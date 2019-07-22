Футбол

«Спартак» подтвердил переход Ханни в катарскую «Аль-Гарафу»Спорт-Экспресс 14:25

"Спартак" и "Аль-Гарафа" согласовали условия трансфера полузащитника Софьяна Ханни, информирует официальный сайт красно-белых. 28-летний алжирский футболист подписал контракт с катарским клубом.
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Полузащитник «Спартака» Ханни перешёл в катарскую «Аль-Гарафу»

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Цорн: переход Ханни в «Аль-Гарафу» – обоюдное решение игрока и «Спартака»

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Гендиректор «Спартака»: «Переход Ханни — обоюдное решение игрока и клуба»

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«Желаем успехов в новом клубе». «Спартак» подтвердил трансфер Ханни в «Аль-Гарафа»

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«Софьян хотел получать больше игровой практики». «Спартак» продал Ханни в Катар

Sport24.ru16:45

«Спартак» подтвердил переход Ханни в катарскую «Аль-Гарафу»

Спорт-Экспресс14:25
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