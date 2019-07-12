Московский "Спартак" показал состояние поля на домашнем стадионе в преддверии матча 1 тура чемпионата России, сообщает официальный сайт клуба. Красно-белый встретятся с новичком Российской премьер-лиги (РПЛ) "Сочи" уже 13 июля.

«Спартак» показал обновленный стадион перед матчем с «Сочи»

Политика На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".

Общество Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел Россельхознадзор предлагает вернуть Министерству сельского хозяйства РФ полномочия по контролю над применением агрохимикатов, использование которых приводит к массовой гибели пчел.

Экономика Moody’s поместило рейтинг Metro в список на пересмотр с возможностью понижения Международное рейтинговое агентство Moody's поместило корпоративный рейтинг ритейлера Metro AG на уровне "Ba1" в список на пересмотр с возможностью понижения, говорится в сообщении агентства.

Армия и оружие Впервые в истории ВС Испании женщина стала генералом 56-летняя Ортега Гарсиа смогла стать генералом спустя 30 лет после того, как армия королевства открыла свои двери для женщин.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса Минобороны России запустило на своем сайте новый мультимедийный раздел, в котором опубликованы рассекреченные документы к 75-летию освобождения Вильнюса от немецко-фашистских войск.

Здоровье Минздрав поручил регионам ликвидировать дефицит медперсонала Министр подчеркнула, что регионам особенно важно устранить кадровый дефицит, особенно в первичном звене здравоохранения.

Происшествия Американский военный самолет экстренно сел в Небраске из-за возгорания Самолет военно-воздушных сил США Boeing E-3 Sentry, на борту которого находились шесть человек, из-за возгорания двигателя совершил экстренную посадку в аэропорту американского города Линкольн, штат Небраска, сообщает телеканал KOLN.

Политика Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.

Происшествия В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.

Происшествия США показали видео перехвата в Тихом океане судна с 7 т кокаина Всего, как уточняется в пресс-релизе береговой охраны США, три катера USCG изъяли с мая по июль 2019 в международных водах в восточной части Тихого океана более 17 т кокаина и более 400 кг марихуаны на общую сумму $569 млн.

Происшествия Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором пассажирка оголилась в московском метро. Женщина задрала юбку и сняла трусы.

Политика Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2» Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.

Политика Зеленский прокомментировал разговор с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».

Происшествия В Туве объявлен траур в связи с гибелью людей при падении авто в реку Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол объявил о трауре 12—13 июля в связи с гибелью людей при опрокидывании автомобиля, который пересекал реку вброд.

Политика Украинский канал перенес телемост с грузинским «Рустави 2» Альтернативный телемост между украинским «24 каналом» и грузинским «Рустави 2» перенесен по техническим причинам, сообщил ведущий украинского телеканала Артем Овдиенко.

Политика В Конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга РФ Палата представителей американского конгресса решила одобрить поправку, которая предусматривает введение серьезных санкционных мер против российского суверенного долга.

Культура Чумаков спас Панайотова от напавшего на того фаната Как рассказал исполнитель, однажды он отдыхал в одном из витебских баров со своим другом и коллегой Алексеем Чумаковым.

Здоровье Тихие инфаркты предшествуют смертям от остановки сердца Вскрытие показало, что 42,4% умерших от внезапной остановки сердца имели рубцы на сердце, которые свидетельствовали о перенесенном тихом инфаркте.

Политика Скотленд-Ярд начал расследование после утечки переписки посла Британии Британская полиция начала расследование обстоятельств утечки дипломатической переписки посла Британии в США Кима Дэррока.

Космос Космонавт Падалка поставил рекорд облета Земли на самолете Предыдущий рекорд, установленный в 2008 году на самолете Bombardier Global Express, составил 52 часа 32 минуты.

Политика Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2» Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.

Армия и оружие Врио главы Пентагона обсудит с министром обороны Турции поставки С-400 Исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер заявил, что обсудит по телефону с турецким министром национальной обороны Хулуси Акаром доставку в Турцию российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Общество В России могут разрешить использовать в рекламе алкоголя образы людей В Госдуму внесён законопроект, предлагающий разрешить использовать в рекламе алкоголя образы людей и животных, которые являются зарегистрированными товарными знаками, следует из базы данных палаты.