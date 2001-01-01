Футбол

«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с «Ростовом»Чемпионат 06:01

Пресс-служба московского «Спартака» показала, что осталось за кадром в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:2). В ролике, опубликованном на клубном канале в YouTube, красно-белые показали тренировку команды, её прибытие на стадион «Ростов Арена», где проходил матч, настрой болельщиков, а также самые интересные моменты встречи.
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Что осталось за кадром матча «Ростов» - «Спартак». Видео

Спорт-Экспресс06:27

«Спартак» опубликовал подробный обзор матча с «Ростовом» (ВИДЕО)

ProstoProSport06:15

«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с «Ростовом»

Чемпионат06:01
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