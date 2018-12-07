Футбол
Отмечается, что вратарь Артем Ребров остался в Москве, восстанавливаясь после травмы, полученной в прошлом туре. Также из-за повреждения в состав команды не вошел бразильский хавбек Фернандо. Матч между «Анжи» и «Спартаком» состоится 8 декабря в Махачкале, начало в 19:55 (мск).
Sportbox.RU09:45
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