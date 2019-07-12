Футбол
«Спартак» показал обновленный стадион перед матчем с «Сочи»Газета.Ru 07:55
Московский "Спартак" показал состояние поля на домашнем стадионе в преддверии матча 1 тура чемпионата России, сообщает официальный сайт клуба. Красно-белый встретятся с новичком Российской премьер-лиги (РПЛ) "Сочи" уже 13 июля.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:27, Вашингтон
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Трамп заявил о смерти Шварценеггера
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Oppo начала российские продажи смартфона Oppo Reno Z
В Oppo Reno Z установили AMOLED-экран диагональю 6,4-дюйма с разрешением 2340х1080 точек.
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Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников покинул занимаемое кресло. Указ об отставке Овсянникова подписал президента России Владимир Путин.
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