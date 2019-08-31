Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Спартак» показал, что осталось за кадром ответного матча с «Брагой»

Спартак — Брага
1 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Плей-офф, 29 августа
Москва, Стадион «Спартак»
15′
Жоау Пальинья
23′
Уилсон Эдуарду
Вандерсон Галено
32′
Рикарду Орта
39′
Витор Тормена
Лукас Кунья
42′
Рикарду Орта
45′+3′
Рикарду Орта
Резиуан Мирзов
Солтмурад Бакаев
46′
46′
Рикарду Эшгайю
Эсекиэль Понсе
Джано Ананидзе
62′
Самуэль Жиго
68′
75′
Жоау Новайш
Франсержио
Роман Зобнин
Наиль Умяров
75′
Зелимхан Бакаев
89′
3 фото
«Спартак» опубликовал видеоролик, в который включил моменты, окружавшие ответный матч квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы с «Брагой», не вошедшие в телевизионную трансляцию. Москвичи уступили португальской команде со счетом 1:2 и закончили свой путь в турнире.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Брагой»

Матч ТВ08:09

«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Брагой»

Sportbox.RU08:09

«Спартак» показал, что осталось за кадром ответного матча с «Брагой»

Sport24.ru07:56

«Спартак» остался без Лиги Европы. Теперь Кононов ставит на чемпионат

RuNews24.ruвчера в 19:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 10:02, Ашберн
Общество

Полиция насчитала около 750 участников несогласованной акции в Москве

Интерфакс 08:58
Транспорт

В аэропортах Москвы задержали или отменили более 130 рейсов

По данным сервиса "Яндекс.Расписание" на 10:15 мск во Внуково задержали 25 рейсов, в Домодедово — 45, еще десять отменили, в Шереметьево задержка коснулась 52 рейсов.
РИА Новости 01:10
Экономика

Россияне стали меньше покупать цветы к 1 сентября

Газета.Ru 06:08
Происшествия

В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот

Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.
Интерфакс 05:42
Космос

Робот «Федор» пожаловался на «угрозы» российского космонавта на МКС

Робот "Федор" в своем аккаунте в Twitter пожаловался на работающего на МКС российского космонавта Алексея Овчинина.
РИА Новости 08:30
Политика

Путин обещал Кадырову приехать в Чечню

Lenta.ru 07:46
Шоу-бизнес

Виктория Боня с дочерью переезжает из Монако

Вчера 39-летняя Виктория Боня объявила в своем микроблоге в Instagram, что приняла решение переехать из Монако, где прожила почти шесть лет.
Вокруг ТВ вчера в 17:56
Политика

Сделано заявление об обмене заключенными между Россией и Украиной

С разных сторон поступает противоречивая информация об обмене заключенными между Россией и Украиной.
Дни.ру вчера в 02:38
Футбол

Чичарито перейдет в «Севилью» за 10 млн евро

Предполагаемая сумма трансфера составит 10 млн евро. Эрнандесу будет предложен контракт на 3 года.
Sports.ru 06:08
Футбол

«Сочи» одержал первую победу в РПЛ, обыграв «Рубин»

Футболисты "Сочи" выиграли у казанского "Рубина" в матче 8-го тура чемпионата России, это первая победа в истории клуба в премьер-лиге.
РИА Новости 09:05
Происшествия

В Волгоградской области собака загрызла годовалого ребенка

Привязанная собака загрызла годовалого мальчика в Нехаевском районе Волгоградской области, сообщает в субботу пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости 08:06
Происшествия

В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском

Ведомости 06:07
Политика

Зеленский обеспокоен приглашением России на следующий саммит G7

Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность в связи с недавними обсуждениями возможного приглашения России на следующий саммит «большой семерки».
Известия вчера в 08:35
Кино

Фильм Тарантино собрал в российском прокате миллиард рублей

News.ru 09:38
Теннис

Медведев показал средний палец зрителям на US Open

Болельщики начали освистывать россиянина, который впоследствии показал средний палец трибунам.
Спорт-Экспресс вчера в 21:55
Политика

Зеленский назвал «Северный поток – 2» угрозой всей Европе

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал строительство газопровода «Северный поток – 2» неприемлемым.
Известия 09:09
Армия и оружие

Сирийский Алеппо возвращается к довоенной жизни

Крупнейший сирийский мегаполис Алеппо постепенно восстанавливается после разрушительной войны.
Политика Сегодня 06:45
Кино

Тим Миллер уточнил модель Терминатора Т-800

Режиссер фильма "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер уточнил, какого именно персонажа сыграл Арнольд Шварценеггер, и имеет ли он отношение к предыдущим частям знаменитой фантастической франшизы.
Kinonews.ru вчера в 15:34
Общество

Ураган Дориан у берегов США усилился до четвертой категории из пяти

Ураган Дориан, который приближается к побережью американского штата Флорида, усилился до четвертой категории (из пяти возможных), сообщает американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.
Коммерсантъ вчера в 22:28
Общество

Фестиваль на проспекте Сахарова за пару часов посетили 20 тыс. человек

Площадку фестиваля "PRO лето", который стартовал в субботу днем на проспекте Академика Сахарова, посетили уже 20 тыс. человек, сообщил сайт мэрии Москвы.
Интерфакс 09:07
Общество

Мутко поручил создать ливневую канализацию в Тулуне

Вице-премьер Виталий Мутко, курирующий работу по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, поручил создать проекты ливневой канализации в пострадавших от паводка иркутских городах Нижнеудинске и Тулуне.
РБК 09:33
Происшествия

В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына

Газета.Ru 04:58
Происшествия

Полиция обливает протестующих цветной водой в Гонконге

Газета.Ru 08:53
Политика

На Украине потребовали переименовать модернизированный в России Ан-124

Недавно глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что к концу года конструкторское бюро «Ильюшин» представит проект модернизированного самолёта Ан-124 «Руслан» с российскими комплектующими.
Профиль вчера в 08:56
Политика

Россия заплатит почти 55 млн евро за возвращение в ПАСЕ

Ранее были перечислены 33 миллиона евро за текущий год.
SM News 29 августа в 09:11
Политика

В Донецке открыли памятник первому главе ДНР Александру Захарченко

Памятник первому главе Донецкой народной республики (ДНР) Александру Захарченко открыли в Донецке в годовщину его гибели.
ТАСС 06:12
Политика

Российский МиГ-35 развалился в воздухе прямо во время полёта. Фото

В рамках выступления на Международном авиакосмическом салоне «МАКС-2019», новейший российский истребитель МиГ-35 в буквальном смысле начал разваливаться на части во время показательного полёта.
Avia.pro 08:57
Происшествия

Полицейский под Ульяновском спас двухлетнюю девочку, изрезанную вилкой

Девочку двух лет спас полицейский в Ульяновской области после того, как злоумышленник изрезал ребёнка вилкой.
REGNUM 07:09
Общество

Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года

С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Политика

Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга

Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
РИА Новости вчера в 11:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное