Как сообщает пресс-служба красно-белых, официально трансфер вступит в силу после успешного прохождения игроком медосмотра. Условия, на которых Зе Луиш перешёл в «Порту», не разглашаются. 28-летний форвард играл за «Спартак» с 2015 года.

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