Футбол
«Спартак» показал обновленный стадион перед матчем с «Сочи»Газета.Ru 07:55
Московский "Спартак" показал состояние поля на домашнем стадионе в преддверии матча 1 тура чемпионата России, сообщает официальный сайт клуба. Красно-белый встретятся с новичком Российской премьер-лиги (РПЛ) "Сочи" уже 13 июля.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 19:41, Ашберн
Политика
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 16:20
Общество
Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел
Россельхознадзор предлагает вернуть Министерству сельского хозяйства РФ полномочия по контролю над применением агрохимикатов, использование которых приводит к массовой гибели пчел.
Обновлено в 13:58
Экономика
Moody’s поместило рейтинг Metro в список на пересмотр с возможностью понижения
Международное рейтинговое агентство Moody's поместило корпоративный рейтинг ритейлера Metro AG на уровне "Ba1" в список на пересмотр с возможностью понижения, говорится в сообщении агентства.
Обновлено в 16:11
Армия и оружие
Впервые в истории ВС Испании женщина стала генералом
56-летняя Ортега Гарсиа смогла стать генералом спустя 30 лет после того, как армия королевства открыла свои двери для женщин.
Обновлено в 08:18
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса
Минобороны России запустило на своем сайте новый мультимедийный раздел, в котором опубликованы рассекреченные документы к 75-летию освобождения Вильнюса от немецко-фашистских войск.
Обновлено в 17:09
Здоровье
Минздрав поручил регионам ликвидировать дефицит медперсонала
Министр подчеркнула, что регионам особенно важно устранить кадровый дефицит, особенно в первичном звене здравоохранения.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Американский военный самолет экстренно сел в Небраске из-за возгорания
Самолет военно-воздушных сил США Boeing E-3 Sentry, на борту которого находились шесть человек, из-за возгорания двигателя совершил экстренную посадку в аэропорту американского города Линкольн, штат Небраска, сообщает телеканал KOLN.
Обновлено в 08:52
Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Происшествия
В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского
Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.
Обновлено в 13:05
Происшествия
США показали видео перехвата в Тихом океане судна с 7 т кокаина
Всего, как уточняется в пресс-релизе береговой охраны США, три катера USCG изъяли с мая по июль 2019 в международных водах в восточной части Тихого океана более 17 т кокаина и более 400 кг марихуаны на общую сумму $569 млн.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия
Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором пассажирка оголилась в московском метро. Женщина задрала юбку и сняла трусы.
Обновлено в 14:31
Политика
Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»
Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан
Обновлено в 15:05
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Происшествия
Девушка пропала после падения в канализационный люк в Москве
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
В Туве объявлен траур в связи с гибелью людей при падении авто в реку
Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол объявил о трауре 12—13 июля в связи с гибелью людей при опрокидывании автомобиля, который пересекал реку вброд.
Обновлено в 09:49
Политика
Украинский канал перенес телемост с грузинским «Рустави 2»
Альтернативный телемост между украинским «24 каналом» и грузинским «Рустави 2» перенесен по техническим причинам, сообщил ведущий украинского телеканала Артем Овдиенко.
Обновлено в 19:02
Политика
В Конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга РФ
Палата представителей американского конгресса решила одобрить поправку, которая предусматривает введение серьезных санкционных мер против российского суверенного долга.
Обновлено в 02:24
Культура
Чумаков спас Панайотова от напавшего на того фаната
Как рассказал исполнитель, однажды он отдыхал в одном из витебских баров со своим другом и коллегой Алексеем Чумаковым.
Обновлено в 11:09
Здоровье
Тихие инфаркты предшествуют смертям от остановки сердца
Вскрытие показало, что 42,4% умерших от внезапной остановки сердца имели рубцы на сердце, которые свидетельствовали о перенесенном тихом инфаркте.
Обновлено вчера в 06:24
Политика
Скотленд-Ярд начал расследование после утечки переписки посла Британии
Британская полиция начала расследование обстоятельств утечки дипломатической переписки посла Британии в США Кима Дэррока.
Обновлено в 15:54
Космос
Космонавт Падалка поставил рекорд облета Земли на самолете
Предыдущий рекорд, установленный в 2008 году на самолете Bombardier Global Express, составил 52 часа 32 минуты.
Обновлено в 12:00
Политика
Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»
Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено вчера в 07:08
Армия и оружие
Врио главы Пентагона обсудит с министром обороны Турции поставки С-400
Исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер заявил, что обсудит по телефону с турецким министром национальной обороны Хулуси Акаром доставку в Турцию российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 11:55
Общество
В России могут разрешить использовать в рекламе алкоголя образы людей
В Госдуму внесён законопроект, предлагающий разрешить использовать в рекламе алкоголя образы людей и животных, которые являются зарегистрированными товарными знаками, следует из базы данных палаты.
Обновлено в 14:31
Шоу-бизнес
Леди Гага переехала к актеру Брэдли Куперу
Ранее Леди Гагу заподозрили в беременности. Как утверждали западные СМИ, отцом ребенка является актер Купер.
Обновлено в 11:51