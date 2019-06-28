Футбол
«Спартак» подтвердил согласование трансфера Зе Луиша в «Порту»RT на русском вчера в 08:51
Как сообщает пресс-служба красно-белых, официально трансфер вступит в силу после успешного прохождения игроком медосмотра. Условия, на которых Зе Луиш перешёл в «Порту», не разглашаются. 28-летний форвард играл за «Спартак» с 2015 года.
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Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Обновлено вчера в 08:52
Общество
В Якутии за 6 лет выделят на кино почти полмиллиарда рублей
Глава Якутии поручил правительству предусмотреть в бюджете республики ежегодно не менее 80 млн рублей вплоть до 2026 года.
Обновлено в 00:35
Армия и оружие
Погибшие подводники служили в Петергофе
Обновлено вчера в 19:32
Экономика
ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»
Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».
Обновлено вчера в 12:51
Авто
«АвтоВАЗ» решил остановить производство из-за срыва поставок
Обновлено вчера в 23:32
Экономика
В Мексике дорожает национальный напиток текила
Любителям мексиканского национального алкогольного напитка текилы за последние четыре года пришлось на 23% увеличить свои траты на его приобретение из-за роста цены производства и высокого спроса на этот вид алкоголя, сообщает портал Financiero.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
СМИ: власти Китая задержали 8,5 тыс. человек за поддельные продукты питания
Китайские правоохранительные органы с января по май произвели задержание примерно 8,5 тыс. человек, подозреваемых в производстве и поставке на рынок широкого спектра поддельной пищевой продукции.
Обновлено вчера в 23:50
Политика
Лукашенко предложил белорусам выбирать между НАТО и Россией
Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя критику поправок к закону о службе в армии, заявил, что у граждан, не желающих самим защищать страну, остается два варианта: или просить защиты у НАТО, или у России.
Обновлено вчера в 17:43
Происшествия
Красноярец открыл стрельбу по соседям из-за громкой музыки
Красноярец открыл стрельбу на улице из ружья из-за громкой музыки, против него возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщили РИА Новости в красноярской полиции.
Обновлено вчера в 23:28
Общество
Около 600 тыс. жителей города в Японии эвакуируют из-за ливней
Власти японского города Кагосима на острове Кюсю приняли решение срочно эвакуировать почти 600 тыс. жителей из-за обрушившихся на этот район ливней.
Обновлено вчера в 22:30
Спорт
Девять человек пострадали при обрушении на спортивных играх в Якутии
Девять человек пострадали во время республиканских VII Спортивных игр в многофункциональном спортивном зале имени Н. Захарова-Сахаачча в Амгинском улусе Якутии в результате обрушения деревянной конструкции, сообщает РИА "Новости" .
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Дерипаска рассказал о допросе ФБР по «российскому вмешательству»
Бизнесмен Олег Дерипаска рассказал о своем участии в расследовании дела о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.
Обновлено вчера в 12:13
Футбол
Бразилия обыграла Аргентину и оставила Месси без Кубка Америки
Аргентина сыграет в поединке за третье место, а Месси таким образом лишился очередного шанса выиграть первый Кубок Америки.
Обновлено вчера в 22:30
Общество
Открылся новый салон «Сахалин-Оптик»
Две недели назад одна из ведущих компаний Сахалинской области в области реализации средств коррекции зрения "Сахалин-Оптик" открыла салон по продаже очковой и контактной оптики.
Обновлено вчера в 18:05
Общество
Умер создатель Ford Mustang Ли Якокка
Бывший глава корпорации Chrysler и создатель автомобиля Ford Mustang Ли Якокка умер в возрасте 94 лет.
Обновлено вчера в 22:52
Здоровье
«Веранды здоровья» открылись в девяти московских парках
Обновлено в 00:40
Армия и оружие
В России завершили создание проекта вертолета «Минога»
Обновлено вчера в 21:11
Общество
Определены города с самым высоким ростом зарплат
Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Политика
В Киеве заявили о согласии на обмен пленными в Донбассе
Дарка Олифер, пресс-секретарь официального представителя Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы, заявила, что в Киеве не возражают против обмена пленными в формате «все установленные на всех установленных».
Обновлено вчера в 21:19
Гаджеты
Xiaomi представила сразу три новых смартфона
Компания Xiaomi представила новую линейку смартфонов Mi CC9.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
В Кузбассе опекуны истязали и убили двух детей
В Кемеровской области опекунов, которые истязали и убили двоих детей, приговорили к шестнадцати и пятнадцати годам лишения свободы.
Обновлено вчера в 07:41
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили бывшего лидера уральских киргизов
В Екатеринбурге убили бизнесмена Камчы Каримова, который ранее занимал пост главы киргизской диаспоры в городе.
Обновлено вчера в 11:36
Теннис
Шарапова отказалась от продолжения матча и вылетела с Уимблдона
Российская теннисистка Мария Шарапова отказалась от продолжения встречи первого круга Уимблдона и вылетела из дальнейшей борьбы за трофей.
Обновлено вчера в 12:55
Здоровье
Роспотребнадзор намерен создать календарь прививок для пожилых людей
Роспотребнадзор предложил сделать календарь прививок для пожилых людей.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Трамп опечалился отсутствием графы «гражданство» в переписи населения
Президент США Дональд Трамп отреагировал на данные о том, что на бланках для переписи населения в 2020 году не будет графы "гражданство".
Обновлено вчера в 23:32
Общество
Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска
Обновлено вчера в 08:29
Финансы
Корпоративный портфель ПСБ вырос на 108 млрд рублей
Сегодня, 3 июля 2019 года, стало известно, что за последние два месяца корпоративный портфель ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) увеличился на 107,5 млрд, до 722,5 млрд рублей.
Обновлено в 00:19
Политика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми
Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
Обновлено вчера в 15:47
Наука
«Человек врет в двух измерениях»: о роли нейросетей в определении лжи
Б. Г.: Фальшивые отзывы только бизнесу были бы выгодны, а тут люди врут, чтобы получить деньги.
Обновлено 01 июля в 07:34
Политика
Зеленский рассмешил участников конференции в Торонто
Обновлено в 00:38