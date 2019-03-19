Футбол

«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче против «Зенита»Евро-футбол.ру вчера в 10:31

Спартак — Зенит
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 17 марта
Москва, Стадион «Спартак»
Денис Глушаков
13′
27′
Вильмар Барриос
Георгий Джикия
34′
45′
Игорь Смольников
55′
Сердар Азмун
56′
Кристиан Нобоа
Себастьян Дриусси
Роман Зобнин
57′
Денис Глушаков
61′
Александр Ташаев
Максим Глушенков
73′
74′
Сердар Азмун
Олег Шатов
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
79′
Денис Глушаков
Наиль Умяров
85′
Софьян Ханни
86′
87′
Эмильяно Ариэль Ригони
Магомед Оздоев
90′+1′
Вильмар Барриос
Московский "Спартак" на своём канале в Youtube опубликовал видео, приоткрыв закулисье прошедшего матча с "Зенитом".
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Спартак» и римские легионеры на «Открытие Арене». Что здесь не так?

Спорт-Экспресс03:45

«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче против «Зенита»

Евро-футбол.рувчера в 10:31

«Спартак» и «Зенит» показали, что осталось за кадром в матче 20-го тура РПЛ

Sport24.ruвчера в 10:12

«Спартак» показал, что оказалось за кадром встречи с «Зенитом»

Soccer.ruвчера в 09:53

«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Зенитом»

Чемпионатвчера в 09:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 07:38, Ашберн
Хоккей

Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме

Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами и тренерским штабом приглашен президентом США Дональдом Трампом в Белый дом.
Обновлено вчера в 17:19
Политика

Москалькова рассчитывает увидеть Вышинского в суде

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что рассчитывает увидеть руководителя портала РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского в суде, чтобы оценить его физическое и моральное состояние и посмотреть, как соблюдаются его права.
Обновлено в 03:50
Авто

В Сети появился первый тизер седана BMW 2 Series Gran Coupe

Немецкий автоконцерн BMW представил первый тизер четырехдверного седана 2 Series Gran Coupe.
Обновлено в 07:25
Авто

Компания Skoda увеличила глобальные продажи в 2018 году на 4,4%

За 12 месяцев прошлого года компания Skoda реализовала в общей сложности 1 253 700 автомобилей, что на 4,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Обновлено в 04:41
Политика

Путин назначил бывшего кикбоксера Хасикова врио главы Калмыкии

Президент России Владимир Путин назначил известного в прошлом кикбоксера Бату Хасикова временно исполняющим обязанности главы Калмыкии.
Обновлено в 06:09
Армия и оружие

Порошенко заявил об успешном проведении испытаний нового ударного БПЛА

Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал прошедшие в стране испытания ударного беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2, который Киев получил в рамках контракта с Турцией.
Обновлено в 05:30
Происшествия

В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.
Обновлено в 04:56
Политика

Из приложения на iPhone пропали крымские города

Населенные пункты Крыма пропали из мобильного приложения «Погода» американской корпорации Apple, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Обновлено в 06:58
Политика

Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты

Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.
Обновлено в 06:11
Общество

Садальский предложил депутатам Госдумы подумать об отмене времени

Станислав Садальский, комментируя законопроект, согласно которому в Россию предлагается вернуть сезонность времени и перевод стрелок часов, предложил депутатам «время совсем отменить».
Обновлено в 07:17
Политика

Парламент Казахстана одобрил переименование столицы в Нурсултан

Обновлено в 06:30
Спорт

Тарьей Бе обвинил Логинова в трусости

Норвежец Тарьей Бе критически высказался о нежелании Александра Логинова отвечать на вопросы, связанные с допингом.
Обновлено в 04:35
Космос

Астрономы открыли самую быструю «мертвую звезду» Галактики

Американские ученые открыли необычную «мертвую звезду» нашей Галактики.
Обновлено в 05:06
Политика

Финляндия возглавила рейтинг самых счастливых стран мира

В докладе 2017 года указывалось, что Россия заняла 49-е место в рейтинге самых счастливых стран за 2016 год.
Обновлено в 03:17
Футбол

РФС снял с «Тюмени» шесть очков за неисполнение решения CAS

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение снять с "Тюмени" шесть очков в первенстве ФНЛ-2018/19 за неисполнение решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по выплате долгов футболистам, сообщил журналистам глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие

Россия и Сирия предложили США совместную операцию по вывозу беженцев

«Предлагаем американской стороне принять участие в организации прикрытия проведения гуманитарной операции по эвакуации страдающих сирийских граждан с воздуха совместными усилиями ВКС России и командования Вооружённых сил США в зоне Эт-Танф», — отмечается в заявлении.
Обновлено в 05:58
Происшествия

В Челябинске на кладбище расстреляли двоих мужчин

В Челябинске двое мужчин стали жертвами вооруженной разборки на Успенском кладбище.
Обновлено в 05:30
Экономика

Чубайс рассказал Путину о рекордной прибыли «Роснано»

По итогам 2018 года «Роснано» удалось получить чистую прибыль в размере 5,6 миллиарда рублей.
Обновлено в 02:52
Экономика

Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года

В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия

Полиция отреагировала на погромы и избиение мигрантов в Якутске

В Якутске полиция задержала группу местных жителей за погромы в киосках с овощами, в которых работают мигранты, а также злоумышленника, избившего и угрожавшего одному из приезжих пистолетом.
Обновлено в 04:14
Происшествия

В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2

Обновлено в 02:51
Футбол

Футболиста задержали по подозрению в наркоторговле

Бывший полузащитник сборной Колумбии Джон Виафара задержан в Кали. Как сообщает Espectador Deportes, футболиста подозревают в наркоторговле.
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес

В Москве госпитализировали Елену Беркову

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 21:26
Происшествия

Суд огласит приговор по делу о создании «тамбовской ОПГ»

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга в среду огласит приговор по делу о преступном сообществе в отношении предпринимателя Владимира Барсукова и Вячеслава Дрокова.
Обновлено вчера в 17:40
Спорт

Лидерство с порога: как Тарасова и Морозов побили мировой рекорд на ЧМ

Тарасова/Морозов набрали 81,21 балла, установив новый мировой рекорд в короткой программе.
Обновлено в 04:49
Политика

Президент дал старт освоению Харасавэйского месторождения на Ямале

На полуострове Ямал началось освоение и обустройство Харасавэйского месторождения.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Французская прокуратура предъявила обвинения сенатору Керимову

Обновлено в 04:53
Общество

Беглов отправил в отставку главу комитета по печати Санкт-Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду отправил в отставку Сергея Серезлеева.
Обновлено в 06:56
Происшествия

Охранник ульяновской школы показывал половые органы 10-летней ученице

В Ульяновске судимого за торговлю наркотиками 54-летнего охранника школы заподозрили в том, что он заманил к себе домой ученицу и, как уточняет региональное управление СКР, совершил с ней насильственные действия сексуального характера.
Обновлено в 07:14
Политика

Четыре авиакомпании в РФ приостановили закупку Boeing 737 MAX

Крупные российские компании после катастрофы с бортом Boeing 737 MAX в Эфиопии приостановили действие договоренностей по закупке таких самолетов.
Обновлено в 06:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное