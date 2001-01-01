Футбол

«Спартак» показал тренировку команды глазами ХанниЧемпионат 11:27

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Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни выступил в роли оператора в новом видео красно-белых. 28-летний хавбек показал тренировочный процесс московской команды на сборе в Австрии своими глазами. Напомним, 24 июня «Спартак» отправился на сборы в Австрию.
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«Спартак» показал тренировку команды глазами Ханни

Soccer.ru12:01

«Спартак» показал тренировку глазами Ханни. Видео

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«Спартак» показал подготовку к новому сезону глазами полузащитника команды

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«Спартак» показал подготовку к новому сезону глазами полузащитника команды

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«Спартак» показал тренировку команды глазами Ханни

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