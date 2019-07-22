Футбол
«Спартак» подтвердил переход Ханни в катарскую «Аль-Гарафу»Спорт-Экспресс 10:25
"Спартак" и "Аль-Гарафа" согласовали условия трансфера полузащитника Софьяна Ханни, информирует официальный сайт красно-белых. 28-летний алжирский футболист подписал контракт с катарским клубом.
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Армия и оружие
Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря, заявила пресс-служба Комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Корея.
Обновлено в 22:49
Политика
Бурбулис опроверг планы продажи Карелии Финляндии
В воскресенье, 21 июля, финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на экс-заместителя главы МИДа России (в 1990–1991 годах) Андрея Федорова сообщила, что руководство России обсуждало продажу Карелии и планировало получить за нее $15 млрд.
Обновлено в 15:05
Происшествия
В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь
Обновлено в 15:47
Политика
Царев рассказал, как Зеленский завершит войну в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский закончит войну в Донбассе и вернет подачу воды в Крым, заявил украинский экс-депутат Олег Царев в интервью Федеральному агентству новостей.
Обновлено в 10:42
Общество
«Музей отвратительной еды» открылся в Швеции
"Музей" открылся в конце 2018 года. Он стал настолько популярен, что после трех месяцев работы отправился в тур.
Обновлено в 22:40
Политика
Массовые отключения электричества произошли во всех штатах Венесуэлы
В Каракасе и всех 23 штатах Венесуэлы наблюдаются массовые отключения электроэнергии, сообщает El Nacional.
Обновлено в 22:00
Происшествия
Пять человек отравились газом на предприятии в Китае
Пять человек погибли в результате отравления газом на территории китайской биохимической компании Great Wall Biochemical Engineering, расположенной в уезде Хуайлай провинции Хэбэй.
Обновлено в 23:15
Общество
В трех районах Магаданской области выпал снег
Мокрый снег шел ночью в Сусаманском, Омсукчанском и Ягоднинском районах Магаданской области, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Колымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Обновлено в 22:33
Общество
Россияне поддержали идею запрета продажи алкоголя в жилых домах
Руководитель общественного движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев рассказал, что большинство россиян поддерживает идею запрета продажи алкоголя в жилых домах.
Обновлено в 21:17
Политика
Партия Зеленского лидирует по итогам обработки более 90% протоколов
Партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 43,10% голосов.
Обновлено в 20:38
Транспорт
Росстандарт предложил сократить размеры парковочных мест на улицах
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) предлагает пересмотреть стандартный размер машино-места для легковых автомобилей на городских парковках.
Обновлено в 21:52
Происшествия
Из-за железнодорожной аварии в Коми нарушено движение поездов
Из-за размыва пути и схода вагонов с углем на станции Керки Северной железной дороги в республике Коми компания «РЖД» была вынуждена приостановить продажу билетов на ряд поездов, пишет «Российская газета».
Обновлено в 12:29
Политика
Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав России
Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, когда и на каких условиях Украина войдет в состав России.
Обновлено в 22:05
Общество
Алтайский край затянуло дымом сибирских природных пожаров
Обновлено в 23:15
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено в 19:41
Политика
Зеленский назвал качества будущего премьера Украины
Президент Украины Владимир Зеленский проголосовал на выборах в Верховную Раду вместе со своей супругой.
Обновлено вчера в 09:02
Общество
В Кемерово ввели режим НМУ из-за лесных пожаров в Красноярском крае
Напомним, на прошлой неделе министр экологии Красноярского края Павел Корчашкин сказал, что режим неблагоприятных метеоусловий в Красноярске не вводится по той причине, что превышений промышленных выбросов не зафиксировано.
Обновлено в 03:27
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Кино
Минкультуры выделит деньги на новые серии «Умки» и «Веселой карусели»
Деньги получат, в том числе, 10 мультфильмов от студии «Союзмоультфильм».
Обновлено в 16:03
Политика
Путин возглавил набсовет организации «Россия – страна возможностей»
Президент России Владимир Путин возглавил наблюдательный совет организации «Россия – страна возможностей».
Обновлено в 08:43
Политика
Иран раскрыл и ликвидировал шпионскую сеть ЦРУ
Иранские СМИ сообщили, что власти исламской республики раскрыли и уничтожили шпионскую сеть ЦРУ, в которую входило 17 человек.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие
Британия признала неспособность своих ВМС защитить интересы страны
"Наши ВМС слишком малы, чтобы защищать свои интересы по всему миру", - цитирует ТАСС.
Обновлено в 20:41
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о российском ударе по рынку в Сирии
Министерство обороны РФ распространило заявление, в котором опровергается сообщение об ударе российских самолетов по рынку в Сирии.
Обновлено в 07:20
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Энергетика
Названы сроки вытеснения «грязной» нефти с территории Белоруссии
Первый вице-президент «Транснефти» Максим Гришанин назвал сроки вытеснения некондиционной нефти с повышенным содержанием хлорорганики из системы магистральных трубопроводов на территории Белоруссии.
Обновлено в 18:03
Политика
Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев
Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.
Обновлено в 14:33
Политика
МИД РФ назвал выборы в Раду голосованием надежды
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля 2019 года.
Обновлено в 12:51