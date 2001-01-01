Футбол
«Спартак» показал моменты, оставшиеся за кадром дерби с ЦСКАСпорт-Экспресс 09:49
"Спартак" на своем официальном youtube-канале опубликовал видео, посвященное матчу с ЦСКА в рамках Кубка Париматч Премьер (3:1). В ролик вошли моменты, оставшиеся за кадром телевизионной трансляции.
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Происшествия
Жительница Челябинска нашла сумку с миллионом рублей внутри
Детскую мечту многих - найти хотя бы один миллион рублей - осуществила жительница Комсомольского проспекта в Челябинске.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 12 человек
Жертвами наводнения в Иркутской области, по последним данным, стали 12 человек.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека
В Брянской области в аварии с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли три человека и около десятка пострадали, из них четверо - тяжело.
Обновлено в 08:24
Общество
В Берлине не подтвердили побег в Германию жены эмира Дубая
Официальный представитель МИД Германии Мария Адебар не подтвердила сообщения СМИ о том, что шестая жена эмира Дубая и сестра иорданского короля Абдаллы II принцесса Хайя аль Хуссейн сбежала в Германию.
Обновлено в 07:06
Технологии
VPN от Касперского согласился блокировать запрещенные в России сайты
VPN-сервис Kaspersky Secure Connection от «Лаборатории Касперского» пошел на условия Роскомнадзора и начал блокировать интернет-сайты, которые были внесены в реестр запрещенной на территории России информации.
Обновлено в 09:37
Политика
В Кремле прокомментировали заявление певицы Нино Катамадзе
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отказом грузинской певицы Нино Катамадзе продолжать концертную деятельность на территории России.
Обновлено в 06:29
Наука
В Египте у стен древнейшей пирамиды найдены десятки странных мумий
На севере Египта при раскопках некрополя в Саккаре у подножия самой старой пирамиды в мире польские археологи обнаружили десятки мумий, возраст которых составляет около 2000 лет.
Обновлено в 07:13
Общество
Союз потребителей поддержал новые правила продажи молочных продуктов
Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с RT прокомментировал постановление российского правительства о введении с 1 июля новых правил реализации молочной продукции.
Обновлено в 02:56
Общество
Навальный нашёл у лидера московских единороссов отели в Австрии
На мать Андрея Метельского, как указывается в расследовании, также зарегистрированы четыре отеля в Австрии общей стоимостью около €40 млн.
Обновлено в 08:22
Общество
Опубликован первый материал Ивана Голунова после освобождения
После ареста господина Голунова в июне 2019 года к работе над текстом подключились журналисты Forbes, The Bell, «Ведомостей», «Новой газеты», РБК, «Русской службы Би-би-си» и «Фонтанки».
Обновлено в 09:03
Происшествия
В Чечне неизвестный убил полицейского на посту
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес
Роза Сябитова показала, как изменилась за несколько лет
Телеведущая Роза Сябитова решила сравнить старые фотографии с дочерью со сделанными недавно.
Обновлено в 06:19
Экономика
Вступили в силу новые правила долевого строительства
В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие
Русским «Мистралям» быть: У России появятся свои вертолётоносцы
Строить русские «Мистрали» предполагается в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы.
Обновлено в 00:40
Общество
Жители Иркутской области заявили, что власти и МЧС не предупреждали их о наводнении
Жители иркутского города Тулун заявили, что не получали предупреждений от МЧС и властей о предстоящем масштабном наводнении.
Обновлено в 05:37
Политика
В Крыму объяснили сообщения о высоких ценах на отдых
Сообщения о высоких ценах на отдых в Крыму исходят от компаний, специализирующихся на зарубежном туризме, заявил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Обновлено в 08:14
Космос
Во Владимире пройдёт финальный этап VIII Всероссийского чемпионата «Воздушно-инженерная школа»
Все старты пройдут на аэродроме Каменово Камешковского района.
Обновлено в 04:25
Авто
«GM-АвтоВАЗ» обновил внедорожник Chevrolet Niva
Официальные дилеры совместного предприятия «GM-АвтоВАЗ» начали продажи модернизированного внедорожника Chevrolet Niva.
Обновлено в 09:42
Наука
Учеными обнаружено новое свойство света
Ученые из Испании и Соединенных Штатов Америки обнаружили новое свойство светового излучения — свет, как оказалось, обладает так называемым "самокрутящим моментом".
Обновлено в 02:31
Футбол
Рэшфорд продлит контракт с «Манчестер Юнайтед»
Обновлено вчера в 07:00
Здоровье
На Украине с начала года корью заболели более 55 тысяч человек
Более 55 тыс. человек, включая свыше 29 тыс. детей, заболели корью на Украине с начала 2019 года.
Обновлено в 09:58
Энергетика
Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин
Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Двоих врачей калининградского роддома обвинили в убийстве младенца
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия
Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно
Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40