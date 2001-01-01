«Спартак» показал новый клубный автобусЧемпионат 11:33

Московский «Спартак» в официальном «Твиттере» опубликовал фотографии нового клубного автобуса. Основными цветами транспортного средства стали красный и чёрный. На боковой стороне автобуса нанесены крупная надпись «Спартак Москва» и эмблема клуба.

Политика Полеты в Россию авиакомпаниям из Грузии запретят с 8 июля Минтранс РФ с 8 июля вводит запрет на полеты грузинских авиакомпаний в РФ, российским перевозчикам также запрещено летать в Тбилиси и курорты страны.

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Происшествия МВД Грузии возбудило дело из-за нападения на журналистов «России 24» Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по факту нападения на съёмочную группу телеканала «Россия 24» в Тбилиси.

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