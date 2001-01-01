Футбол
«Спартак» показал тренировку команды глазами ХанниЧемпионат 11:27
Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни выступил в роли оператора в новом видео красно-белых. 28-летний хавбек показал тренировочный процесс московской команды на сборе в Австрии своими глазами. Напомним, 24 июня «Спартак» отправился на сборы в Австрию.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:30, Вашингтон
Политика
Минюст признал нежелательной работу фонда «Свободная Россия»
Министерство юстиции России включило в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на российской территории, фонд Free Russia Foundation (фонд «Свободная Россия»).
Обновлено в 12:46
Политика
Владимир Путин о наказании для предателей, Трампе и российских олигархах – большое интервью The Financial Times
В четверг, 27 июня, всего за несколько часов до начала саммита G20 в Осаке, Владимир Путин дал большое интервью авторитетному международному изданию The Financial Times.
Обновлено в 09:33
Экономика
Альфа-банк открыл «Рольфу» кредит почти на ₽5 млрд
Альфа-банк открыл автодилеру "Рольф" кредитную линию на 4,9 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале раскрытия корпоративной информации.
Обновлено в 12:42
Происшествия
В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка
МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.
Обновлено в 07:55
Происшествия
В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка
В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено в 12:56
Политика
Трамп указал премьеру Испании на его место на саммите G20
Президент США Дональд Трамп указал исполняющему обязанности премьер-министра Испании Педро Санчесу на его место во время одного из заседании саммита стран «Большой двадцатки» (G20) в Осаке.
Обновлено в 13:13
Политика
Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Сотрудника ФБК арестовали за участие в акции в поддержку Голунова
Останкинский суд Москвы арестовал на девять суток Руслана Шаведдинова, сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, за участие в несогласованном митинге в поддержку журналиста Ивана Голунова, сообщила в Twitter пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.
Обновлено в 13:10
Футбол
В сети появились фото гостевой формы МЮ на следующий сезон
Обновлено в 12:54
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Политика
Кадыров прокомментировал слова Путина про предателей
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале прокомментировал слова президента России Владимира Путина про предателей.
Обновлено в 12:26
Политика
В Грузии пообещали не пускать в страну депутата Госдумы Гаврилова
Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил, что президента Межпарламентской ассоциации православия и депутата Госдумы России Сергея Гаврилова не пустят в страну, если он попытается приехать.
Обновлено в 12:16
Экономика
Банк России восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко
В черный список ЦБ о несоответствии требованиям к деловой репутации могут попасть участники органов управления, иные должностные лица, а также акционеры финансовых организаций.
Обновлено в 13:01
Происшествия
Под Москвой у станции Сходня застряли 26 поездов
Обновлено в 02:49
Политика
Меркель и Си Цзиньпин выступили за сохранение ядерной сделки по Ирану
Встреча Меркель и Си Цзиньпина состоялась на полях саммита Большой двадцатки в Осаке Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и высказались за важность сохранения сделки, говорится в сообщении МИД, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:46
Политика
ФБК обнаружил «рисовальщиков подписей» в Москве
Беглов назвал это "провокацией" и "спекуляцией" и отказался использовать подписи, полученные в свою поддержку на территории Выборгского района.
Обновлено в 11:24
Финансы
Орешкин прокомментировал доклад ЦБ о росте ВВП за счет кредитования
Глава российского Минфина Максим Орешкин прокомментировал доклад Центробанка, в котором сказано, что без роста потребительского кредитования рост экономики в I квартале 2019 года замедлился бы до нуля.
Обновлено в 08:31
Путешествия
Эксперты рассказали, где отдыхают россияне по бесплатным путевкам
Около 42% россиян выбрали бы поездки по России, будь у них уже оплаченная двухнедельная путевка, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
Обновлено в 08:40
Политика
Макрон приветствовал Путина по-русски
Во время встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона на полях саммита "большой двадцатки" российский лидер обращался к французскому коллеге на "ты", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:38
Футбол
Бразилия вышла в полуфинал Кубка Америки, победив Парагвай по пенальти
Футболисты сборной Бразилии по пенальти обыграли команду Парагвая в 1/4 финала домашнего Кубка Америки.
Обновлено в 00:30
Политика
Трамп на встрече с Путиным дважды пошутил
Американский лидер Дональд Трамп несколько раз пошутил во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) в японской Осаке.
Обновлено в 12:45
Религия
Делегацию «новой церкви» Украины не пустили в афонские монастыри
Священников "новой церкви" Украины не допустили к службе в некоторых из афонских монастырей, сообщила "Страна.UA".
Обновлено в 11:10
Происшествия
Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя
Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.
Обновлено в 12:15
Транспорт
Упавшее дерево прервало движение на Филевской ветке метро
Обновлено в 12:07
Политика
Nord Stream 2 отзывает одну заявку по маршруту в водах Дании
Nord Stream 2, оператор «Северного потока–2», принял решение отозвать заявку 2017 года по маршруту в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхоль, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 13:23
Шоу-бизнес
Российская певица оказалась неспособна прожить на 100 тысяч
Бывшая солистка группы Hi-Fi Татьяна Терёшина на своей странице в Instagram прокомментировала недавнее заявление о том, что она не смогла бы жить на 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 07:42
Происшествия
В Тюмени начальник колонии за взятку поселил осужденного в «квартире»
Начальник, сообщает пресс-служба регионального СК, с марта прошлого года по май этого каждый месяц получал от заключенного по сто тысяч рублей за удобства: "подопечный" сотрудника системы исполнения наказаний поселился в отдельном помещении на территории цеха при колонии.
Обновлено в 08:03