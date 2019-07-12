«Спартак» показал состояние поля на домашнем стадионе в преддверии матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Встреча команд состоится завтра, 13 июля. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

«Спартак» показал состояние поля перед домашним матчем с «Сочи»

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