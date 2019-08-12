Футбол

«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Ахматом»Чемпионат 11:55

Ахмат — Спартак
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Ахмат-Арена»
7′
Гус Тил
Антон Швец
13′
32′
Зелимхан Бакаев
44′
Зелимхан Бакаев
Одисе Роши
Аблай Мбенг
46′
Магомед Митришев
Бернард Бериша
46′
68′
Зелимхан Бакаев
Резиуан Мирзов
70′
Андре Шюррле
Денис Глушаков
Конрад Михаляк
71′
Аблай Мбенг
75′
Аблай Мбенг
76′
Аблай Мбенг
77′
Бернард Бериша
81′
83′
Георгий Джикия
Илья Кутепов
90′
Роман Зобнин
90′
Джордан Ларссон
Лоренсо Мельгарехо
Пресс-служба московского «Спартака» показала, что осталось за кадром матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (3:1). В ролике, опубликованном на клубном канале в YouTube, красно-белые показали прибытие команды на стадион «Ахмат-Арена» в Грозном, предматчевую разминку, эмоции болельщиков, игроков и тренеров, а также самые интересные моменты встречи.
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