Футбол
«Спартак» показал состояние поля перед домашним матчем с «Сочи»Чемпионат 06:13
«Спартак» показал состояние поля на домашнем стадионе в преддверии матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Встреча команд состоится завтра, 13 июля. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 08:55, Вашингтон
Кино
Хабенского наградили в Вене за роль машиниста в фильме про Каренину
Константин Хабенский, сыгравший машиниста метро, получил приз за лучшую мужскую роль второго плана, сообщается на сайте смотра.
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Дональд Трамп заявил, что лично видел смерть Шварценеггера
На саммите в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что лично видел, как умер Арнольд Шварценеггер.
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Наука
В 800 тысяч раз радиация затонувшей АПЛ «Комсомолец» превышает норму
Норвежский институт морских исследований сообщает, что радиация в районе вентиляционной трубы реакторного отсека затонувшей советской атомной подводной лодки (АПЛ) К-278 "Комсомолец" превышает норму в 800 тысяч раз.
Обновлено вчера в 06:01
Политика
Опрос показал отношение жителей России к поездкам в Грузию
Каждый второй житель России считает, что сейчас российским туристам опасно находиться в Грузии, 27% полагают, что не опасно, 23% затруднились ответить.
Обновлено в 08:19
Авто
Toyota разрабатывает новый кроссовер
Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено 10 июля в 23:30
Футбол
38-летний Крауч объявил о завершении карьеры
Двухметровый нападающий Питер Крауч объявил о завершении игровой карьеры в 38-летнем возрасте.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Болельщики сборной Алжира устроили погромы в Париже
Болельщики футбольной сборной Алжира устроили погромы в центре Парижа, сообщает Sputnik France.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Смертельная схватка белых акул попала на видео
В Сети появилось видео ожесточенной схватки двух белых акул у берегов Австралии.
Обновлено в 08:34
Политика
Красноярские депутаты предложили уволить главу краевой счетной палаты
Члены двух профильных комитетов заксобрания Красноярского края поддержали досрочную отставку главы краевой счетной палаты Татьяны Давыденко, в отношении которой прокуратура провела проверку.
Обновлено 10 июля в 04:51
Происшествия
Мужчина привязал собаку к мопеду и тащил ее за собой
Обновлено в 08:16
Авто
Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором
Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Восьмилетнюю девочку покусала мать
Девочка восьми лет попала в больницу в Санкт-Петербурге после того, как ее покусала мать.
Обновлено в 06:31
Происшествия
В госархиве литературы и искусства в Москве потушен крупный пожар
Ранее сообщалось, что на севере Москвы произошёл пожар в Российском государственном архиве литературы и искусства.
Обновлено в 08:26
Экономика
В Петербурге начали выпускать тракторы «Кировец» нового поколения
"Петербургский тракторный завод", который входит группу "Кировский завод", запустил в пятницу в серийное производство новое поколение сельскохозяйственных тракторов "Кировец К-7".
Обновлено в 08:28
Происшествия
Появились подробности нападения сотрудников ФСБ на московский банк
Владельцем 136,5 миллионов рублей, похищенных сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании столичного банка «Металлург», признан безработный житель Москвы.
Обновлено в 08:46
Экономика
Сбербанк выяснил, сколько россияне экономят на продуктах
Доля россиян, пытающихся экономить на дорогих продуктах питания, за второй квартал уменьшилась на 3 процентных пункта - до 68%, следует из исследования Сбербанка потребительских настроений россиян ("Ивановых") за второй квартал 2019 года.
Обновлено вчера в 13:36
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Актер Тимур Ефременков задержан в аэропорту Краснодара
Обновлено в 03:30
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации, как не стать жертвой мошенников
Роспотребнадзор дал рекомендации, как не стать жертвой мошенников: прежде всего не отдавать в чужие руки паспорт и не называть данные банковской карты.
Обновлено в 06:06
Здоровье
В Саратовской области 850 человек заболели геморрагической лихорадкой
Почти 850 человек заразились геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в Саратовской области с начала весенне-летнего периода, из них 162 человека остаются на лечении в больницах, сообщила в пятницу пресс-секретарь областного минздрава Ирина Шварцкопф.
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес
Малахов раскритиковал скандальную передачу Малышевой «Жить здорово»
Бывший телеведущий и писатель Геннадий Малахов раскритиковал передачу скандальную передачу Елены Малышевой "Жить здорово".
Обновлено в 08:10
Политика
Путин обсудил с Совбезом детали разговора с Зеленским
Глава государства обсудил с членами Совбеза детали телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Армия и оружие
Начались поставки С-400 в Турцию
Обновлено в 03:48
Авто
Составлен ТОП-5 новинок, которые появятся в России в этом году
Ещё одной новинкой для России в этом году станет кроссовер Opel Grandland X. Вместе с этой моделью к нам вернётся и сама компания Opel, но уже в составе концерна PSA.
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Происшествия
17-летняя дочь российского миллионера найдена мертвой в Лондоне
17-летняя скрипачка с русским происхождением была найдена мертвой в Лондоне. Об этом сообщает передает The Telegraph.
Обновлено в 03:10
Политика
Биография арестованного помощника Цуканова удалена с сайта полпредства
Сведения о помощнике уральского полпреда Николая Цуканова Александре Воробьёве удалены с сайта полпредства.
Обновлено вчера в 03:58
Автоспорт
Гасли выиграл первую тренировку в Великобритании, Квят — 13-й
В Сильверстоуне на Гран-при Великобритании завершилась первая свободная практика. Пилот команды «Ред Булл» Пьер Гасли показал лучшее время.
Обновлено в 06:57
Общество
Когда исчезнут самые массовые профессии в России
Уже через десять лет профессии водителя и продавца - самые массовые в России - могут исчезнуть.
Обновлено в 05:01
Музыка
Лайма Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, что у нее возник конфликт с продюсером Игорем Крутым из-за фестиваля в Юрмале.
Обновлено вчера в 20:43