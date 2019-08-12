Пресс-служба московского «Спартака» показала, что осталось за кадром матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (3:1). В ролике, опубликованном на клубном канале в YouTube, красно-белые показали прибытие команды на стадион «Ахмат-Арена» в Грозном, предматчевую разминку, эмоции болельщиков, игроков и тренеров, а также самые интересные моменты встречи.

«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Ахматом»

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