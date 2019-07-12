Футбол

«Спартак» показал обновленный стадион перед матчем с «Сочи»Газета.Ru 07:55

Московский "Спартак" показал состояние поля на домашнем стадионе в преддверии матча 1 тура чемпионата России, сообщает официальный сайт клуба. Красно-белый встретятся с новичком Российской премьер-лиги (РПЛ) "Сочи" уже 13 июля.
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«Спартак» показал, как обновлялся газон «Открытие Арены»

Sportbox.RU06:52

«Спартак» показал обновленный стадион перед матчем с «Сочи»

Газета.Ru07:55

«Спартак» перед стартом нового сезона показал состояние поля на домашнем стадионе

Советский спорт07:30

«Спартак» показал, как обновлялся газон «Открытие Арены»

Матч ТВ06:52

«Спартак» произвел реновацию газона на «Открытие Арене» в преддверии матча с «Сочи»

Sport24.ru06:46

«Спартак» показал состояние поля перед домашним матчем с «Сочи»

Чемпионат06:13

«Спартак»: завтра против «Сочи», далее - со всеми

Bobsoccer03:09
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Политика

На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 16:20
Общество

Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел

Россельхознадзор предлагает вернуть Министерству сельского хозяйства РФ полномочия по контролю над применением агрохимикатов, использование которых приводит к массовой гибели пчел.
Обновлено в 13:58
Экономика

Moody’s поместило рейтинг Metro в список на пересмотр с возможностью понижения

Международное рейтинговое агентство Moody's поместило корпоративный рейтинг ритейлера Metro AG на уровне "Ba1" в список на пересмотр с возможностью понижения, говорится в сообщении агентства.
Обновлено в 16:11
Армия и оружие

Впервые в истории ВС Испании женщина стала генералом

56-летняя Ортега Гарсиа смогла стать генералом спустя 30 лет после того, как армия королевства открыла свои двери для женщин.
Обновлено в 08:18
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса

Минобороны России запустило на своем сайте новый мультимедийный раздел, в котором опубликованы рассекреченные документы к 75-летию освобождения Вильнюса от немецко-фашистских войск.
Обновлено в 17:09
Политика

Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии

Обновлено в 11:05
Здоровье

Минздрав поручил регионам ликвидировать дефицит медперсонала

Министр подчеркнула, что регионам особенно важно устранить кадровый дефицит, особенно в первичном звене здравоохранения.
Обновлено в 11:12
Происшествия

Американский военный самолет экстренно сел в Небраске из-за возгорания

Самолет военно-воздушных сил США Boeing E-3 Sentry, на борту которого находились шесть человек, из-за возгорания двигателя совершил экстренную посадку в аэропорту американского города Линкольн, штат Небраска, сообщает телеканал KOLN.
Обновлено в 08:52
Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Происшествия

В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского

Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.
Обновлено в 13:05
Происшествия

США показали видео перехвата в Тихом океане судна с 7 т кокаина

Всего, как уточняется в пресс-релизе береговой охраны США, три катера USCG изъяли с мая по июль 2019 в международных водах в восточной части Тихого океана более 17 т кокаина и более 400 кг марихуаны на общую сумму $569 млн.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия

Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором пассажирка оголилась в московском метро. Женщина задрала юбку и сняла трусы.
Обновлено в 14:31
Политика

Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»

Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Обновлено в 15:05
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Происшествия

Девушка пропала после падения в канализационный люк в Москве

Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

В Туве объявлен траур в связи с гибелью людей при падении авто в реку

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол объявил о трауре 12—13 июля в связи с гибелью людей при опрокидывании автомобиля, который пересекал реку вброд.
Обновлено в 09:49
Политика

Украинский канал перенес телемост с грузинским «Рустави 2»

Альтернативный телемост между украинским «24 каналом» и грузинским «Рустави 2» перенесен по техническим причинам, сообщил ведущий украинского телеканала Артем Овдиенко.
Обновлено в 19:02
Политика

В Конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга РФ

Палата представителей американского конгресса решила одобрить поправку, которая предусматривает введение серьезных санкционных мер против российского суверенного долга.
Обновлено в 02:24
Культура

Чумаков спас Панайотова от напавшего на того фаната

Как рассказал исполнитель, однажды он отдыхал в одном из витебских баров со своим другом и коллегой Алексеем Чумаковым.
Обновлено в 11:09
Происшествия

Не менее 10 человек погибли при нападении на отель в Сомали

Обновлено в 18:39
Здоровье

Тихие инфаркты предшествуют смертям от остановки сердца

Вскрытие показало, что 42,4% умерших от внезапной остановки сердца имели рубцы на сердце, которые свидетельствовали о перенесенном тихом инфаркте.
Обновлено вчера в 06:24
Политика

Скотленд-Ярд начал расследование после утечки переписки посла Британии

Британская полиция начала расследование обстоятельств утечки дипломатической переписки посла Британии в США Кима Дэррока.
Обновлено в 15:54
Космос

Космонавт Падалка поставил рекорд облета Земли на самолете

Предыдущий рекорд, установленный в 2008 году на самолете Bombardier Global Express, составил 52 часа 32 минуты.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие

Учения российских десантников в Крыму ужаснули украинского генерала

Обновлено в 17:17
Политика

Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»

Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено вчера в 07:08
Армия и оружие

Врио главы Пентагона обсудит с министром обороны Турции поставки С-400

Исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер заявил, что обсудит по телефону с турецким министром национальной обороны Хулуси Акаром доставку в Турцию российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 11:55
Политика

Телемост между Россией и Украиной начался на канале «Россия 1»

Обновлено в 11:04
Общество

В России могут разрешить использовать в рекламе алкоголя образы людей

В Госдуму внесён законопроект, предлагающий разрешить использовать в рекламе алкоголя образы людей и животных, которые являются зарегистрированными товарными знаками, следует из базы данных палаты.
Обновлено в 14:31
Шоу-бизнес

Леди Гага переехала к актеру Брэдли Куперу

Ранее Леди Гагу заподозрили в беременности. Как утверждали западные СМИ, отцом ребенка является актер Купер.
Обновлено в 11:51
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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Стадион
Футбольный стадион в Москве, в районе Покровское-Стрешнево, домашняя арена клуба «Спартак». Построен на территории бывшего Тушинского аэродрома. Принимал матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года, во время этих турниров согласно требованиям ФИФА и УЕФА носил название «Спартак». Вмещает 45 360 зрителей, является вторым по вместимости футбольным стадионом в Москве после «Лужников». Открыт 5 сентября 2014 года матчем «Спартака» с сербской «Црвеной Звездой».
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