Футбол

«Спартак» подписал полузащитника «Вольфсбурга» БадуГазета.Ru 15:22

Московский "Спартак" официально объявил трансфере хавбека "Вольфсбурга" Малкольма Баду. Об этом клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщил в своем твиттере.
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