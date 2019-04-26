Футбол

Червиченко: отставки Измайлова и Родионова убьют ФК «Спартак»ТАСС вчера в 09:38

В пятницу пресс-служба "Спартака" объявила, что по окончании сезона пост вице-президента "Спартака" покинет Измайлов, а должность спортивного директора - Родионов.
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СМИ: Алекперов принимал участие в решении об отставке Измайлова и Родионова

Советский спортвчера в 11:27

Экс-тренер «Спартака» признался, что его шокировала новость об уходе Измайлова и Родионова из клуба

RT на русском05:37

Кононов будет тренировать «Спартак» и в следующем сезоне, считают букмекеры

Sport24.ru06:45

СМИ: Брат Измайлова также покинет «Спартак»

Матч ТВ04:31

Измайлов и Родионов уйдут из «Спартака», победа «Ливерпуля», авария Квята и другие новости утра

Sports.ru01:10

«Спартак» анонсировал изменения в руководстве клуба

Известиявчера в 11:33

«Спартак» планирует купить летом трёх игроков

Чемпионат06:29
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Политика

Получение гражданства РФ могут упростить для всех жителей Украины

Президент России Владимир Путин задумался об упрощении процедуры получения гражданства России всем жителям Украины, а не только Донбасса, 27 апреля сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:47
Политика

Зеленский извинился за сравнение томоса с термосом

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет простил избранного президента Украины Владимира Зеленского за сравнение томоса об автокефалии с "термосом".
Обновлено в 05:20
Происшествия

СК проводит расследование по факту убийства семьи в Уфе

Следователи проводят расследование в связи с обнаружением тел пяти членов одной семьи, в том числе троих детей, на садовом участке в Уфе.
Обновлено в 06:54
Культура

Документальный фильм про шоу «Голос. Дети» снял с эфира Первый канал

Обычно, после окончания шоу, на следующий день Первый канал всегда показывал подобные произведения документального искусства.
Обновлено в 04:48
Футбол

Ярмоленко приступил к тренировкам

Обновлено в 05:44
Происшествия

В МЧС объяснили появление черного дыма при пожаре в Красноярске

Черный дым во время пожара на территории завода в Красноярске появился из-за полимерного состава утеплителя горевших холодильников.
Обновлено в 02:05
Политика

Песков пошутил, что Путин работает вместо сна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о том, что российский лидер Владимир Путин работает вместо того, чтобы спать.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Спасатели извлекли из шахты в ЛНР тела всех 17 погибших

Тела всех 17 погибших в результате взрыва метана на шахте "Схидкарбон" в Луганской народной республике (ЛНР) подняты на поверхность.
Обновлено в 06:46
Происшествия

В Хабаровском крае разбился самолет Як-18

В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
Обновлено в 02:56
Политика

Путин пообещал расследовать ситуацию с трубопроводом «Дружба»

Президент России Владимир Путин пообещал привлечь спецслужбы и правоохранительные органы к расследованию загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 05:18
Армия и оружие

Эрдоган назвал причину покупки российских ЗРК

Турция продолжит искоренять терроризм в Сирии и усиливать свою безопасность, в том числе посредством закупки ЗРК С-400, — цитирует турецкого лидера Анатолийское агентство новостей.
Обновлено в 06:43
Общество

МЧС предупреждает свердловчан о мокром снеге и гололеде

По данным синоптиков 28 апреля местами в Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес

Галкин не пустит своих детей на «Голос» после победы дочери Алсу

В сториз в инстаграме, записанной около часа ночи, Галкин под впечатлением увиденного заявил, что не пустит на "Голос" их общих с Аллой Пугачевой детей.
Обновлено в 00:37
Авто

Почему не стоит покупать подержанные машины у официальных дилеров

У несведущего человека словосочетание "официальный дилер" вызывает автоматическую реакцию с положительными эмоциями.
Обновлено вчера в 05:41
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Футбол

«Спартак» намерен расторгнуть контракт с Глушаковым

Обновлено в 06:44
Автоспорт

Промоутер Гран-при Азербайджана рассказал о ряде инцидентах

Обновлено в 05:53
Происшествия

Адвокат рассказал о праве экс-майора Евсюкова на смягчение режима

Обновлено в 04:08
Гаджеты

Фото дня: печатная плата неизвестной видеокарты AMD, которая получит память GDDR6 и два восьмиконтактных разъёма дополнительного питания

Обновлено в 04:15
Политика

Путин назвал заявления о реверсе газа на Украине «чушью и обманом»

Без транзита российского газа Украина не сможет заниматься реверсом газа, заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.
Обновлено в 06:47
Политика

В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец

В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 00:42
Происшествия

В Москве в строящемся здании СК произошло короткое замыкание

Обновлено в 06:45
Космос

«Хаббл» приблизился к открытию «новой физики» в расширении Вселенной

Обновлено вчера в 12:26
Наука

В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов

В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП в Крыму

В результате ДТП с участием микроавтобуса и иномарки в Симферопольском районе Крыма погибли шесть человек, пострадали двое.
Обновлено в 02:12
Футбол

Адвокат Кокорина-младшего: прокурор может попросить 5 лет лишения свободы

Обновлено в 04:56
Гаджеты

Huawei прокомментировала скандал с водозащитой флагманского P30 Pro

Вице-президент мобильного подразделения Huawei Ли Сяолун (Li Xiaolong) рассказал, какие требования нужно соблюдать, чтобы P30 Pro не «умер» после купания в ванне.
Обновлено в 04:27
Политика

Путин заявил о желании подискутировать с Зеленским

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что хотел бы подискутировать с новым лидером Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 06:09
Футбол

Романов возглавит молодежку «Спартака»

40-летний Вадим Романов станет новым главным тренером молодежной команды «Спартака», сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 06:07
Религия

Великая суббота перед Пасхой стала последним испытанием для верующих

В этом году Великая суббота выпадает на 27 апреля. Этот день станет последним испытанием для православных верующих.
Обновлено вчера в 17:05
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Сергей Родионов
Футболист
Советский и российский футболист, нападающий, тренер, футбольный функционер. В настоящее время спортивный директор московского «Спартака». Мастер спорта СССР международного класса.
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