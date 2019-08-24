Футбол

«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Брагой»Матч ТВ 10:19

Брага — Спартак
1 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Плей-офф, 22 августа
Муниципальный стадион Браги
26′
Аяз Гулиев
Франсержио
Жоау Новайш
46′
Жоау Новайш
51′
63′
Резиуан Мирзов
Лоренсо Мельгарехо
Пабло Сантос
Витор Тормена
64′
Рикарду Орта
74′
78′
Георгий Джикия
85′
Аяз Гулиев
Наиль Умяров
Андре Орта
Мурило
85′
90′
Зелимхан Бакаев
«Брага» на своем поле победила «Спартак» (1:0) в первом матче рануда плей-офф квалификации Лиги Европы. Пресс-служба красно-белых показала интересные моменты, которые происходили до и после матча.
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