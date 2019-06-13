«Порту» отказывается платить 12 млн евро за Зе ЛуишаSoccer.ru вчера в 14:04

"Порту" и "Спартак" не могут договориться по трансферу нападающего "красно-белых" Зе Луиша. Москвичи хотят получить за форварда 12 млн евро, а "Порту" отказывается платить такие деньги.

Спорт день за днем

Происшествия Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери Младший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова задержан по делу об убийстве его матери Ирины.

Политика Саакашвили встал на военный учет на Украине Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что прошел медкомиссию и встал на военный учет в Святошинском военкомате в Киеве.

Политика Володин поддержал идею изъятия у чиновников незаконных доходов Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что поддерживает идею Минюста изымать у государственных служащих денежные средства, если они не могут подтвердить законность их получения.

Происшествия В Москве произошел пожар в Измайловском кремле В Москве произошел пожар в музейном комплексе Измайловского кремля.

Футбол Сборная России поднялась на 43 место в рейтинге ФИФА Что касается сборной России, она улучшила свое положение на три позиции, поднявшись с 46 места на 43.

Политика Группа жителей ЛНР поехала в Новошахтинск за паспортами России Первая группа жителей самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) поехала в российский Новошахтинск для получения паспортов России.

Политика Россия выдвинула ультиматум ПАСЕ Сегодня спикер ГД Вячеслав Володин сообщил, что российские власти выдвинули ультиматум Парламентской ассамблее Совета Европы.

Экономика ФНС выявила незаконные налоговые схемы в лесной промышленности Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин заявил о выявлении схем по минимизации налоговых платежей в российской лесной промышленности.

Космос Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek Сфотографированная спутником НАСА поверхность Марса напоминает эмблему Звездного флота из сериала «Звездный путь» (Star Trek), сообщают СМИ.

Происшествия На вокзале в Твери женщина с ребенком на руках упала под поезд На железнодорожном вокзале Твери в четверг, 13 июня, на рельсы перед приближающимся сапсаном упала женщина с маленьким ребенком на руках.

Общество Отловщика косаток оштрафовали на 56 млн рублей Суд Владивостока оштрафовал на 56,4 млн рублей очередную компанию-отловщика косаток и белух из "китовой тюрьме" в Приморье, передает РИА "Новости".

Транспорт На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».

Происшествия В Екатеринбурге завели дело на осквернившего памятник Ельцину Уголовное дело о вандализме возбуждено в отношении мужчины, изрисовавшего краской памятник первому президенту РФ Борису Ельцину.

Политика РФ и Еврокомиссия обсудят транзит российского газа через Украину Марош Шефчович уже побывал в Киеве на инаугурации нового президента Украины, там тоже обсуждали транзит газа.

Политика Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.

Финансы Международные резервы России превысили $500 млрд Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Кино Иностранным кинематографистам просубсидируют съемки фильмов в России Чтобы иностранная киностудия получила через своего российского партнера компенсацию, ее бюджет на съемки в России должен быть не менее 20 млн руб. для художественного фильма и 10 млн руб. для анимационного (в обоих случаях минимальный хронометраж картины равен 60 минутам), 5 млн руб. — для документального фильма (40 минут) и одного эпизода сериала (15 минут).

Политика Министр соцполитики Украины назвал причину бедности жителей страны Министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире телеканала NewsOne заявил, что украинцы недоедают из-за социально-экономической системы, которую создавали в стране на протяжении последних 25 лет.

Общество На Москву надвигается гроза с градом "В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.

Общество Российских школьников избавят от рюкзаков с учебниками Российские школьники через пять лет перестанут носить в школу тяжелые рюкзаки с учебниками — такие меры прописаны в концепции по оптимизации работы предприятий социальной сферы.

Авто Новый кроссовер Kia Seltos показали на видео Дизайн автомобиля в видео-тизере раскрывается лишь частично, однако внешность Seltos уже не является секретом.