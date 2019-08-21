На официальном ютуб-канале московского "Спартака" было опубликовано видео, посвященное столичному дерби с ЦСКА. Команды из Москвы встретились в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В ролике можно посмотреть все то, что осталось за кадром встречи столичных клубов.

«Спартак» показал, что осталось за кадром дерби с ЦСКА

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