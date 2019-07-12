Футбол

«Спартак» показал состояние поля перед домашним матчем с «Сочи»Чемпионат 06:13

«Спартак» показал состояние поля на домашнем стадионе в преддверии матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Встреча команд состоится завтра, 13 июля. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.
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«Спартак» произвел реновацию газона на «Открытие Арене» в преддверии матча с «Сочи»

Sport24.ru06:46

«Спартак» показал состояние газона перед игрой с «Сочи»

Нева Спорт06:30

«Спартак» показал состояние поля перед домашним матчем с «Сочи»

Чемпионат06:13

«Спартак» показал, как обновлялся газон «Открытие Арены»

Sportbox.RU06:52

«Спартак» показал, как обновлялся газон «Открытие Арены»

Матч ТВ06:52

«Спартак» показал обновленный стадион перед матчем с «Сочи»

Газета.Ru07:55

Как «Спартак» готовил стадион к новому сезону. Видео

Спорт-Экспресс06:01
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Кино

Хабенского наградили в Вене за роль машиниста в фильме про Каренину

Константин Хабенский, сыгравший машиниста метро, получил приз за лучшую мужскую роль второго плана, сообщается на сайте смотра.
Обновлено в 07:49
Политика

Дональд Трамп заявил, что лично видел смерть Шварценеггера

На саммите в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что лично видел, как умер Арнольд Шварценеггер.
Обновлено в 07:29
Наука

В 800 тысяч раз радиация затонувшей АПЛ «Комсомолец» превышает норму

Норвежский институт морских исследований сообщает, что радиация в районе вентиляционной трубы реакторного отсека затонувшей советской атомной подводной лодки (АПЛ) К-278 "Комсомолец" превышает норму в 800 тысяч раз.
Обновлено вчера в 06:01
Политика

Опрос показал отношение жителей России к поездкам в Грузию

Каждый второй житель России считает, что сейчас российским туристам опасно находиться в Грузии, 27% полагают, что не опасно, 23% затруднились ответить.
Обновлено в 08:19
Авто

Toyota разрабатывает новый кроссовер

Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено 10 июля в 23:30
Футбол

38-летний Крауч объявил о завершении карьеры

Двухметровый нападающий Питер Крауч объявил о завершении игровой карьеры в 38-летнем возрасте.
Обновлено в 06:12
Происшествия

Сторонники ИГ получили сроки за попытку устроить крушение «Сапсана»

Обновлено в 05:08
Происшествия

Болельщики сборной Алжира устроили погромы в Париже

Болельщики футбольной сборной Алжира устроили погромы в центре Парижа, сообщает Sputnik France.
Обновлено в 06:56
Происшествия

Смертельная схватка белых акул попала на видео

В Сети появилось видео ожесточенной схватки двух белых акул у берегов Австралии.
Обновлено в 08:34
Политика

Красноярские депутаты предложили уволить главу краевой счетной палаты

Члены двух профильных комитетов заксобрания Красноярского края поддержали досрочную отставку главы краевой счетной палаты Татьяны Давыденко, в отношении которой прокуратура провела проверку.
Обновлено 10 июля в 04:51
Происшествия

Мужчина привязал собаку к мопеду и тащил ее за собой

Обновлено в 08:16
Авто

Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором

Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Восьмилетнюю девочку покусала мать

Девочка восьми лет попала в больницу в Санкт-Петербурге после того, как ее покусала мать.
Обновлено в 06:31
Происшествия

В госархиве литературы и искусства в Москве потушен крупный пожар

Ранее сообщалось, что на севере Москвы произошёл пожар в Российском государственном архиве литературы и искусства.
Обновлено в 08:26
Экономика

В Петербурге начали выпускать тракторы «Кировец» нового поколения

"Петербургский тракторный завод", который входит группу "Кировский завод", запустил в пятницу в серийное производство новое поколение сельскохозяйственных тракторов "Кировец К-7".
Обновлено в 08:28
Происшествия

Появились подробности нападения сотрудников ФСБ на московский банк

Владельцем 136,5 миллионов рублей, похищенных сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании столичного банка «Металлург», признан безработный житель Москвы.
Обновлено в 08:46
Экономика

Сбербанк выяснил, сколько россияне экономят на продуктах

Доля россиян, пытающихся экономить на дорогих продуктах питания, за второй квартал уменьшилась на 3 процентных пункта - до 68%, следует из исследования Сбербанка потребительских настроений россиян ("Ивановых") за второй квартал 2019 года.
Обновлено вчера в 13:36
Происшествия

Актер Тимур Ефременков задержан в аэропорту Краснодара

Обновлено в 03:30
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации, как не стать жертвой мошенников

Роспотребнадзор дал рекомендации, как не стать жертвой мошенников: прежде всего не отдавать в чужие руки паспорт и не называть данные банковской карты.
Обновлено в 06:06
Здоровье

В Саратовской области 850 человек заболели геморрагической лихорадкой

Почти 850 человек заразились геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в Саратовской области с начала весенне-летнего периода, из них 162 человека остаются на лечении в больницах, сообщила в пятницу пресс-секретарь областного минздрава Ирина Шварцкопф.
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес

Малахов раскритиковал скандальную передачу Малышевой «Жить здорово»

Бывший телеведущий и писатель Геннадий Малахов раскритиковал передачу скандальную передачу Елены Малышевой "Жить здорово".
Обновлено в 08:10
Политика

Путин обсудил с Совбезом детали разговора с Зеленским

Глава государства обсудил с членами Совбеза детали телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие

Начались поставки С-400 в Турцию

Обновлено в 03:48
Футбол

«Валенсия» подписала контракт с Черышевым с суммой отступных в €80 млн

Обновлено в 08:44
Авто

Составлен ТОП-5 новинок, которые появятся в России в этом году

Ещё одной новинкой для России в этом году станет кроссовер Opel Grandland X. Вместе с этой моделью к нам вернётся и сама компания Opel, но уже в составе концерна PSA.
Обновлено в 08:03
Происшествия

17-летняя дочь российского миллионера найдена мертвой в Лондоне

17-летняя скрипачка с русским происхождением была найдена мертвой в Лондоне. Об этом сообщает передает The Telegraph.
Обновлено в 03:10
Политика

Биография арестованного помощника Цуканова удалена с сайта полпредства

Сведения о помощнике уральского полпреда Николая Цуканова Александре Воробьёве удалены с сайта полпредства.
Обновлено вчера в 03:58
Автоспорт

Гасли выиграл первую тренировку в Великобритании, Квят — 13-й

В Сильверстоуне на Гран-при Великобритании завершилась первая свободная практика. Пилот команды «Ред Булл» Пьер Гасли показал лучшее время.
Обновлено в 06:57
Общество

Когда исчезнут самые массовые профессии в России

Уже через десять лет профессии водителя и продавца - самые массовые в России - могут исчезнуть.
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Лайма Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым

Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, что у нее возник конфликт с продюсером Игорем Крутым из-за фестиваля в Юрмале.
Обновлено вчера в 20:43
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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Стадион
Футбольный стадион в Москве, в районе Покровское-Стрешнево, домашняя арена клуба «Спартак». Построен на территории бывшего Тушинского аэродрома. Принимал матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года, во время этих турниров согласно требованиям ФИФА и УЕФА носил название «Спартак». Вмещает 45 360 зрителей, является вторым по вместимости футбольным стадионом в Москве после «Лужников». Открыт 5 сентября 2014 года матчем «Спартака» с сербской «Црвеной Звездой».
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