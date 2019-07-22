Футбол
«Спартак» подтвердил переход Ханни в катарскую «Аль-Гарафу»Спорт-Экспресс 10:25
"Спартак" и "Аль-Гарафа" согласовали условия трансфера полузащитника Софьяна Ханни, информирует официальный сайт красно-белых. 28-летний алжирский футболист подписал контракт с катарским клубом.
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 20:26, Вашингтон
Политика
Партия «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную раду
Обновлено вчера в 13:41
Технологии
Роскомнадзор не нашел у Ozon утечки данных клиентов
В ведомстве сочли убедительной информацию компании о том, что база данных была собрана неизвестными из различных источников Интернет-магазин Ozon предоставил Роскомнадзору информацию об утечке персональных данных почти полумиллиона своих клиентов, сообщает Интерфакс.
Обновлено в 15:49
Шоу-бизнес
Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице
В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс. Однако все прошло тихо, без лишних изысков.
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Политика
США объявили о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива
США выстраивают коалицию для патрулирования Ормузского пролива, к ней присоединятся страны "по всему миру", заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 19:14
Политика
Лукашенко призвал ЕС помочь Украине
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Украину «общей бедой» Брюсселя и Минска, призвав Евросоюз оказать помощь в стабилизации ситуации.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасиловании
Обновлено в 16:03
Экономика
Производители повседневных товаров сократили размер упаковок до 20%
С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств.
Обновлено в 14:59
Общество
Приморье переживает последствия мощного тайфуна
Жители Приморского края страдают от последствий тайфуна «Данас».
Обновлено в 00:22
Музыка
Metallica в Москве спела «Группу крови» Виктора Цоя на русском
Легендарная группа группа Metallica дала большой концерт в Москве. Выступление в "Лужниках" включало фильм-концерт в формате 3D.
Обновлено в 03:04
Кино
«Мстители: Финал» назван самым кассовым фильмом в истории
Фильм «Мстители: Финал» стал самым кассовым фильмом в мировой истории, сообщают «Известия».
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес
Ведущая Юлия Бордовских развелась с мужем
Юлия Бордовских рассказала, что оформила развод. Однако о расставании с мужем она не жалеет.
Обновлено в 09:02
Транспорт
Счетная палата заявила об угрозе перебоев в авиасообщении над Москвой
Аудиторы Счетной палаты зафиксировали срыв сроков и порядка реконструкции объектов аэропорта "Домодедово", что может привести к перебоям в работе воздушной гавани, а также всего Московского авиаузла, сообщает "Российская газета" со ссылкой на отчет ведомства.
Обновлено в 19:37
Происшествия
Следком опубликовал видео задержания сотрудника МЧС в Чите
Краевой Следком опубликовал видео задержания.
Обновлено в 05:29
Общество
Гороскоп на вторник, 23 июля: ощущается влияние позитивных тенденций
Астропрогноз на вторник, 23 июля, обещает представителям всех знаков Зодиака удачный день с сильным влиянием позитивных тенденций.
Обновлено в 09:28
Общество
Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет
Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
Обновлено в 13:43
Политика
Помпео рассказал, что США «упрашивали» Россию соблюдать договоры
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты «упрашивал» РФ не нарушать важные договоры.
Обновлено в 13:40
Кино
Минкульт выделит деньги на новые серии «Веселой карусели» и «Умки»
Министерство культуры выделит деньги на создание новых эпизодов мультфильмов «Веселая карусель», «Приключения Пети и волка» и «Умка».
Обновлено в 13:39
Армия и оружие
В Британии признали неспособность флота защитить интересы страны
Замминистра обороны Великобритании Тобиас Элвуд признал, что британские ВМС не способны защищать интересы Соединенного Королевства во всем мире, пишет газета The Times.
Обновлено в 11:36
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины и России
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил разработать закон, который будет регламентировать отношения между Россией и Украиной.
Обновлено в 18:05
Шоу-бизнес
Наталья Рудова похвасталась приглашением на промо ожидаемого фильма
Звезда экрана рассказала подписчикам о большом количестве положительных эмоций от упомянутого приглашения на промо фильма "Однажды в Голливуде".
Обновлено в 20:04
Политика
Об опасности победы партии Зеленского предупредила Die Welt
Сокрушительная победа партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду имеет значение для всего континента, пишет Die Welt.
Обновлено в 07:31
Политика
Лидер партии «Слуга народа» исключил амнистию ополченцев Донбасса
Лидер политической силы "Слуга народа" Разумков в эфире украинского телеканала ICTV заявил, что действующая украинская власть не рассматривает возможность амнистии военнослужащим и участникам боевых действий в Донбассе со стороны Народных Республик.
Обновлено в 16:52
Единоборства
Федор Чудинов хочет боксировать за полноценный титул
Обновлено в 19:49
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Происшествия
В 16 штатах Венесуэлы произошло отключение электричества
Обновлено в 18:59
Теннис
Самсонова победила Форлис и вышла во второй круг турнира в Палермо
Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй круг турнира в Палермо.
Обновлено в 19:35
Политика
Царев рассказал, как Зеленский завершит войну в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский закончит войну в Донбассе и вернет подачу воды в Крым, заявил украинский экс-депутат Олег Царев в интервью Федеральному агентству новостей.
Обновлено в 10:42
Экономика
Банк «Россия» подал к Utair иск на 155 млн рублей
Банк "Россия" подал в Арбитражный суд Москвы иск к авиакомпании Utair на 155,35 млн руб. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел, обратил внимание РБК.
Обновлено в 11:54