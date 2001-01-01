Футбол
«Спартак» показал новый клубный автобусЧемпионат 11:33
Московский «Спартак» в официальном «Твиттере» опубликовал фотографии нового клубного автобуса. Основными цветами транспортного средства стали красный и чёрный. На боковой стороне автобуса нанесены крупная надпись «Спартак Москва» и эмблема клуба.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:57, Вашингтон
Футбол
«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира
Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
Обновлено в 13:41
Политика
Полеты в Россию авиакомпаниям из Грузии запретят с 8 июля
Минтранс РФ с 8 июля вводит запрет на полеты грузинских авиакомпаний в РФ, российским перевозчикам также запрещено летать в Тбилиси и курорты страны.
Обновлено в 11:56
Футбол
Гендиректор «Зенита» высказался о будущем Кокорина в клубе
Обновлено в 07:56
Спорт
Гимнастка Дина Аверина победила в многоборье на Европейских играх
Российская гимнастка Дина Аверина выиграла золотую медаль в индивидуальном многоборье на Европейских играх в Минске.
Обновлено в 12:46
Происшествия
Дудь поддержал находящихся под следствием сестер Хачатурян
Обновлено вчера в 14:22
Армия и оружие
Российские военные пройдут парадом в День независимости Беларуси
Обновлено вчера в 07:20
Экономика
Любители легкой наживы нашли лазейку в программах кешбэков банков
В последние месяцы популярность набирает новый вид обмана банков, который можно условно назвать: "Как получить возврат от банка средств (кешбэк), при этом ничего не купив".
Обновлено в 08:40
Политика
Бутиной сократили тюремный срок
Осужденной в США Марии Бутиной сократили тюремный срок на 10 дней.
Обновлено в 13:25
Происшествия
МВД Грузии возбудило дело из-за нападения на журналистов «России 24»
Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по факту нападения на съёмочную группу телеканала «Россия 24» в Тбилиси.
Обновлено в 12:36
Политика
Грузинский банкир предложил платить за украинских туристов
Учредитель крупнейшего грузинского банка ТВС Мамука Хазарадзе заявил, что готов оплатить десять чартеров грузинских авиакомпаний из Киева в Тбилиси, чтобы завезти украинских туристов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 12:45
Политика
Первый президент Украины Кравчук раскритиковал команду Зеленского
Первый президент Украины Леонид Кравчук раскритиковал поведение членов команды действующего главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:14
Общество
Беглов подвел итоги недели «ВКонтакте»
Обновлено в 09:46
Политика
Борис Джонсон высказался по поводу выплаты отступных ЕС за брексит
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон высказал своё мнение по поводу выплаты отступных Европейскому союзу за брексит.
Обновлено в 12:11
Гаджеты
Тысячи людей получили карты Apple для тестирования
До недавнего времени Apple Card тестировали ограниченное количество людей.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес
Госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина
Народная артистка России Лидия Федосеева-Шукшина в ночь на субботу перенесла несколько приступов астмы и была доставлена в клинику.
Обновлено в 05:24
Политика
Порошенко прокомментировал возбужденные против него уголовные дела
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что персонально против него не заведено ни одного уголовного дела.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие
МИД ответил на заявление США об «угрозе российского ядерного удара»
МИД прокомментировал заявления США об "угрозе российского ядерного удара" по американской территории.
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес
Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»
Обновлено в 11:36
Политика
РИА Новости узнали детали о записке, за потерю которой Путину было стыдно
Историю о потерянной записке президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии 20 июня, отвечая на вопрос ведущих о том, бывает ли ему стыдно.
Обновлено в 13:11
Общество
В Марселе задержаны восемь участников акции протеста «желтых жилетов»
Полиция задержала в субботу восьмерых участников манифестации движения "желтых жилетов" в Марселе на юге Франции.
Обновлено в 12:07
Армия и оружие
Девочку ранило при обстреле Горловки украинской армией
"В микрорайоне Бессарабка ранена 13-летняя девочка", — заявил Приходько. Обстоятельства происшествия уточняются.
Обновлено в 13:36
Авто
Компания GMC задумала возродить внедорожник Jimmy
Речь идет о внедорожнике GMC Jimmy, последний экземпляр которого сошёл с конвейера более десяти лет назад.
Обновлено в 09:00
Политика
Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным
Обновлено вчера в 04:44
Политика
Трамп решил выдвинуть врио главы Пентагона на пост министра обороны
Президент США Дональд Трамп решил выдвинуть временно исполняющего обязанности главы Пентагона Марка Эспера на пост министра обороны, сообщает Белый дом.
Обновлено вчера в 20:39
Политика
На Украине предрекли Крыму появление городов-призраков
Бывший постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин уверен, что в скором времени полуостров может столкнуться с нехваткой воды.
Обновлено в 13:12
Происшествия
Полицейские изъяли детей из антисанитарных условий в Москве
Обновлено вчера в 15:53