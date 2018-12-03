Футбол

«Спартак» подпишет контракт с защитником «Флуминенсе»
Известия
01:22

Московский «Спартак» подпишет контракт с защитником бразильского «Флуминенсе» Айртоном Лукасом. Об этом сообщает издание Globo Esporte. Защитник вылетит в Италию в понедельник, 3 декабря, где пройдет медицинский осмотр.
Известия01:22

Подробнее о событии

Защитник «Флуминенсе» Айртон Лукас может перейти в «Спартак»

Чемпионат00:58

Бразильский защитник близок к переходу в «Спартак»

Матч ТВ00:44

Бразильский защитник близок к переходу в «Спартак»

Sportbox.RU00:44

«Спартак» интересуется 21-летним защитником из Бразилии

Газета.Ru00:40

СМИ: «Спартак» подпишет защитника «Флуминенсе»

Спорт-Экспресс00:23

Защитник «Флуминенсе» перейдет в «Спартак», сообщают СМИ

РИА Новости00:19

«Спартак» может подписать защитника «Флуминенсе»

Sport24.ru00:43
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 03:23, Ашберн
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«Зенит» сыграет с «Арсеналом» в белой форме

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Стало известно расписание матчей сборной России в отборе на Евро-2020

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УЕФА создаст третий еврокубковый турнир

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен создать новый клубный турнир.
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Как отмечает РИА Новости, вратарь армейцев — рекордсмен среди российских голкиперов по этому показателю.
Обновлено вчера в 20:09
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Незадолго до матча «Арсенала» против «Тоттенхэма» в чемпионате Англии появилась информация, что Озил пропустит встречу из-за повреждения.
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Эрнесто Вальверде: «Дембеле сыграл прекрасно»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после матча с «Вильярреалом» (2:0) в Ла Лиге отметил автора голевой передачи полузащитника Усмана Дембеле.
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Думаю, что "Вест Хэм" должен побороться за еврокубки. "Вест Хэм" занимает 13-е место в чемпионате Англии, имея 15 очков в 13 матчах.
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Бразильский футбольный клуб
Бразильский футбольный клуб из города и штата Рио-де-Жанейро. Клуб является одним из четырёх традиционных грандов своего штата наряду с «Фламенго», «Ботафого» и «Васко да Гама» и одним из традиционно сильнейших футбольных клубов Бразилии, сооснователь Клуба Тринадцати, организации самых популярных и титулованных клубов Бразилии. Согласно данным исследовательских институтов, опубликовавших результаты своих исследований в 2004 и 2006 годах соответственно, за «Флуминенсе» болеет 2 миллиона 200 тысяч человек. Однако по всей Бразилии и в других странах численность болельщиков «Флуминенсе» достигает примерно 9 миллионов человек.
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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