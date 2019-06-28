Футбол

«Спартак» подтвердил согласование трансфера Зе Луиша в «Порту»RT на русском вчера в 08:51

Как сообщает пресс-служба красно-белых, официально трансфер вступит в силу после успешного прохождения игроком медосмотра. Условия, на которых Зе Луиш перешёл в «Порту», не разглашаются. 28-летний форвард играл за «Спартак» с 2015 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Прощай, Бонифаций. Каким запомнился Зе Луиш

Советский спортвчера в 13:21

🔝Зе Луиш ушел из «Спартака», Новосельцев и Цаллагов – из «Зенита», «Тоттенхэм» купил Ндомбеле. Трансферный дайджест Sports.ru📢

Sports.ruвчера в 15:50

Андреа Романьоли продолжит карьеру в «Спартаке»

Все про Спорт ру01 июля в 15:10

«Спартак» без Зе Луиша. Как это будет

Спорт-Экспрессвчера в 17:10

Самые любимые легионеры РПЛ: Зе Луиш, Промес, Кришито и другие

Чемпионатвчера в 11:00

«Спартак» продал лучшего бомбардира. Кем теперь атаковать?

Матч ТВвчера в 10:11

Трансфер Зе Луиша в «Порту» превысил 10 млн евро

Sport24.ruвчера в 09:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 00:52, Вашингтон
Происшествия

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Обновлено вчера в 08:52
Общество

В Якутии за 6 лет выделят на кино почти полмиллиарда рублей

Глава Якутии поручил правительству предусмотреть в бюджете республики ежегодно не менее 80 млн рублей вплоть до 2026 года.
Обновлено в 00:35
Армия и оружие

Погибшие подводники служили в Петергофе

Обновлено вчера в 19:32
Экономика

ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»

Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».
Обновлено вчера в 12:51
Авто

«АвтоВАЗ» решил остановить производство из-за срыва поставок

Обновлено вчера в 23:32
Экономика

В Мексике дорожает национальный напиток текила

Любителям мексиканского национального алкогольного напитка текилы за последние четыре года пришлось на 23% увеличить свои траты на его приобретение из-за роста цены производства и высокого спроса на этот вид алкоголя, сообщает портал Financiero.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия

СМИ: власти Китая задержали 8,5 тыс. человек за поддельные продукты питания

Китайские правоохранительные органы с января по май произвели задержание примерно 8,5 тыс. человек, подозреваемых в производстве и поставке на рынок широкого спектра поддельной пищевой продукции.
Обновлено вчера в 23:50
Политика

Лукашенко предложил белорусам выбирать между НАТО и Россией

Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя критику поправок к закону о службе в армии, заявил, что у граждан, не желающих самим защищать страну, остается два варианта: или просить защиты у НАТО, или у России.
Обновлено вчера в 17:43
Происшествия

Красноярец открыл стрельбу по соседям из-за громкой музыки

Красноярец открыл стрельбу на улице из ружья из-за громкой музыки, против него возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщили РИА Новости в красноярской полиции.
Обновлено вчера в 23:28
Общество

Около 600 тыс. жителей города в Японии эвакуируют из-за ливней

Власти японского города Кагосима на острове Кюсю приняли решение срочно эвакуировать почти 600 тыс. жителей из-за обрушившихся на этот район ливней.
Обновлено вчера в 22:30
Спорт

Девять человек пострадали при обрушении на спортивных играх в Якутии

Девять человек пострадали во время республиканских VII Спортивных игр в многофункциональном спортивном зале имени Н. Захарова-Сахаачча в Амгинском улусе Якутии в результате обрушения деревянной конструкции, сообщает РИА "Новости" .
Обновлено вчера в 23:57
Политика

Дерипаска рассказал о допросе ФБР по «российскому вмешательству»

Бизнесмен Олег Дерипаска рассказал о своем участии в расследовании дела о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.
Обновлено вчера в 12:13
Футбол

Бразилия обыграла Аргентину и оставила Месси без Кубка Америки

Аргентина сыграет в поединке за третье место, а Месси таким образом лишился очередного шанса выиграть первый Кубок Америки.
Обновлено вчера в 22:30
Общество

Открылся новый салон «Сахалин-Оптик»

Две недели назад одна из ведущих компаний Сахалинской области в области реализации средств коррекции зрения "Сахалин-Оптик" открыла салон по продаже очковой и контактной оптики.
Обновлено вчера в 18:05
Общество

Умер создатель Ford Mustang Ли Якокка

Бывший глава корпорации Chrysler и создатель автомобиля Ford Mustang Ли Якокка умер в возрасте 94 лет.
Обновлено вчера в 22:52
Здоровье

«Веранды здоровья» открылись в девяти московских парках

Обновлено в 00:40
Армия и оружие

В России завершили создание проекта вертолета «Минога»

Обновлено вчера в 21:11
Общество

Определены города с самым высоким ростом зарплат

Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Политика

В Киеве заявили о согласии на обмен пленными в Донбассе

Дарка Олифер, пресс-секретарь официального представителя Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы, заявила, что в Киеве не возражают против обмена пленными в формате «все установленные на всех установленных».
Обновлено вчера в 21:19
Гаджеты

Xiaomi представила сразу три новых смартфона

Компания Xiaomi представила новую линейку смартфонов Mi CC9.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия

В Кузбассе опекуны истязали и убили двух детей

В Кемеровской области опекунов, которые истязали и убили двоих детей, приговорили к шестнадцати и пятнадцати годам лишения свободы.
Обновлено вчера в 07:41
Происшествия

В Екатеринбурге застрелили бывшего лидера уральских киргизов

В Екатеринбурге убили бизнесмена Камчы Каримова, который ранее занимал пост главы киргизской диаспоры в городе.
Обновлено вчера в 11:36
Теннис

Шарапова отказалась от продолжения матча и вылетела с Уимблдона

Российская теннисистка Мария Шарапова отказалась от продолжения встречи первого круга Уимблдона и вылетела из дальнейшей борьбы за трофей.
Обновлено вчера в 12:55
Здоровье

Роспотребнадзор намерен создать календарь прививок для пожилых людей

Роспотребнадзор предложил сделать календарь прививок для пожилых людей.
Обновлено вчера в 23:44
Политика

Трамп опечалился отсутствием графы «гражданство» в переписи населения

Президент США Дональд Трамп отреагировал на данные о том, что на бланках для переписи населения в 2020 году не будет графы "гражданство".
Обновлено вчера в 23:32
Общество

Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

Обновлено вчера в 08:29
Финансы

Корпоративный портфель ПСБ вырос на 108 млрд рублей

Сегодня, 3 июля 2019 года, стало известно, что за последние два месяца корпоративный портфель ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) увеличился на 107,5 млрд, до 722,5 млрд рублей.
Обновлено в 00:19
Политика

Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми

Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
Обновлено вчера в 15:47
Наука

«Человек врет в двух измерениях»: о роли нейросетей в определении лжи

Б. Г.: Фальшивые отзывы только бизнесу были бы выгодны, а тут люди врут, чтобы получить деньги.
Обновлено 01 июля в 07:34
Политика

Зеленский рассмешил участников конференции в Торонто

Обновлено в 00:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Зе Луиш
Кабо-вердийский футболист
Кабо-вердианский футболист, нападающий московского «Спартака» и сборной Кабо-Верде.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное