Футбол
«Спартак» показал тренировку команды глазами ХанниЧемпионат 11:27
Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни выступил в роли оператора в новом видео красно-белых. 28-летний хавбек показал тренировочный процесс московской команды на сборе в Австрии своими глазами. Напомним, 24 июня «Спартак» отправился на сборы в Австрию.
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Футбол
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Акции компании Apple на бирже Nasdaq упали на 1,54 процента, а ее капитализация сократилась на 9 миллиардов долларов, пишет Forbes.
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В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за паводка
Власти города Тулун в Иркутской области призывают срочно эвакуироваться жителей ряда улиц, попавших в зону затопления из-за паводка, сообщает горадминистрация.
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Аттракцион "Летающая тарелка" в парке Джизака (областной центр Узбекистана) развалился во время работы, погибла девушка, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.
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