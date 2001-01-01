Футбол

«Спартак» показал моменты, оставшиеся за кадром дерби с ЦСКАСпорт-Экспресс 09:49

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"Спартак" на своем официальном youtube-канале опубликовал видео, посвященное матчу с ЦСКА в рамках Кубка Париматч Премьер (3:1). В ролик вошли моменты, оставшиеся за кадром телевизионной трансляции.
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«Спартак» - ЦСКА: за кадром

Евро-футбол.ру10:07

«Спартак» показал моменты, оставшиеся за кадром дерби с ЦСКА

Спорт-Экспресс09:49
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