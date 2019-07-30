Футбол
«Спартак» подтвердил продажу Фернандо в «Бэйцзин Гоань»Российская газета 06:31
Бразильский полузащитник "Спартака" Фернандо официально перешел в китайский клуб "Бэйцзин Гоань". Официальный сайт "Спартака" объявил о переходе бразильца в китайский клуб. Сумма трансфера не сообщается, однако как ранее сообщала "РГ", она составит не менее 15 млн евро.
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