«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче против «Зенита»Евро-футбол.ру вчера в 10:31

Московский "Спартак" на своём канале в Youtube опубликовал видео, приоткрыв закулисье прошедшего матча с "Зенитом".

«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче против «Зенита»

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