено в 04:23
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Обновлено в 01:00
Политика
Группа жителей ЛНР поехала в Новошахтинск за паспортами России
Первая группа жителей самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) поехала в российский Новошахтинск для получения паспортов России.
Обновлено в 01:25
Политика
Россия выдвинула ультиматум ПАСЕ
Сегодня спикер ГД Вячеслав Володин сообщил, что российские власти выдвинули ультиматум Парламентской ассамблее Совета Европы.
Обновлено вчера в 11:35
Экономика
ФНС выявила незаконные налоговые схемы в лесной промышленности
Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин заявил о выявлении схем по минимизации налоговых платежей в российской лесной промышленности.
Обновлено в 04:18
Космос
Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek
Сфотографированная спутником НАСА поверхность Марса напоминает эмблему Звездного флота из сериала «Звездный путь» (Star Trek), сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 23:59
Футбол
Transfermarkt обнулил трансферную стоимость Кокорина и Мамаева
Обновлено в 00:43
Происшествия
На вокзале в Твери женщина с ребенком на руках упала под поезд
На железнодорожном вокзале Твери в четверг, 13 июня, на рельсы перед приближающимся сапсаном упала женщина с маленьким ребенком на руках.
Обновлено в 03:54
Происшествия
В Харькове полиция провела обыски по делу о сносе памятника Жукову
Обновлено вчера в 20:10
Футбол
«Ювентус» и «Челси» продолжают переговоры по Сарри
Обновлено 12 июня в 17:17
Гаджеты
Samsung представила семиметровый телевизор
Обновлено в 02:53
Общество
Отловщика косаток оштрафовали на 56 млн рублей
Суд Владивостока оштрафовал на 56,4 млн рублей очередную компанию-отловщика косаток и белух из "китовой тюрьме" в Приморье, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:57
Транспорт
На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь
Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 00:52
Происшествия
В Екатеринбурге завели дело на осквернившего памятник Ельцину
Уголовное дело о вандализме возбуждено в отношении мужчины, изрисовавшего краской памятник первому президенту РФ Борису Ельцину.
Обновлено в 02:36
Политика
РФ и Еврокомиссия обсудят транзит российского газа через Украину
Марош Шефчович уже побывал в Киеве на инаугурации нового президента Украины, там тоже обсуждали транзит газа.
Обновлено 12 июня в 23:41
Политика
Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 01:50
Финансы
Международные резервы России превысили $500 млрд
Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Обновлено вчера в 09:24
Происшествия
В Великобритании продают тюрьму для ведьм
Обновлено вчера в 20:37
Кино
Иностранным кинематографистам просубсидируют съемки фильмов в России
Чтобы иностранная киностудия получила через своего российского партнера компенсацию, ее бюджет на съемки в России должен быть не менее 20 млн руб. для художественного фильма и 10 млн руб. для анимационного (в обоих случаях минимальный хронометраж картины равен 60 минутам), 5 млн руб. — для документального фильма (40 минут) и одного эпизода сериала (15 минут).
Обновлено вчера в 02:00
Политика
Министр соцполитики Украины назвал причину бедности жителей страны
Министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире телеканала NewsOne заявил, что украинцы недоедают из-за социально-экономической системы, которую создавали в стране на протяжении последних 25 лет.
Обновлено вчера в 21:52
Общество
На Москву надвигается гроза с градом
"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.
Обновлено в 03:17
Общество
Российских школьников избавят от рюкзаков с учебниками
Российские школьники через пять лет перестанут носить в школу тяжелые рюкзаки с учебниками — такие меры прописаны в концепции по оптимизации работы предприятий социальной сферы.
Обновлено в 03:47
Авто
Новый кроссовер Kia Seltos показали на видео
Дизайн автомобиля в видео-тизере раскрывается лишь частично, однако внешность Seltos уже не является секретом.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия
Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района
Бывшему чиновнику вменяют убийство своей знакомой, зампредседателя Общественной палаты Раменского района Подмосковья Евгении Исаенковой.
Обновлено вчера в 15:48