Футбол

«Спартак» показал, что осталось за кадром дерби с ЦСКАГазета.Ru 09:33

Спартак — ЦСКА
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 19 августа
Москва, Стадион «Спартак»
22′
Дмитрий Ефремов
Такума Нисимура
Джордан Ларссон
36′
Самуэль Жиго
59′
68′
Марио Фернандес
71′
Хердюр Магнуссен
Джордан Ларссон
Резиуан Мирзов
72′
Самуэль Жиго
79′
80′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
87′
Такума Нисимура
Яка Бийол
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
88′
90′+5′
Кирилл Набабкин
На официальном ютуб-канале московского "Спартака" было опубликовано видео, посвященное столичному дерби с ЦСКА. Команды из Москвы встретились в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В ролике можно посмотреть все то, что осталось за кадром встречи столичных клубов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с ЦСКА (видео)

Советский спорт09:11

За кадром матча «Спартак» — ЦСКА: Версия армейцев. Видео

Спорт-Экспресс12:54

«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с ЦСКА

Чемпионат08:30

Акинфеев стал главным героем подтрибунного помещения. «Спартак» показал видео с московского дерби

Матч ТВ09:16

«Спартак» - ЦСКА - 2:1: всё, что осталось за кадром. ВИДЕО

Sport.ru09:14

«Спартак» показал, что осталось за кадром победного матча с ЦСКА

Sport24.ru08:30

Красно-белые идут к вершине

Вечерняя Москва03:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 13:16, Ашберн
Политика

Строительство «Северного потока-2» на финском участке завершено

Обновлено в 12:05
Политика

Трамп поддержал возвращение России в G8

Следует отметить, что предложение американского президента поддержал тогдашний премьер-министр Италии Джузеппе Конте — возвращение России в G8, по его мнению, "отвечает общим интересам", передает ФАН.
Обновлено вчера в 16:56
Экономика

Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям

Обновлено в 09:38
Политика

Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове

Обновлено в 10:12
Происшествия

Младенец скончался от грудного молока кормящей матери

Обновлено вчера в 23:27
Политика

Трамп назвал «неподходящей» реакцию Дании на идею покупки Гренландии

Президент США Дональд Трамп завил, что покупка Гренландии была просто идея, и в отношении США должно быть проявлено уважение.
Обновлено в 12:24
Кино

Скончалась актриса Александра Назарова

Ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено вчера в 14:24
Армия и оружие

Россия и Китай созвали Совбез ООН из-за ракетных разработок США

Совет Безопасности ООН проведёт внеочередное заседание по вопросу ракетных разработок США, нарушающих Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 00:07
Здоровье

На курском свинокомплексе выявлена африканская чума свиней

Проведенное исследование патологического материала из свинокомплекса «Беляевский» в Конышевском районе подтвердило заражение африканской чумой свиней.
Обновлено в 11:51
Здоровье

Российских туристов предупредили о вспышке листериоза в Испании

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке листериоза в Испании. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:55
Гаджеты

Apple начала тестировать китайские OLED-экраны для iPhone 12

Компания Apple начала тестирование OLED-дисплеев для iPhone 12 от китайской компании BOE.
Обновлено в 08:49
Политика

Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве

Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Политика

ФРГ обвинила россиянина в незаконных поставках военному заказчику

Генпрокуратура Германии предъявила обвинение россиянину в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:18
Общество

В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»

Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32
Армия и оружие

Тайвань получил на вооружение новую версию «Дымчатого леопарда»

Боевой модуль бронетранспортёра CM-34 Yunpao Как передает "Warspot" со ссылкой на портал janes.com, Минобороны Тайваня объявило о начале поставок в войска новых бронетранспортёров CM-34 Yunpao (" Дымчатый леопард").
Обновлено в 11:08
Футбол

Стадион «Зенита» дисквалифицирован на одну игру за драку ОМОНа

Футбольный стадион «Зенита» «Газпром Арена» дисквалифицирован на одну игру условно за драку болельщиков с ОМОНом в перерыве матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Обновлено в 11:28
Политика

Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию

Обновлено в 10:12
Армия и оружие

Новый компактный пистолет для спецслужб появится в России

Новый компактный пистолет для сотрудников спецслужб создается в России.
Обновлено в 05:29
Авто

Узбекская марка Ravon вернулась на российский рынок

Компания "УзАвтоМоторс СНГ" возобновила поставки машин бренда Ravon в РФ. Напомним, наш рынок марка покинула весной прошлого года.
Обновлено в 12:20
Футбол

Олег Кононов: «„Спартак“ ждет важная игра с очень сильным соперником»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от предстоящего в четверг матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы с «Брагой», передает спецкор «СЭ» Гоша Чернов.
Обновлено в 12:47
Армия и оружие

Эрдоган обсудит с Путиным атаку на турецкий военный конвой в Идлибе

Президент Турции Тайип Эрдоган намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным нападение на турецкий военный конвой в сирийском Идлибе, заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.
Обновлено в 12:20
Политика

Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными

Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.
Обновлено в 11:09
Энергетика

Reuters: «Роснефть» перевела экспортные контракты на оплату в евро

Компания «Роснефть» сообщила своим покупателям, что переводит новые контракты на экспорт нефтепродуктов на оплату в евро, сообщило агентство Reuters со ссылкой на пять источников в отрасли.
Обновлено в 08:44
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия

Заблокированный в шахте рабочий в Свердловской области погиб

В городе Североуральске Свердловской области завершились аварийно-спасательные работы после обвала горной породы в шахте.
Обновлено в 12:37
Политика

В США рассматривают отмену права на гражданство по рождению

Президент США Дональд Трамп сообщил, что администрация изучает возможность отмены права на гражданство по рождению.
Обновлено в 12:59
Происшествия

Неизвестный поджег мужчину на улице в Бирюлево

На юге Москвы, в Бирюлево, на улице мужчину облили горючей жидкостью и подожгли.
Обновлено в 11:01
Футбол

«Матч ТВ» покажет игру Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар»

Ранее «Матч ТВ» за две минуты до начала ответной встречи Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» отменил трансляцию.
Обновлено вчера в 14:07
Происшествия

Фюзеляж аварийно севшего в кукурузу A321 приподняли с грунта

Специалисты с помощью пневмоподушек приподняли с грунта фюзеляж самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершившего 15 августа аварийную посадку на поле с кукурузой в Подмосковье.
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия

В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома

Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.
Обновлено в 08:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Самюэль Жиго
Французский футболист
Французский футболист алжирского происхождения, защитник московского «Спартака».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное