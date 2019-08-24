Футбол
«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Брагой»Матч ТВ 10:19
|26′
Аяз Гулиев
Франсержио
Жоау Новайш
|46′
Жоау Новайш
|51′
|63′
Резиуан Мирзов
Лоренсо Мельгарехо
Пабло Сантос
Витор Тормена
|64′
Рикарду Орта
|74′
|78′
Георгий Джикия
|85′
Аяз Гулиев
Наиль Умяров
Андре Орта
Мурило
|85′
|90′
Зелимхан Бакаев
Брага
Расстановка 4‑4‑2
1
Магальяэш
47
Эшгайю
36
Виана
3
Тормена
5
Секейра
15
Орта
17
Жоау Новайш
60
Пальинья
7
Эдуарду
20
Диаш
21
Орта
98
Максименко
38
Ещенко
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
47
Зобнин
20
Шюррле
54
Умяров
10
Бакаев
19
Понсе
25
Мельгарехо
Спартак
Расстановка 4‑3‑3
«Брага» на своем поле победила «Спартак» (1:0) в первом матче рануда плей-офф квалификации Лиги Европы. Пресс-служба красно-белых показала интересные моменты, которые происходили до и после матча.
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