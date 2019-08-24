«Брага» на своем поле победила «Спартак» (1:0) в первом матче рануда плей-офф квалификации Лиги Европы. Пресс-служба красно-белых показала интересные моменты, которые происходили до и после матча.

«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Брагой»

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