Футбол

«Спартак» показал, что осталось за кадром дерби с ЦСКАГазета.Ru 09:33

Спартак — ЦСКА
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 19 августа
Москва, Стадион «Спартак»
22′
Дмитрий Ефремов
Такума Нисимура
Джордан Ларссон
36′
Самуэль Жиго
59′
68′
Марио Фернандес
71′
Хердюр Магнуссен
Джордан Ларссон
Резиуан Мирзов
72′
Самуэль Жиго
79′
80′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
87′
Такума Нисимура
Яка Бийол
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
88′
90′+5′
Кирилл Набабкин
На официальном ютуб-канале московского "Спартака" было опубликовано видео, посвященное столичному дерби с ЦСКА. Команды из Москвы встретились в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В ролике можно посмотреть все то, что осталось за кадром встречи столичных клубов.
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