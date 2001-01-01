"Спартак" на своем официальном youtube-канале опубликовал видео, посвященное матчу с ЦСКА в рамках Кубка Париматч Премьер (3:1). В ролик вошли моменты, оставшиеся за кадром телевизионной трансляции.

«Спартак» показал моменты, оставшиеся за кадром дерби с ЦСКА

Происшествия Жительница Челябинска нашла сумку с миллионом рублей внутри Детскую мечту многих - найти хотя бы один миллион рублей - осуществила жительница Комсомольского проспекта в Челябинске.

Происшествия Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека В Брянской области в аварии с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли три человека и около десятка пострадали, из них четверо - тяжело.

Общество В Берлине не подтвердили побег в Германию жены эмира Дубая Официальный представитель МИД Германии Мария Адебар не подтвердила сообщения СМИ о том, что шестая жена эмира Дубая и сестра иорданского короля Абдаллы II принцесса Хайя аль Хуссейн сбежала в Германию.

Технологии VPN от Касперского согласился блокировать запрещенные в России сайты VPN-сервис Kaspersky Secure Connection от «Лаборатории Касперского» пошел на условия Роскомнадзора и начал блокировать интернет-сайты, которые были внесены в реестр запрещенной на территории России информации.

Политика В Кремле прокомментировали заявление певицы Нино Катамадзе Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отказом грузинской певицы Нино Катамадзе продолжать концертную деятельность на территории России.

Наука В Египте у стен древнейшей пирамиды найдены десятки странных мумий На севере Египта при раскопках некрополя в Саккаре у подножия самой старой пирамиды в мире польские археологи обнаружили десятки мумий, возраст которых составляет около 2000 лет.

Общество Союз потребителей поддержал новые правила продажи молочных продуктов Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с RT прокомментировал постановление российского правительства о введении с 1 июля новых правил реализации молочной продукции.

Общество Навальный нашёл у лидера московских единороссов отели в Австрии На мать Андрея Метельского, как указывается в расследовании, также зарегистрированы четыре отеля в Австрии общей стоимостью около €40 млн.

Общество Опубликован первый материал Ивана Голунова после освобождения После ареста господина Голунова в июне 2019 года к работе над текстом подключились журналисты Forbes, The Bell, «Ведомостей», «Новой газеты», РБК, «Русской службы Би-би-си» и «Фонтанки».

Происшествия В Чечне неизвестный убил полицейского на посту Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Шоу-бизнес Роза Сябитова показала, как изменилась за несколько лет Телеведущая Роза Сябитова решила сравнить старые фотографии с дочерью со сделанными недавно.

Экономика Вступили в силу новые правила долевого строительства В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан.

Общество Жители Иркутской области заявили, что власти и МЧС не предупреждали их о наводнении Жители иркутского города Тулун заявили, что не получали предупреждений от МЧС и властей о предстоящем масштабном наводнении.

Политика В Крыму объяснили сообщения о высоких ценах на отдых Сообщения о высоких ценах на отдых в Крыму исходят от компаний, специализирующихся на зарубежном туризме, заявил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Авто «GM-АвтоВАЗ» обновил внедорожник Chevrolet Niva Официальные дилеры совместного предприятия «GM-АвтоВАЗ» начали продажи модернизированного внедорожника Chevrolet Niva.

Наука Учеными обнаружено новое свойство света Ученые из Испании и Соединенных Штатов Америки обнаружили новое свойство светового излучения — свет, как оказалось, обладает так называемым "самокрутящим моментом".

Здоровье На Украине с начала года корью заболели более 55 тысяч человек Более 55 тыс. человек, включая свыше 29 тыс. детей, заболели корью на Украине с начала 2019 года.

Энергетика Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.