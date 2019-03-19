Футбол

«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Зенитом»Чемпионат вчера в 09:43

Спартак — Зенит
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 17 марта
Москва, Стадион «Спартак»
Денис Глушаков
13′
27′
Вильмар Барриос
Георгий Джикия
34′
45′
Игорь Смольников
55′
Сердар Азмун
56′
Кристиан Нобоа
Себастьян Дриусси
Роман Зобнин
57′
Денис Глушаков
61′
Александр Ташаев
Максим Глушенков
73′
74′
Сердар Азмун
Олег Шатов
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
79′
Денис Глушаков
Наиль Умяров
85′
Софьян Ханни
86′
87′
Эмильяно Ариэль Ригони
Магомед Оздоев
90′+1′
Вильмар Барриос
«Спартак» опубликовал видеоролик, в котором показал моменты, оставшиеся за кадром до начала матча 20-го тура РПЛ с «Зенитом».
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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