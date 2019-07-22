Футбол
«Спартак» подтвердил переход Ханни в катарскую «Аль-Гарафу»Спорт-Экспресс 10:25
"Спартак" и "Аль-Гарафа" согласовали условия трансфера полузащитника Софьяна Ханни, информирует официальный сайт красно-белых. 28-летний алжирский футболист подписал контракт с катарским клубом.
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 20:58, Вашингтон
Происшествия
В Петербурге убита ЛГБТ-активистка
Обновлено в 12:00
Политика
Вакарчук предложил узаконить «сосуществование» Украины и России
Лидер украинской партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что необходимо создать закон об отношениях российской и украинской стороны.
Обновлено в 17:52
Экономика
20 регионов России вышли в лидеры по просрочке кредитов
В 20 российских регионах зафиксирован уровень просрочки по кредитам выше среднего по стране.
Обновлено в 16:00
Политика
СМИ: Олег Кожемяко может сменить на посту полпреда Юрия Трутнева
Олег Кожемяко может сменить место работы и стать дальневосточным полпредом.
Обновлено в 20:29
Происшествия
«Ъ» стали известны подробности трагедии на глубоководной станции АС-31
Тремя днями ранее атомная лодка-носитель «Подмосковье» доставила пристыкованную к ней станцию на полигон Северного флота в Мотовском заливе Баренцева моря, где два сменных экипажа АС-31 проверяли работу устройств и механизмов глубоководного аппарата после планового техобслуживания.
Обновлено в 18:49
Футбол
«Манчестер Сити» обвинили в неуважении к китайским болельщикам
20 июля в Шанхае прошел финал турнира Премьер-лига Азия Трофи "Вулверхэмптон" — "Манчестер Сити".
Обновлено в 20:33
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Были названы самые угоняемые автомобили в России. На втором месте Kia Rio, на третьей строчке — Kia Ceed.
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Происшествия
В Москве двое на Porsche похитили мужчину и запихнули его в багажник
В Москве двое мужчин на автомобиле Porsche черного цвета похитили человека и попытались скрыться.
Обновлено в 04:17
Политика
Лукашенко призвал ЕС помочь Украине
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Украину «общей бедой» Брюсселя и Минска, призвав Евросоюз оказать помощь в стабилизации ситуации.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице
В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс. Однако все прошло тихо, без лишних изысков.
Обновлено в 00:00
Экономика
Комитет Госдумы одобрил повышение НДС до 20% на пальмовое масло
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять поправки об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
Обновлено в 06:16
Наука
Купание за 1-2 часа до сна улучшает его качество
Обновлено в 02:58
Наука
Зрительные образы вживили в мозг мышей
Учёные из Стэнфордского университета смогли вживить в мозг мышей зрительные образы.
Обновлено в 01:35
Общество
Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет
Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
Обновлено в 13:43
Политика
Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев
Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.
Обновлено в 14:33
Политика
Об опасности победы партии Зеленского предупредила Die Welt
Сокрушительная победа партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду имеет значение для всего континента, пишет Die Welt.
Обновлено в 07:31
Общество
В России ужесточили правила провоза фруктов и растений в багаже
В России ужесточаются правила провоза в багаже цветов, фруктов и прочих растений. Об этом в понедельник, 22 июля сообщает "РГ".
Обновлено в 04:27
Политика
В Генпрокуратуре Украины рассказали, куда «исчез» Луценко
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после выборов в Раду будет назначен новый генпрокурор Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко официально находится в отпуске, рассказала в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
Обновлено в 10:14
Здоровье
Новая российская вакцина от гриппа поступит на рынок в августе
Новая вакцина от гриппа отечественного производства, которая включает четыре актуальных штамма вирусов вместо трех, поступит на российский рынок в августе.
Обновлено в 08:36
Политика
Партия Зеленского упрочила лидерство на выборах в Раду
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может получить в новоизбранной Верховной раде 248 мест.
Обновлено в 05:22
Экономика
Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений
Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.
Обновлено в 13:40
Гаджеты
Игровые ноутбуки Dell G5 и G7
G7 предлагает 17,3-дюймовый дисплей FHD ISP, процессор Intel Core i7, графическую карту Nvidia GeForce RTX 2060, жесткий диск емкостью 1 ТБ и 256 ГБ SSD, а также 16 ГБ памяти.
Обновлено в 19:07
Политика
Турчинов считает, что пятая часть украинцев хочет стать рабами
Около 20% украинцев, которые на внеочередных выбору в Раду проголосовали за оппозиционные силы, в частности, за партию "Оппозиционная платформа - за жизнь", показали таким образом свое желание стать рабами.
Обновлено в 14:13
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов
Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено в 09:49
Наука
В Мексиканском заливе обнаружили новый вид карликовых акул
Новый вид получил название Mollisquama mississippiensis. Данная глубоководная акула вырастает всего до пятнадцати сантиметров в длину.
Обновлено в 04:43