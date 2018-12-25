Футбол
По информации «Спорт-Экспресса», «Спартак» не возьмет на первый сбор следующих футболистов: Сальваторе Боккетти Ивелин Попов Жано Ананидзе Александр Самедов Ранее появилась информация, что московский клуб планирует расстаться с ними, а также с Артемом Тимофеевым и Романом Еременко.
Sportbox.RUвчера в 22:38
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Спорт
Биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении карьеры
Обновлено в 03:00
Политика
Верховный суд разрешил использовать шпионскую технику в личных целях
В документе указывает, что если устройства приобретались россиянами для обеспечения личной безопасности и безопасности членов семьи, для охраны автомобиля, слежения за детьми и животными, то в таких случаях эти действия не могут быть классифицированы по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" УК РФ.
Обновлено в 04:38
Происшествия
В Китае вооруженный мужчина угнал автобус и наехал на толпу людей
Отмечается, что автобус был угнан мужчиной, вооруженным ножом. Полиция задержала злоумышленника, открыто расследование.
Обновлено в 04:57
Общество
Мосгорсуд отменил приговор студенту за картинку с Пушкиным и Тесаком
Уголовное дело об экстремизме в отношении студента Евгения Корта, осужденного на год колонии-поселения, Мосгорсуд во вторник постановил отправить на новое рассмотрение в районный суд.
Обновлено в 04:35
Авто
Площадку «Соллерс» в Алабуге выбрали для серийного производства Aurus
Серийное производство машин Aurus начнется с середины 2020 года на площадке "Соллерс" в Алабуге, сказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью ТАСС.
Обновлено в 00:22
Происшествия
Спутник обнаружил аномалию в районе обрушения сопки под Хабаровском
В Хабаровском крае в районе обрушения в реку Бурея вершины одной из сопок обнаружена термическая аномалия.
Обновлено вчера в 23:42
Общество
Мэр Клинцов пообещал возместить расходы на поездку детей в Турцию
Мэр Клинцов Олег Шкуратов заявил о готовности возместить благотворительному фонду имени Андрея Карлова расходы на организацию поездки детей в Турцию.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие
В ДНР заявили о прибытии в Донбасс состава с ядовитым веществом
На подконтрольную силовикам территорию недалеко от Донецка прибыл железнодорожный состав с сильнодействующим ядом, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено в 04:24
Общество
Поклонская на коне поздравила россиян с Новым годом
Депутат Госдумы Наталья Поклонская опубликовала в твиттере видео с новогодним поздравлением для россиян.
Обновлено в 03:45
Общество
Роскачество проверило шампанское российского производства
Роскачество подвело итоги исследования шампанского российского производства, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на организацию.
Обновлено в 02:21
Происшествия
Лидера фанатской группировки ЦСКА задержали в Москве, сообщают СМИ
Лидер фанатской группировки ЦСКА White Horse Илья Златогоров был задержан ранним утром 25 декабря у себя дома, сообщает "360".
Обновлено в 05:07
Экономика
Силуанов заявил о необходимости реформировать Росстат
Росстат нуждается в обновлении принципов и методов работы, ему нужно обеспечить коммуникацию с налоговой службой.
Обновлено вчера в 13:11
Политика
Депутат Рады Мосийчук опять избил тростью оппонента во время ток-шоу
Очередная битва произошла в эфире украинского телевидения – депутат Верховной рады Игорь Мосийчук с тростью набросился на политолога Александра Семченко.
Обновлено в 03:43
Политика
Трамп объяснил мальчику, до скольких лет можно верить в Санта-Клауса
Президент США Дональд Трамп во время разговора с семилетним мальчиком спросил его, верит ли он в Санта-Клауса.
Обновлено в 01:24
Политика
Силуанов уличил Белоруссию в нарушении таможенного режима с Россией
Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов заявил, что из Белоруссии в Россию попадают санкционные и контрафактные товары.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Против сына Игоря Талькова возбудили уголовное дело
Обновлено в 04:15
Космос
В S7 Space анонсировали создание орбитального космодрома
Как стало известно, представители частной российской компании анонсировали создание орбитального космодрома, необходимого для освоения дальнего космоса.
Обновлено в 04:10
Транспорт
«Известия»: на российских дорогах повысят скоростной лимит
На ряде федеральных трасс России могут повысить макисмальную разрешенную скорость до 110 км/ч.
Обновлено в 00:36
Происшествия
Институт астрономии РАН исключил падение метеорита в Хабаровском крае
Возможно, просто не заметили Полностью исключать версию падения метеорита нельзя, считает ведущий научный сотрудник Школы естественных наук Дальневосточного федерального университета Евгений Зубко.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия
В Тольятти убита 16-летняя вице-чемпионка по плаванию
16-летняя пловчиха найдена убитой в Тольятти, сообщил 24 декабря телеканал НТВ.
Обновлено вчера в 15:31
Армия и оружие
Минобороны РФ представило юмористический календарь на 2019 год
Дизайнеры Минобороны России изготовили календарь на 2019 год с элементами военного юмора.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Организатору убийства Старовойтовой отказали в УДО
Брасовский районный суд Брянской области отказался выпустить из колонии Юрия Колчина, признанного виновным в организации убийства Галины Старовойтовой.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Медведь задрал приютившего его охотника в Челябинской области
В Челябинской области медведь задрал местного охотника и двух собак. Инцидент произошел вечером 24 декабря в частном секторе города Озерск.
Обновлено в 05:12
Экономика
В Петербурге построят еще один завод Hyundai
В Петербурге автоконцерн Hyundai построит завод по производству двигателей и коробок передач для выпускаемых автомобилей.
Обновлено в 03:57
Энергетика
Мировые цены на нефть рухнули на 5%
Вечером 24 декабря стоимость мартовских фьючерсов на нефть североморской марки Brent впервые с 13 июля 2017 года снизилась на 5,7% — до 50,7 доллара за баррель.
Обновлено вчера в 14:10
Политика
В Киеве испугались утраты документов об «украинском Крыме»
Разрыв Киевом Договора о дружбе с Россией сделает украинские позиции в притязании на Крым еще более слабыми, спрогнозировал экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.
Обновлено вчера в 16:08
Армия и оружие
В Минске назвали «угрозой» размещение военной базы США в Польше
Глава белорусского военного ведомства дал понять, что официальный Минск будет рассматривать в качестве угрозы размещение любых иностранных военных баз на сопредельных территориях, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:14
Политика
УПЦ обратится в Конституционный суд из-за закона о ее переименовании
Глава юридического отдела канонической Украинской православной церкви Александр Бахов заявил, что УПЦ в связи с принятием закона о ее переименовании инициирует обращение в Конституционный суд.
Обновлено в 02:54
Общество
Брянский губернатор раскритиковал отправку детей чиновников в Турцию
Губернатор Брянской области Александр Богомаз прокомментировал ситуацию с бесплатной поездкой в Турцию детей представителей местной номенклатуры.
Обновлено вчера в 06:51
Происшествия
Экс-главу «Росалкогольрегулирования» объявили в международный розыск
Следственный комитет России попросил заочно арестовать экс-главу «Росалкогольрегулирования» Игоря Чуяна.
Обновлено в 05:07