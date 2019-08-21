На официальном ютуб-канале московского "Спартака" было опубликовано видео, посвященное столичному дерби с ЦСКА. Команды из Москвы встретились в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В ролике можно посмотреть все то, что осталось за кадром встречи столичных клубов.

«Спартак» показал, что осталось за кадром дерби с ЦСКА

Политика Трамп поддержал возвращение России в G8 Следует отметить, что предложение американского президента поддержал тогдашний премьер-министр Италии Джузеппе Конте — возвращение России в G8, по его мнению, "отвечает общим интересам", передает ФАН.

Политика Трамп назвал «неподходящей» реакцию Дании на идею покупки Гренландии Президент США Дональд Трамп завил, что покупка Гренландии была просто идея, и в отношении США должно быть проявлено уважение.

Кино Скончалась актриса Александра Назарова Ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова.

Армия и оружие Россия и Китай созвали Совбез ООН из-за ракетных разработок США Совет Безопасности ООН проведёт внеочередное заседание по вопросу ракетных разработок США, нарушающих Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Здоровье На курском свинокомплексе выявлена африканская чума свиней Проведенное исследование патологического материала из свинокомплекса «Беляевский» в Конышевском районе подтвердило заражение африканской чумой свиней.

Здоровье Российских туристов предупредили о вспышке листериоза в Испании Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке листериоза в Испании. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Гаджеты Apple начала тестировать китайские OLED-экраны для iPhone 12 Компания Apple начала тестирование OLED-дисплеев для iPhone 12 от китайской компании BOE.

Политика Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.

Политика ФРГ обвинила россиянина в незаконных поставках военному заказчику Генпрокуратура Германии предъявила обвинение россиянину в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности, сообщает ТАСС.

Общество В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал» Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.

Армия и оружие Тайвань получил на вооружение новую версию «Дымчатого леопарда» Боевой модуль бронетранспортёра CM-34 Yunpao Как передает "Warspot" со ссылкой на портал janes.com, Минобороны Тайваня объявило о начале поставок в войска новых бронетранспортёров CM-34 Yunpao (" Дымчатый леопард").

Футбол Стадион «Зенита» дисквалифицирован на одну игру за драку ОМОНа Футбольный стадион «Зенита» «Газпром Арена» дисквалифицирован на одну игру условно за драку болельщиков с ОМОНом в перерыве матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

Авто Узбекская марка Ravon вернулась на российский рынок Компания "УзАвтоМоторс СНГ" возобновила поставки машин бренда Ravon в РФ. Напомним, наш рынок марка покинула весной прошлого года.

Футбол Олег Кононов: «„Спартак“ ждет важная игра с очень сильным соперником» Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от предстоящего в четверг матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы с «Брагой», передает спецкор «СЭ» Гоша Чернов.

Армия и оружие Эрдоган обсудит с Путиным атаку на турецкий военный конвой в Идлибе Президент Турции Тайип Эрдоган намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным нападение на турецкий военный конвой в сирийском Идлибе, заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.

Политика Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.

Энергетика Reuters: «Роснефть» перевела экспортные контракты на оплату в евро Компания «Роснефть» сообщила своим покупателям, что переводит новые контракты на экспорт нефтепродуктов на оплату в евро, сообщило агентство Reuters со ссылкой на пять источников в отрасли.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.

Происшествия Заблокированный в шахте рабочий в Свердловской области погиб В городе Североуральске Свердловской области завершились аварийно-спасательные работы после обвала горной породы в шахте.

Политика В США рассматривают отмену права на гражданство по рождению Президент США Дональд Трамп сообщил, что администрация изучает возможность отмены права на гражданство по рождению.

Происшествия Неизвестный поджег мужчину на улице в Бирюлево На юге Москвы, в Бирюлево, на улице мужчину облили горючей жидкостью и подожгли.

Происшествия Фюзеляж аварийно севшего в кукурузу A321 приподняли с грунта Специалисты с помощью пневмоподушек приподняли с грунта фюзеляж самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершившего 15 августа аварийную посадку на поле с кукурузой в Подмосковье.