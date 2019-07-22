Футбол

«Спартак» подтвердил переход Ханни в катарскую «Аль-Гарафу»Спорт-Экспресс 10:25

"Спартак" и "Аль-Гарафа" согласовали условия трансфера полузащитника Софьяна Ханни, информирует официальный сайт красно-белых. 28-летний алжирский футболист подписал контракт с катарским клубом.
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Ханни представили в качестве игрока «Аль-Гарафы». ФОТО

Sport.ru17:59

Ханни представили в качестве игрока «Аль-Гарафы». Фото

Спорт-Экспресс16:38

Ханни подписал контракт с катарским клубом

Советский спорт10:04

Ханни официально представлен в качестве игрока «Аль-Гарафы»

Sportbox.RU16:52

Цорн: переход Ханни в «Аль-Гарафу» – обоюдное решение игрока и «Спартака»

Чемпионат11:30

«Софьян хотел получать больше игровой практики». «Спартак» продал Ханни в Катар

Sport24.ru12:45

Ханни официально представлен в качестве игрока «Аль-Гарафы»

Матч ТВ16:52
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Армия и оружие

Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря, заявила пресс-служба Комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Корея.
Обновлено в 22:49
Политика

Бурбулис опроверг планы продажи Карелии Финляндии

В воскресенье, 21 июля, финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на экс-заместителя главы МИДа России (в 1990–1991 годах) Андрея Федорова сообщила, что руководство России обсуждало продажу Карелии и планировало получить за нее $15 млрд.
Обновлено в 15:05
Происшествия

В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь

Обновлено в 15:47
Политика

Царев рассказал, как Зеленский завершит войну в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский закончит войну в Донбассе и вернет подачу воды в Крым, заявил украинский экс-депутат Олег Царев в интервью Федеральному агентству новостей.
Обновлено в 10:42
Общество

«Музей отвратительной еды» открылся в Швеции

"Музей" открылся в конце 2018 года. Он стал настолько популярен, что после трех месяцев работы отправился в тур.
Обновлено в 22:40
Политика

Массовые отключения электричества произошли во всех штатах Венесуэлы

В Каракасе и всех 23 штатах Венесуэлы наблюдаются массовые отключения электроэнергии, сообщает El Nacional.
Обновлено в 22:00
Происшествия

Пять человек отравились газом на предприятии в Китае

Пять человек погибли в результате отравления газом на территории китайской биохимической компании Great Wall Biochemical Engineering, расположенной в уезде Хуайлай провинции Хэбэй.
Обновлено в 23:15
Общество

В трех районах Магаданской области выпал снег

Мокрый снег шел ночью в Сусаманском, Омсукчанском и Ягоднинском районах Магаданской области, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Колымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Обновлено в 22:33
Общество

Россияне поддержали идею запрета продажи алкоголя в жилых домах

Руководитель общественного движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев рассказал, что большинство россиян поддерживает идею запрета продажи алкоголя в жилых домах.
Обновлено в 21:17
Политика

Партия Зеленского лидирует по итогам обработки более 90% протоколов

Партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 43,10% голосов.
Обновлено в 20:38
Транспорт

Росстандарт предложил сократить размеры парковочных мест на улицах

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) предлагает пересмотреть стандартный размер машино-места для легковых автомобилей на городских парковках.
Обновлено в 21:52
Происшествия

Из-за железнодорожной аварии в Коми нарушено движение поездов

Из-за размыва пути и схода вагонов с углем на станции Керки Северной железной дороги в республике Коми компания «РЖД» была вынуждена приостановить продажу билетов на ряд поездов, пишет «Российская газета».
Обновлено в 12:29
Политика

Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав России

Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, когда и на каких условиях Украина войдет в состав России.
Обновлено в 22:05
Общество

Алтайский край затянуло дымом сибирских природных пожаров

Обновлено в 23:15
Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено в 19:41
Политика

Зеленский назвал качества будущего премьера Украины

Президент Украины Владимир Зеленский проголосовал на выборах в Верховную Раду вместе со своей супругой.
Обновлено вчера в 09:02
Общество

В Кемерово ввели режим НМУ из-за лесных пожаров в Красноярском крае

Напомним, на прошлой неделе министр экологии Красноярского края Павел Корчашкин сказал, что режим неблагоприятных метеоусловий в Красноярске не вводится по той причине, что превышений промышленных выбросов не зафиксировано.
Обновлено в 03:27
Общество

Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Кино

Минкультуры выделит деньги на новые серии «Умки» и «Веселой карусели»

Деньги получат, в том числе, 10 мультфильмов от студии «Союзмоультфильм».
Обновлено в 16:03
Политика

Путин возглавил набсовет организации «Россия – страна возможностей»

Президент России Владимир Путин возглавил наблюдательный совет организации «Россия – страна возможностей».
Обновлено в 08:43
Политика

Иран раскрыл и ликвидировал шпионскую сеть ЦРУ

Иранские СМИ сообщили, что власти исламской республики раскрыли и уничтожили шпионскую сеть ЦРУ, в которую входило 17 человек.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие

Британия признала неспособность своих ВМС защитить интересы страны

"Наши ВМС слишком малы, чтобы защищать свои интересы по всему миру", - цитирует ТАСС.
Обновлено в 20:41
Происшествия

В Петербурге убили гражданскую активистку Елену Григорьеву

Обновлено в 12:03
Армия и оружие

Минобороны опровергло данные о российском ударе по рынку в Сирии

Министерство обороны РФ распространило заявление, в котором опровергается сообщение об ударе российских самолетов по рынку в Сирии.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие

Россия и Турция обсуждают совместное производство компонентов С-400

Обновлено в 15:30
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Энергетика

Названы сроки вытеснения «грязной» нефти с территории Белоруссии

Первый вице-президент «Транснефти» Максим Гришанин назвал сроки вытеснения некондиционной нефти с повышенным содержанием хлорорганики из системы магистральных трубопроводов на территории Белоруссии.
Обновлено в 18:03
Политика

Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев

Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.
Обновлено в 14:33
Авто

Производство УАЗ «Патриот» могут перенести из Ульяновска в Елабугу

Обновлено в 07:21
Политика

МИД РФ назвал выборы в Раду голосованием надежды

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля 2019 года.
Обновлено в 12:51
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