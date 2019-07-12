Футбол

«Спартак» показал обновленный стадион перед матчем с «Сочи»Газета.Ru 07:55

Московский "Спартак" показал состояние поля на домашнем стадионе в преддверии матча 1 тура чемпионата России, сообщает официальный сайт клуба. Красно-белый встретятся с новичком Российской премьер-лиги (РПЛ) "Сочи" уже 13 июля.
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«Спартак» произвел реновацию газона на «Открытие Арене» в преддверии матча с «Сочи»

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«Спартак» показал состояние газона перед игрой с «Сочи»

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«Спартак» показал, как обновлялся газон «Открытие Арены»

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Чемпионат06:13

«Спартак» показал обновленный стадион перед матчем с «Сочи»

Газета.Ru07:55
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:27, Вашингтон
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Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
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Слежка осуществляется при помощи приложения Google Assistant.По заверению компании ее сотрудники, прослушивающие людей не знают, кто именно отправил запрос и не имеют доступа к личной информации пользователя.Google был вынужден дать комментарий после того, как бельгийская VRT NWS публично разоблачила IT-гиганта.
Обновлено в 07:11
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Президент Украины Владимир Зеленский помиловал украинца Сергея Литвинова, осужденного в РФ за разбой, сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов.
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Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников покинул занимаемое кресло. Указ об отставке Овсянникова подписал президента России Владимир Путин.
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Актер Тимур Ефременков задержан в аэропорту Краснодара

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Комитет по бюджету внес в Государственную думу законопроект о корректировке демпфирующего механизма (по которому правительство частично возмещает нефтяникам недополученную прибыль при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних), документ опубликован на сайте Госдумы.
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Футбольный стадион в Москве, в районе Покровское-Стрешнево, домашняя арена клуба «Спартак». Построен на территории бывшего Тушинского аэродрома. Принимал матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года, во время этих турниров согласно требованиям ФИФА и УЕФА носил название «Спартак». Вмещает 45 360 зрителей, является вторым по вместимости футбольным стадионом в Москве после «Лужников». Открыт 5 сентября 2014 года матчем «Спартака» с сербской «Црвеной Звездой».
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